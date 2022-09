Adi Kusma, Founder dari Biznet Salah Satu Pengusaha Teknologi Sukses di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia yang menyediakan layanan Internet, Data Center, Cloud Computing dan IPTV.

Keberhasilannya dalam mengoperasikan jaringan fiber optic tercanggih hingga memiliki data center terbesar di Indonesia, menjadi faktor mengapa Biznet menjadi salah satu pemain besar yang sukses membidik segmen korporasi skala besar.

Berdiri sejak tahun 2000, Biznet Networks mampu menunjukkan perkembangannya yang terus melaju secara pesat. Tentu, ini tak lepas dari tangan dingin Adi Kusma, sang pendiri sekaligus pemilik Biznet Networks. Lantas, banyak publik bertanya siapa sebenarnya sosok Adi Kusma ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Modal Passion Jadi Awal Perjalanan Biznet Networks

Ada alasan yang kuat, mengapa Adi Kusma mendirikan Biznet Networks yang bernaung di bawah bendera PT Supra Primatama Nusantara ini. Selain karena ketertarikannya dalam bidang komputer, dia pun memiliki misi.

“Kalau saya bilang, misi utama saya membangun bisnis ini karena punya keinginan membuat apa yang dinikmati Jakarta bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Hal ini, tak terlepas dari fakta bahwa soal infrastruktur Indonesia itu jauh tertinggal dibandingkan negara lain,” jelasnya dalam wawancara Bisnis.

Melansir dari wawancara Bisnis, meski di awal terjadi perbedaan pilihan, di mana sang keluarga menginginkan dirinya untuk bisa menjadi penerus bisnis baja milik orang tuanya dan harus dikirim orang tuanya untuk melanjutkan studi ke Oregon State University di Amerika Serikat dengan jurusan Industrial and Manufacturing Engineering.

Dikutip dari Linkedin, Adi lulus tahun 1998, seakan tak lupa pada passion yang tertanam kuat dalam diri, begitu lulus kuliah, Adi pun memilih menjalani karir profesionalnya di Amerika Serikat dengan bekerja sebagai system programmer di Software House International (www.shi.com), Somerset, New Jersey, Amerika Serikat pada kurun waktu 1998-2000 dibanding berurusan dengan dunia manufaktur.

Dari profesinya tersebut yang berfokus pada Network Infrastructure, Web Programming dan Enterprise Resource Planning, membuat Adi makin yakin bahwa dirinya akan bergelut di dunia komputer sebagai ladang mata pencaharian. Sambil bekerja di perusahaan itu, dia juga rajin melakukan riset dan menemukan fakta bahwa internet suatu saat akan menjadi kebutuhan primer bagi orang banyak. Hal itu pula yang mendorongnya pulang kembali ke Indonesia dan mendirikan Biznet Networks.

Menurut Adi, punya orang tua yang memberikan dukungan penuh terhadap bisnis yang di luar arahan, mejadi suatu hal yang berharga

“Mereka mendukung. Bahkan, saya melihat keluarga menjadi seperti mentor untuk bisa belajar tentang sales dan marketing. Jadi saya percaya bahwa supaya bisa mengembangkan bisnis sendiri, kemauan untuk belajar harus sangat tinggi, apalagi bisnis telekomunikasi, Intenet, dan TV, karena bisnis itu sangat dinamis,” ungkapnya.

Utamakan Prinsip Bisnis Growth Slowly

Sejak terjun ke bisnis ini, dia memang membidik segmen korporasi. Adi sengaja mengambil ceruk pasar ini, sebab dia meyakini sebuah perusahaan pasti membutuhkan koneksi internet untuk menopang kinerjanya.

Terlebih sektor perbankan, Adi bilang sektor ini mutlak memerlukan koneksi internet di tengah maraknya transaksi online. Keputusannya membidik segmen korporat tidak salah. Terbukti, dalam waktu singkat pelanggan korporatnya terus bertambah. Di masa-masa awal, kebanyakan pelanggannya adalah perusahaan yang berkantor di kawasan pusat niaga Jalan Sudirman (SCBD).

Sejak itu, Biznet Networks makin berjaya. Semua tak lepas dari konsep matang Adi dalam membawa perusahaan ini menuju ke tujuannya, yakni menyediakan jaringan internet dengan kemampuan tinggi.

Sebagai President Director Biznet Networks, prinsip growth slowly secara organik, selalu diterapkan oleh Adi guna menghindari bakar uang. Pertimbangan soal kultur perusahaan, hingga kesiapan market selalu menjadi perhatian utama.

“Tahun 2006 kami berkesempatan membangun kabel optik di kawasan Sudirman, Jakarta. Itu pun hanya 10 km, kemudian 2007 kami bangun 50 km ke wilayah Jl Thamrin dan Jl Fatmawati. Jadi kami memulai dari Mid Plasa, BNI, Sudirman, Thamrin, Ratu Plaza dan seterusnya,” kata Adi.

Terbukti, kini per September 2022 dengan bertambahnya produk layananan mili Biznet Networks, area coverage Biznet telah berhasil menjangkau 180 kota/kabupaten, 2.515 kelurahan dan 6.172 gedung serta 1,700,951 Homepass.

Selain itu, bagi Adi tak hanya modal berupa uang yang harus dipersiapkan. Tapi, modal bisnis seperti positioning, yaitu brand harus punya fokus yang jelas apa yang ingin ditawarkan pada pelanggan dan fair harus diperhatikan. Adi pun menjelaskan, bisnis yang baik adalah bisnis yang harus fokus terhadap kualitas. Dengan begitu, profit datang sendiri seiring dengan kualitas.

Pencapaian Adi Kusma

Terkait pencapaian, dilansir dari laman resmi Biznet Networks, selama masa studinya di US, Adi memperoleh beberapa penghargaan, termasuk Oregon State Award 2009 sebagai Council of Outstanding Early Career Engineer, Microsoft Certified System Engineer (MCSE) dan Computer Associated Certified Unicenter TNG Administrator.

Da juga secara aktif tergabung dengan asosiasi Teknologi Informasi lokal dan Internasional, dengan menjadi anggota APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), APITI (Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia), Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

