Bisnis Berbasis Online Digital Tingkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pebisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi telah mempercepat proses transformasi digital dimana perusahaan-perusahaan e-commerce, logistik, dan fintech mereka tetap bertahan dan tumbuh pada era pandemic, sedangkan industri lain mengalami penurunan bahkan gugur di era pandemi ini.

Kunci dari industri yang masih bertahan karena umumnya sudah beradaptasi dan sudah mengimplementasi sistem digital mampu memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi dan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan laporan digital We Are Social dan Hootsuite April 2022, sebanyak 57,1% pengguna internet mengakses website dengan tujuan berbelanja. Salah satu yang mendorong hal tersebut, adalah kemudahan transaksi dengan pembayaran secara online yang semakin digemari masyarakat.

Dengan digital payment Indonesia yang aman dan nyaman, pasar online di Indonesia saat ini semakin menjanjikan. Selain itu, dibandingkan dengan usaha konvensional, bisnis online juga memiliki lebih banyak kelebihan. Sehingga, bisnis dan UMKM yang berbasis online pun diperkirakan akan terus berkembang.

Bijak Putranto, Head of Niagaweb by Niagahoster mengatakan bisnis yang berbasis online memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, bisa buka selama 24 jam, tidak membutuhkan modal besar untuk membangun toko, pemasarannya lebih murah dan terukur, serta lebih bisa memahami kebutuhan konsumen.

Bijak menambahkan, memiliki website toko online membawa berbagai keuntungan bagi pebisnis karena bisa memegang kendali penuh atas strategi marketing, rebranding, dan terbebas dari persaingan dengan pebisnis lain yang biasanya terjadi di marketplace.

Didorong oleh era digital yang terus bergerak pesat serta masyarakat yang sudah nyaman dengan transaksi online yang mudah dan praktis sejak pandemi pada tahun 2020, aktivitas belanja dan transaksi online via marketplace dan website toko online pun kian meningkat.

Dalam laporan Focus Group Discussion Bank Indonesia terkait Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, transaksi ekonomi dan keuangan digital menguat dengan perluasan digital payment. KoinWorks sebagai salah satu penyedia solusi kebutuhan financial dan digital payment di Indonesia, memberikan insight tentang hal tersebut dalam kesempatan yang sama.

Untuk mendukung kebutuhan pebisnis dalam hal digitalisasi inilah, sejumlah perusahaan melakukan inovasi. Semisal, Niagahoster bekerja sama dengan KoinWorks untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan web hosting sesuai kebutuhan mereka.

“Perpaduan antara Niagahoster yang menyediakan layanan web hosting berkualitas dan KoinWorks yang menyediakan solusi berbagai kebutuhan finansial, menjadikan kolaborasi ini sangat tepat untuk memudahkan pelanggan dari kedua layanan,” ujar Ayunda Zikrina, Head of Brand and Communication Team Niagahoster.

Nadiya AR Hardjapamekas, Integrated Marketing Communications KoinWorks, menjelaskan, KoinWorks menyediakan solusi dari segala kebutuhan finansial pribadi maupun bisnis dengan berbagai kemudahan seperti terintegrasi dengan Mastercard, layanan KoinWorks juga bisa digunakan di merchant lokal maupun transaksi internasional.

"Sehingga sangat mendukung pebisnis atau UMKM yang membuat website untuk memperluas jangkauan pasar mereka,” ujar Nadiya.

Sementara itu, Deddy Hermansyah, Chief Marketing PT VADS Indonesia mengatakan mereka menyediakan solusi digital seperti customer digital experience, robotic process automation, social media analytics, 360 degree CRM, omni channel, learning center, e-knowledge management, digital marketing, high availability service, dan smart services lainnya.

Dari sisi teknologi, lanjutnya, juga memberikan PowerBI untuk real time report analytic, e-learning knowledge management, dan QMS (Quality Monitoring System), dan center of excellence (COE) untuk memastikan hasil yang konsisten dan meningkatkan produktivitas dan performance.

“Solusi terbaru yang akan kami berikan kedepan seperti augmented reality, virtual reality, metaverse.” Ungkap Deddy Hermansyah, CMO PT VADS Indonesia dalam E-Commerce and Logistics Event dengan tema “Effective and Efficient Digital Customer Experience for e-Commerce and Logistic Industry at Post Pandemic Era dikutip dari keterangannya.

