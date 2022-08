Cek Besar Gaji Karyawan di Indonesia 2022 pada Berbagai Industri dan Jenjang

Bisnis.com, JAKARTA -- Cek data besaran gaji karyawan berbagai jenis industri di Indonesia dalam berbagai jenjang dan masa kerja sebagaimana dihimpun DataIndonesia.id di sini.

Data yang dihimpun antara lain mencakup industri farmasi, teknologi kesehatan, rumah sakit, konstruksi bangunan dan EPC, petrokimia, minyak dan gas, pembangkit listrik, pertambangan, pinjaman, dan keuangan.

Selanjutnya, bidang fintech, perbankan, asuransi, manufaktur, logistik dan pergudangan, e-commerce, ritel, barang konsumen bergerak cepat, teknologi informasi, otomotif, dan telekomunikasi.

Baca Juga : Berapa Gaji Talenta Digital di Indonesia?

Data gaji yang ditampilkan dari rentang terendah hingga tertinggi untuk berbagai segmen dari staf hingga posisi manajerial, serta berbagai bidang pekerjaan di dalam masing-masing industri, dengan masa kerja yang berbeda-beda.

Simak data beserta visualisasi selengkapnya melalui DataIndonesia.id dalam laporan berjudul Daftar Gaji Pekerja Indonesia 2022, Ada Posisimu? melalui tautan ini.

Gaji pekerja di Indonesia sangat beragam, tergantung dari jenis industri, jabatan, masa kerja, hingga tingkat pendidikannya.

Baca Juga : 46% Pekerjaan di indonesia Alami Kenaikan Gaji

Perusahaan rekrutmen Persolkelly, sebagaimana dikutip DataIndonesia.id, membuat daftar gaji pekerja di lima industri yang ada di dalam negeri, mulai dari sains, teknik, perbankan dan finansial, barang dan jasa konsumen, hingga teknologi tinggi pada 2022.

Berdasarkan laporan tersebut, gaji paling rendah di bidang sains berasal dari jabatan AH regulatory staff yang berasal dari subindustri farmasi.

Rentang gaji untuk jabatan dengan kualifikasi D3 dan pengalaman 2 tahun tersebut sebesar Rp4 juta hingga Rp4,5 juta per bulannya.

Baca Juga : Daftar Industri dengan Gaji Tertringgi di Indonesia

Sedangkan gaji tertinggi di bidang tersebut dimiliki oleh project manager farmasi yang mencapai Rp69 juta hingga Rp89 juta per bulan. Kualifikasi untuk jabatan tersebut minimal S1 dengan pengalaman 5 tahun. Selengkapnya di sini.

Gaji bidang teknik paling rendah dimiliki jabatan surveyor di subindustri konstruksi sebesar Rp5,5 juta-Rp6 juta per bulan. Lalu, besaran gaji tertinggi dimiliki chief financial officer (CFO) dan chief operationg officer (COO) sebesar Rp100 juta - Rp110 juta per bulan. Selengkapnya di sini.

Kemudian, gaji pekerja bidang perbankan dan finansial terendah dimiliki oleh underwriting staff di subindustri asuransi sebesar Rp4 juta-Rp4,5 juta per bulan. Posisi chief credit officer (CCO) menerima gaji tertinggi mencapai Rp200 juta-Rp300 juta per bulan. Selengkapnya di sini.

Data beserta visualisasi selengkapnya untuk berbagai jenis industri dan level serta masa kerja dapat disimak melalui DataIndonesia.id dalam laporan berjudul Daftar Gaji Pekerja Indonesia 2022, Ada Posisimu? melalui tautan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News