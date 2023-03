Kenalan dengan 7 Crazy Rich Termuda di Asia, Apa Bisnisnya?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Generasi muda saat ini tidak hanya dikenal karena kecakapan mereka dalam hal teknologi, tetapi juga dinilai sebagai sosok yang cakap dalam mengelola bisnis global.

Tidak kalah dengan Eropa, di Asia sendiri ada sejumlah anak muda yang sukses mengelola bisnis gim rintisan, properti hingga industri kimia yang sukses mendunia.

Dengan banyaknya orang Asia yang ditampilkan dalam daftar miliarder yang diterbitkan oleh berbagai media seperti Forbes dan Bloomberg setiap tahun, dapat disimpulkan bahwa Asia adalah rumah bagi banyak miliarder.

Lantas, siapa saja miliarder Asia termuda dan bagaimana mereka mendapat kekayaannya? Berikut Bisnis merangkum dari berbagai sumber. Simak ulasannya.

1. Wang Zelong, 26 Tahun

Dengan kekayaan bersih sekitar US$1,4 miliar atau setara dengan Rp21,6 triliun, Wang Zelong dari Jiaozuo menjadi miliarder muda terkaya di Asia yang usianya baru 26 tahun.

Industri yang dirinya jalani bergerak di bidang kimia dan pigmen khusus — sahamnya diperoleh dari perusahaan yang berbasis di China, CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd dan Lomon Billions Group.

CNNC memasarkan produknya dengan merek CHTi , yang merupakan produsen pigmen C&G terbesar kedua di China, dengan lokasi di provinsi Gansu dan Anhui.

2. Jonatan Kwok, 31 Tahun

Putra bungsu dari mendiang taipan bisnis,Walter Kwok (mantan ketua pengembang terbesar Hong Kong, Sun Hung Kai Properties), Jonathan mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari real estate.

Dengan kekayaan yang terkumpul hampir US$2,8 miliar atau setara dengan Rp43,2 triliun, Jonathan adalah miliarder termuda kedua di Asia.

Miliarder dan saudara laki-lakinya menjadi pemilik bersama pengembang properti Empire Group Holdings, setelah kematian ayahnya pada 2018.

Jonathan dan saudara laki-lakinya juga mewarisi saham langsung Walter di Sun Hung Kai Properties dan disebut sebagai penerima sepertiga dari lima perwalian keluarga besar yang dipegang oleh nenek mereka, Kwong Siuhing.

3. Hu Kun Hui, 32 Tahun

Ketua Perusahaan Perawatan Kesehatan Shenzhen YHLO Biotech Co. Ltd, kekayaan Kunhui mencapai hampir US$1,6 miliar atau setara dengan Rp24,6 triliun.

Shenzhen YHLO Biotech Co. Ltd memproduksi dan mendistribusikan peralatan medis dan dianugerahi 'Perusahaan Inovatif Teratas di Shenzhen' pada tahun 2019. YHLO juga berurusan dengan mitra penelitian luar negeri di AS, Jepang, Eropa, dan Australia, dan berfokus pada pengembangan teknologi medis canggih.

3. Wang Han, 35 Tahun

Kekayaan bersih Han mencapai sekitar US$1,1 miliar atau setara dengan Rp16,9 triliun, dan dia mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari saham Juneyao Airlines yang dia warisi dari ayahnya dan pendiri JuneYao Group, mendiang Wang Junyao.

Anak perusahaan Shanghai JuneYao (Group) Co. Ltd, salah satu dari 100 perusahaan swasta teratas China, Juneyao Airlines memiliki hub di Bandara Internasional Hongqiao dan Pudong.

Meskipun kekayaan bersih Han mengalami penurunan yang signifikan antara 2017 dan 2021, miliarder itu bangkit kembali tahun lalu.

4. Lu Yiwen, 36 Tahun

Salah satu pendiri dan wakil presiden perusahaan perhiasan DR Corp Ltd, Lu Yiwen , adalah miliarder mandiri dan diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar US$2,5 miliar atau setara dengan Rp38,5 triliun.

Perusahaan ini berfokus pada penjualanan cincin berlian dan menyediakan layanan seperti perbaikan dan pembersihan cincin.

Yiwen yang berupaya mengembangkan bisnisnya menjadi miliarder wanita termuda di Asia dan miliarder termuda keempat di dunia.

5. Wang Ning, 36 Tahun

Dia adalah pemilik 46 persen saham Pop Mart, perusahaan mainan terbesar di Cina dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar US$1,6 miliar atau setara dengan Rp24,6 triliun.

Bisnisnya telah berekspansi ke 23 negara dengan lebih dari 350 toko dan lebih dari 2.000 mesin penjual otomatis yang dikenal sebagai ' roboshops ', toko mainan ini diluncurkan pada tahun 2010.

6. Dmitri Bukhman, 37 Tahun

Dmitri Bukhman adalah salah satu pendiri startup game online , Playrix , bersama saudaranya Igor.

Perusahaan mengembangkan game seluler populer seperti Homescapes dan Fishdom , dan pendapatan tahunannya saat ini sekitar US$2,7 miliar atau setraa dengan Rp41,6 triliun. Playrix menjadi penerbit game seluler nomor satu di Eropa pada tahun 2022.

Selain itu, Bukhman, bersama dengan saudara laki-lakinya, memiliki saham di Nexters Global — pengembang video dan game jejaring sosial yang populer karena memiliki game mobile yang sangat keren, Hero Wars.

Burkhman saat ini adalah miliarder Asia termuda ketujuh, dengan kekayaan bersih US$7,1 miliar atau setara dengan Rp109,5 triliun.

7. Geoffrey Kwok, 37 Tahun

Geoffrey Kwok adalah putra tertua dari mendiang maestro industri, Walter Kwok.

Setelah kematian ayahnya, Geoffrey Kwok menjadi salah satu pemilik perusahaan pengembang properti, Empire Group Holdings, bersama dengan saudaranya Jonathan.

Geoffrey, yang juga mewarisi saham ayahnya di Sun Hung Kai Properties, memiliki kekayaan bersih sekitar US$2,7 miliar atau setara dengan Rp41,6 triliun.

8. Christopher Kwok, 37 Tahun

Direktur eksekutif Sun Hung Kai Properties Ltd sejak 2016, Christopher Kwok termasuk dalam keluarga miliarder Asia Kwoks yang terkenal. Dia adalah putra bungsu dari taipan real estat Raymond Kwok (ketua Sun Hung Kai Properties) dan memiliki kekayaan bersih sebesar US$1,7 miliar atau setara dengan Rp26,2 triliun.

Sementara sebagian besar kekayaan Christopher berasal dari SHKP, dia juga menjabat sebagai anggota Komite Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Kota Beijing.

9. Miranda Qu, 37 Tahun

Miranda Qu mendirikan perusahaannya sendiri, Xiaohongshu bersama Charlwin Mao pada 2013.

Xiaohongshu adalah aplikasi e-commerce sosial untuk kecantikan, fashion, gaya hidup dan perjalanan, perusahaannya telah mengalami pertumbuhan yang meroket sejak awal.

Perusahaan tersebut menyelesaikan putaran pendanaan yang dipimpin oleh Alibaba dan Tencent pada November 2021. Setelah itu, valuasinya telah mencapai lebih dari US$20 miliar atau setara dengan Rp309,4 triliun.

Qu saat ini adalah miliarder wanita terkaya kesepuluh di Asia dengan kekayaan bersih sekitar US$1,8 miliar atau sekitar Rp27,7 triliun.

