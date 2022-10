Sistem Referral Dinilai Bisa Bantu UKM Indonesia Jadi Pemain Global

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Business Network International (BNI), bersiap mengembangkan BNI di kota-kota di seluruh Indonesia untuk menciptakan pengusaha UKM Indonesia menjadi pemain global.

George Barlow dari BNI Amerika Serikat (AS) menunjuk Setio Prioyono menjadi National Director BNI Indonesia dalam The 1st BNI Business Conference in Indonesia beberapa waktu lalu di Bandung, Jawa Barat.

Setio mengatakan, tujuan Business Network Internasional adalah untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya saing UKM Indonesia di tingkat global. Dengan jaringan lebih dari 10.000 chapter di 74 negara yang aktif saling memberi referral bisnis, UKM Indonesia yang menjadi anggota BNI bisa memperluas pasar secara sesuai tagline BNI – Local Business, Global Network.

"Kita punya keinginan untuk membantu UKM Indonesia berkembang melalui sistem BNI. Dengan ditunjuknya national director ini segera kita akan membentuk chapter-chapter di seluruh kota-kota di Indonesia. Hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan BNI Indonesia resmi hadir dengan visi membangun perekonomian Indonesia melalui peningkatan daya saing UKM kita," ucap Setio dalam keterangan resmi kepada Bisnis, Senin (31/10/2022).

Dengan sistem referral, bisnis para anggota Business Network Internasional tetap berkembang meskipun dalam kondisi krisis, terbukti saat menghadapi kondisi pandemi Covid-19 dalam 3 tahun belakangan, termasuk saat menghadapi prediksi resesi tahun 2023. Sebab terbukti dalam situasi krisis pun bisnis anggota BNI terus bertumbuh.

"BNI dengan sistem referralnya selama 37 tahun ini terbukti sangat efektif mengembangkan bisnis, meskipun dalam krisis. Karena itu saya bersama Eddy Sugiri dan Grace Hakim punya visi tiap kota di Indonesia akan ada BNI. Apalagi banyak orang memprediksi tahun depan kondisi sulit. Sebab sudah terbukti transaksi anggota BNI terus tumbuh walaupun resesi," tandas Setio.

Sementara itu Wakil Ketua National Director BNI Indonesia Grace menjelaskan, BNI memiliki 10.805 chapter di seluruh dunia dengan 292.920 anggota.

Tahun 2021 saja, anggota BNI membagikan lebih dari 12,4 juta referral bisnis kepada para anggota, dengan nilai ratusan triliunan rupiah. Anggota BNI didukung secara aktif oleh staf BNI regional, nasional, dan global yang memberikan pelatihan, struktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk keberhasilan yang berkelanjutan dari anggota BNI.

“Dengan ribuan BNI Chapter di seluruh dunia, BNI menyediakan jaringan bisnis global yang tak tertandingi. Misi BNI adalah membantu anggota BNI meningkatkan bisnis mereka melalui program pemasaran referral yang terstruktur, positif dan profesional yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan profesional bisnis yang berkualitas,” kata Grace.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : ukm