Sosok Promotor Konser Coldplay 2023, Punya Background Lulusan Akuntan dan Dokter

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar Coldplay akan menggelar konser di Jakarta pada Rabu, 15 November 2023 disambut meriah oleh masyarakat Tanah Air.

Bahkan, sang promotor PK Entertainment dan Third Eye Management menjadi sorotan dan banyak diperbincangkan publik, lantaran berhasil memboyong band asal Inggris itu untuk manggung perdana di Indonesia.

Sebagai penggerak acara bertaraf internasional, pemiliknya pun menjadi sosok yang menarik perhatian publik. Siapa sebenarnya orang di balik promotor besar tersebut?

PK Entertainment Group

Melansir dari situs resminya, PK Entertainment Group adalah perusahaan promotor konser, brand activation, dan agensi kreatif yang didirikan pada tahun 2015.

Perusahaan ini telah berhasil bekerja sama dengan berbagai klien ternama dunia, mulai dari Google, YouTube, Netflix hingga Spotify.

Pendiri dari PK Entertainment Group Peter Harjani, Kenny Harjani. Mereka mengungkapkan bahwa awalnya memasuki industri yang sudah jenuh seperti promotor konser terasa menakutkan.

Menariknya, sejumlah pendiri dari PK Entertainment sendiri tak punya latar belakang promotor sama sekali. Di mana, bisnis ini didirikan oleh sesama anggota keluarga, di mana Peter Harjani, Kenny Harjani adalah seorang lulusan akuntan, sementara Harry Sudarma adalah seorang dokter dari Universitas Pelihta Harapan.

“Waktu itu awal kami fokus ke brand activation, lalu kami menangani Celine Dion pada 2018,” ujar Peter yang merupakan lulusan The University of Western Australia dikutip dalam episode Seasons of Love, Selasa (9/5/2023).

Mereka mengakui, pihaknya tidak memiliki pengalaman dalam manajemen acara, apalagi promosi konser. Namun, mereka bertiga belajar secara otodidak dengan tetap mempertimbangkan segala aspek dan perhitungan.

Tujuh tahun setelah debutnya, PK Entertainment Group sukses mempromosikan beberapa nama besar industri musik global yang datang ke Indonesia dan menghibur para penggemarnya.

Selain Celine Dion, adapula sejumlah nama besar seperti Ed Sheeran, Shawn Mendes The Backstreet Boys hingga Justin Bieber yang sukses menggelar konser di Indonesia lewat jasanya.

Third Eye Management

Sayangnya, informasi soal sosok dibalik Third Eye Management yang juga turut bekerja sama dngan PK Entertainment dalam menggelar konser bertajuk "Coldplay Music of The Spheres World Tour" seakan nihil.

Namun, promotor ini sendiri bukanlah pendatang baru. Lantaran, beberapa konser yang pernah dihelat oleh TEM di antaranya adalah konser The Chainsmoker, Guns N’ Roses, John Mayer, Backstreet Boys, hingga Lany.

Dengan pengalaman yang cukup banyak, TEM diakui sebagai salah satu promotor konser terkemuka di Indonesia

Di sisi lain, terkait konser Coldplay, tiket akan dijual secara eksklusif melalui halaman coldplayinjakarta.com.

Tiket prajual akan dibuka pada 17-18 Mei 2023 mulai pukul 10.00 WIB. Sementara tiket public on-sale dibuka pada 19 Mei 2023 pada jam yang sama.

Menurut pantauan Bisnis, di media sosial beredar kisaran harga tiket Coldplay yang diprediksi sebagai berikut:

Kategori 1 = Rp800.000 - Rp1,1 juta

Kategori 2 = Rp1 juta - Rp1,4 juta

Kategori 3 = Rp1,3 juta - Rp1,7 juta

Kategori 4 = Rp1,9 juta - Rp2,1 juta

Kategori 5 = Rp2,1 juta - Rp2,4 juta

Kategori 6 = Rp2,5 juta - Rp3,5 juta

