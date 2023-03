Kiprah Sukses Valencia Tanoesoedibjo, Konglomerat Muda Wanita Bos MNC Media

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Awal tahun 2023 menjadi ‘bulan bahagia’ bagi Valencia Tanoesoedibjo, lantaran dirinya telah memasuki usia ke-30 pada Januari lalu, dilanjut dengan keberhasilan meraih gelar master keduanya pada Februari 2023.

“Valencia Herliani Tanoesoedibjo, B.A, M.A, M.B.A.. One goal ticked off my list, new level unlocked,” tulisnya dalam akun Instagram pribadi @valenciatanoe, Minggu (26/2/2023).

Sebagai calon istri dari atlet bulutangkis ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya, prestasi Valencia memang tidaklah main-main.

Di usia yang masih tergolong muda, Valencia Tanoesoedibjo pun telah sukses mengikuti jejak kesuksesan kedua orang tuanya yang merupakan konglomerat tanah air, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, dengan menjadi Direktur di beberapa stasiun TV.

Berdasarkan Forbes, harta kekayaan keluarga ini telah tembus hingga US$1,09 miliar atau setara dengan Rp16,6 triliun per 2022.

Lantas, seperti apa sosok dari penerus bisnis Hary Tanoesoedibjo ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Valencia Tanoesoedibjo

Valencia Tanoesoedibjo merupakan anak kedua lima bersaudara, dengan empat perempuan dan satu laki-laki.

Sejak 2019, Valencia menduduki sejumlah posisi penting MNC group, mulai dari Managing Director RCTI+ dan Global TV.

Berkat kecakapannya dalam memimpin 30.000 karyawan, membuat dia dipercaya untuk mengemban tanggung jawab lebih sebagai Director of Business Development sejak 2018 dan Director of Digital Business Development di MNC Media.

Dia bercerita, sejak kecil keluarganya memang sudah diajarkan kerja keras, Meski tidak ada paksaan untuk meneruskan bisnis, tapi anak perempuan di keluarganya memang dididik untuk bisa terus berkontribusi.

“Kita tahu orang tua kerja keras seperti ini kan untuk anak-anaknya, jadi gue merasa punya tanggung jawab untuk meneruskan bisnis keluarga,” ungkapnya dilansir dari kanal Youtube Grace Tahir ‘Siapa yang Lebih Crazy Rich’, Rabu (1/3/2023).

Bahkan, meski sudah digelimangi harta, sosoknya sempat mengalami sedikit masa-masa sulit sampai akhirnya dia bisa melewati itu.

“Pernah suatu waktu kehilangan kebebasan, apalagi gue generasi kedua. Tapi, dari situ jadi sadar bahwa kita juga bisa memilih ‘kebebasan itu tapi dengan cara yang berbeda,” jelasnya.

Deretan Bisnis Valencia Tanoesoedibjo

Awal kariernya, dimulai sebagai sales di sebuah perusahaan fesyen di Australia. Dia pun sempat menjadi sales marketing di RCTI magang di Business Development di MNC Media.

Menariknya, meski saat ini dia diserahi tanggung jawab untuk mengurus bisnis keluarga. Namun, ternyata Valencia pun punya bisnis lain di luar keluarganya.

Beberapa bisnis yang dirinya jalani saat ini, mulai dari bisnis perhiasan bernama Clemence Ellery Fine Jewelry.

Kemudian, Coffee Shop Woolloomooloo di Jakarta Pusat, Restoran Jepang Wasa Bae, platform e-commerce Fashion yakni The F Think, hingga merilis produk kecantikan dengan produk bernama Soulyu Beauty.

Pendidikan Valencia Tanoesoedibjo

Dia tak menampik bahwa posisinya saat ini karena mendapat privilege sosial.

“Di belakang gue bisa aja ada yang ngomongin gue. Tapi, dengan segala yang gue dapatkan yaa gue sadar untuk punya kemauan belajar yang besar,” ungkapnya.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan di balik menterengnya gelar akademik Valencia Tanoesoedibjo yang dia raih dari universitas ternama luar negeri.

Sebelum, memutuskan melanjutkan ke Colombia Business School hingga mendapatkan gelar master untuk Administrasi Bisnis dan Manajemen Umum pada Minggu (26/2/2023) kemarin. Nyatanya, beragam pendidikan mulai dari fesyen, film, manajemen hingga bisnis pun sempat dia lakoni.

Pada 2012, dirinya lulus dari University of Sydney dengan gelar Bachelor of Arts di bidang Film Studies and English Literature.

Setelahnya, dia kembali melanjutkan pendidikan di University of Technology Sydney dan meraih gelar Master of Communication and Management pada 2014.

Valencia pun kian memperkaya pengetahuannya dengan mengikuti kelas singkat selama satu tahun di Cameron Jane Institute of Makeup Artistry.

Bahkan, melalui Harvard Business School Online, dia juga ikut mendalami Global Business 2020 serta Colombia Business School soal Value Investing pada 2019.

