Profil Reese Witherspoon, Bintang Hollywood yang Menggerakkan Peran Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA – Reese Witherspoon berusia 23 tahun ketika melakonkan Tracy Flick, seorang kandidat ketua OSIS super ambisius dalam film black commedy berjudul Election (1999). Bertahun-tahun kemudian, bahkan hingga kini, Tracy Flick agaknya menjadi garis merah kekaryaan Witherspoon di belantara Hollywood.

Jauh sebelum muncul gerakan #MeToo dan seruan tentang kesetaraan gender pada bisnis pertunjukan di Amerika, Reese Witherspoon sudah sangat frustrasi dengan peran-peran yang disodorkan kepadanya. Kelangkaan cerita yang digerakkan tokoh perempuan dengan sudut pandang yang minim bias gender, menjadi perhatian Witherspoon sejak lawas.

Keputusan Witherspoon untuk bertaruh pada cerita-cerita yang digerakkan perempuan, berbuah manis. Aktor dan produser itu kini mengantongi kekayaan tak kurang dari US$400 juta, menyusul pelepasan saham di perusahaan produksi yang didirikannya, Hello Sunshine, pada tahun lalu.

Forbes menempatkannya sebagai salah satu aktris terkaya di dunia. Dalam daftar America's Self-Made Women 2022, dia menempati urutan ke-65. Witherspoon juga mengamankan satu kursi dalam daftar Highest-Paid Entertainers 2022, di posisi ke-11. Dalam list Power Women 2021, dia duduk manis di kursi ke-74.

Adapun, dari penjualan 40 persen sahamnya di Hello Sunshine, Witherspoon mengantongi US$120 juta. Sisa kekayaannya dikumpulkan dari karirnya selama 30 tahun sebagai aktris dan produser yang sukses. Adapun, akuisisi Hello Shine oleh perusahaan media Blackstone bernilai total US$900 juta. Witherspoon tetap mempertahankan kepemilikannya sebesar 18 persen di Hello Shine.

Dia mendirikan Hello Sunshine untuk mengetengahkan kisah-kisah yang digerakkan oleh wanita. Dari kantornya di Los Angeles, Amerika Serikat, lahirlah sejumlah pertunjukan hit seperti The Morning Show, Little Fires Everywhere, Big Little Lies, dan sebagainya.