Suksesor Bisnis: Gula-Gula Arif P. Rachmat Nakhodai TAPG, DSNG, & ESSA

Bisnis.com, JAKARTA — DNA kepemimpinan taipan TP Rachmat tampaknya sukses diturunkan kepada putra keduanya, Arif P. Rachmat yang kini menakhodai sejumlah konglomerasi. Sebut saja PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), dan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA).

Dalam perkembangan teranyar, Arif Patrick Rachmat ditunjuk menjadi komisaris ESSA menggantikan Garibaldi Thohir atau yang dikenal sebagai Boy Thohir. Pria berusia 47 tahun itu juga tercatat sebagai Komisaris PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) sejak Maret 2017. Adapun, di TAPG, Arif menduduki kursi komisaris utama.

Selain itu, dia juga menjabat Board of Director Triputra Investindo Arya, sebuah perusahaan holding yang menebar jaring investasi di sejumlah sektor bisnis antara lain Adaro Group, DSN Group, dan Kirana Megatara.

Arif sebelumnya menyelesaikan S1 dan S2 di bidang Operational Research and Industrial Engineering di Cornell University, Ithaca, New York. Setelah lulus, Arif bekerja di General Electric (GE), Amerika Serikat dan negara lainnya selama 7 tahun di berbagai level manajerial. Arif sempat menjadi manajer pabrik termuda GE di usia 26 tahun.

Tak berhenti di situ, Arief juga menjabat Board of Advisor The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Rabobank Food Agri di Asia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Di bidang organisasi, Arif aktif sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Pangan dan Kehutanan Kadin, serta Ketua Yayasan GK Indonesia, menjadi anggota Young Global Leaders of The World Economic Forum, Young President Organization, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).