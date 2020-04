10 Startups Gelar Demo Day Virtual

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia, tbk (BCA) melalui SYNRGY Accelerator menggandeng GK - Plug and Play sebagai Partner meluluskan 10 startups, yaitu Ai Sensum, Assemblr, Cubeacon, Delman IO, DyCodeX, KYCK!, Octagon Studio, Qomodo, Shinta VR, dan Verihubs.

SYNRGY Accelerator Batch 2 bersama GK – Plug and Play berinisiatif untuk mengadakan Demo Day secara virtual.

“Tujuan Demo Day diadakan secara virtual adalah keputusan yang baik dan merupakan inisiatif dari BCA dan kami sebagai bentuk dukungan kita pada pemerintah yakni physical distancing, sekaligus membantu diri kita sendiri dari paparan virus agar frekuensi penyebaran tidak semakin meluas. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, kita tetap antusias dan semangat, terbukti dari kemajuan yang ditunjukkan para startup selama program berjalan” tutur Aaron Nio, Direktur GK - Plug and Play Indonesia dikutip dari siaran persnya.

Dengan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah akibat pandemi global, dengan waktu cepat masyarakat harus belajar menerima kenyataan bahwa banyak hal telah berubah dan harus bisa menyesuaikan diri. Penyelenggaraan program SYNRGY Accelerator pun harus disesuaikan.

"Seluruh acara offline yang membutuhkan pertemuan tatap muka kami alihkan pertemuan non fisik (online), termasuk salah satunya adalah acara Virtual Demo Day yang merupakan acara puncak dari program SYNRGY Accelerator Batch ke-2 di tahun 2020,” ungkap Jayaprawirya Diah, EVP Digital Innovation Solutions BCA.

Selama program SYNRGY Accelerator Batch ke-2, para startup telah diberikan pembekalan melalui sesi one on one mentoring, sharing dari pakar-pakar dalam berbagai bidang, workshop, dan corporate visit ke Halo BCA untuk melakukan benchmarking terhadap pelayanan customer yang dilakukan oleh BCA. Selain itu, para startup juga telah dihubungkan dengan bisnis-bisnis unit Grup BCA melalui private meeting session and discussion. Dalam sesi tersebut dilakukan eksplorasi bersama mengenai kemungkinan partnership dengan BCA.

“Melalui Virtual Demo Day ini, kami membuka akses kepada manajemen Grup BCA, para investor dan para undangan untuk bisa menyaksikan pitch dari 10 startup tersebut agar bisa memberikan pemahaman mengenai visi, misi perusahaan serta produk dan solusi yang mereka miliki dengan harapan bisa membuka berbagai peluang kerjasama baik dalam bentuk partnership, investment maupun bentuk kerjasama lainnya. Mari kita bersama-sama tetap optimis, tetap produktif dan terus maju melangkah, menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia,” tutup Jayaprawirya Diah.