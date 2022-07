Deretan Bisnis Milik Baim Wong, yang Sedang Viral Karena Citayam Fashion Week

Bisnis.com, JAKARTA- Baim Wong kini sedang menjadi perbincangan banyak publik. Hal ini dikarenakan, dia bersama sang istri Paula Verhoeven diketahui mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Baim Wong sendiri memang diketahui tak hanya berfokus sebagai aktor di dunia hiburan saja. Namun, sebelum menikah pun, Baim telah mencoba peruntungan di bidang lain, salah satunya adalah dengan berbisnis.

Lalu, apa saja deretan bisnis yang pernah dijajaki dan masih dijalani Baim Wong hingga saat ini?

Berikut ulasan Bisnis terkait deretan bisnis milik Baim Wong yang kini sedang ramai dibicarakan karena Citayam Fashion Week mengutip dari berbagai sumber.

1. Youtube

Channel YouTube 'Bapau' milik Baim Wong dan Paula Verhoeven memang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Meski tergolong baru dua tahun belakangan ini muncul, namun pencapaian yang didapatkan cukup fantastis dan kontennya seringkali viral. Di mana, kontennya kerap mengunggah kegiatan berbagi pada sesama yang membutuhkan uluran tangan.

Mengacu data Social Blade pada Senin (25/7/2022), channel Baim Paula sudah memiliki 20,8 juta subscriber dengan penghasilan berada di kisaran US$ 338 hingga US$ 5.400 per bulan. Dalam setahun terakhir, salah satu youtuber paling laris se-Indonesia diperkirakan mengantongi pendapatan dari Youtube sebesar US$ 4.100 hingga US$ 64.900 atau sekitar Rp73 juta hingga Rp971 juta.

2. PT Tiger Wong Entertainment

PT Tiger Wong Entertainment didirikan 2020 dengan lini usaha production house. Perusahaan ini menjadi induk dari lini bisnis Baim Wong dan Paula Verhooven di segmen hiburan. Diantaranya, aneka program YouTube yang dinaungi seperti Baim Paula, Bapau Family, dan Baby Kiano Tiger Wong.

Adapun, pada April 2022, PT Tiger Wong Entertainment memperoleh suntikan pendanaan dari Adhya Group.

Adhya Group merupakan perusahaan milik Ricky Wijaya yang aktif di beberapa sektor bisnis; properti dan hospitality, F&B, serta industri hiburan, kreatif, dan media.

Salah satu bentuk kerja sama dari kedua perusahaan terjadi dalam produksi konten animasi 'Kiano LaLaLa' yang diluncurkan di kanal Youtube Baim Paula pada 1 April 2022.

3. Bisnis Kuliner

Kuliner jadi salah satu bisnis yang banyak ditekuni oleh para selebriti Tanah Air, tak terkecuali Baim Wong. Seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan membuka bisnis oleh-oleh, Baim Wong dan Paula ikut mendirikan Bakpia Wong, oleh-oleh khas Yogyakarta yang resmi dibuka pada pertengahan 2018 lalu.

Selain itu, bisnis kuliner Baim lainnya, seperti Kokoa and Co, Bakmi Wong, Wong Bara, Donuthing, Ayam Gebug Ayahu. Keahlian kuliner ini diturunkan dari ayahnya, Johny Wong, yang terkenal dengan steak Johny Wong-nya.

4. Bisnis Fashion

Sama seperti bakpia miliknya, Batik Wong Jogja ini juga dijual di tempat yang sama dengan Bakpia Wong Jogja. Mengikuti perkembangan dunia fashion, Batik Wong Jogja juga telah hadir pada tahun 2018.

5. Endorsement

Menjadi seorang public figure ternama tanah air, Baim Wong sering menerima banyak endorse setiap harinya.

Menurut Instagram pribadinya @baimwong terlihat dia kerap mengunggah barang-barang endorse mulai dari pakaian, makanan hingga produk lainnya.

Diketahui, Baim Wong punya pemasukan yang fantastis. Hal itu diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui YouTube RANS Entertainment, di mana penghasilan Baim dalam waktu sebulan bisa menghasilkan uang dengan endorsement hingga Rp15 miliar.

Sayangnya, Baim sendiri tak mengungkapkan dengan jelas berapa penghasilan yang sebenarnya didapatkan. Dia hanya tertawa mendengar ucapan dari Raffi Ahmad dan mengamininya.

