Kenalan dengan Frank B. Holding, Jr. Pemilik First Citizens yang Beli Silicon Valley Bank

Bisnis.com, JAKARTA - Frank B Holding, Jr. menjadi juru kunci dalam penentuan pembelian aset Silicon Valley Bank senilai US$110 miliar atau sekitar Rp1.668,54 triliun.

Akuisisi tersebut dilakukan setelah terjadi krisis kepercayaan yang mengguncang pasar keuangan global dan membuat para deposan SVB khawatir.

Sebelumnya, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengumumkan bahwa mereka akan menerima hak apresiasi ekuitas di saham First Citizens BancShares senilai potensial hingga US$500 juta sebagai bagian dari kesepakatan akuisisi tersebut.

Dalam kesepakatan tersebut, First-Citizens Bank & Trust Company akan mengambil deposito SVB senilai US$56 miliar atau sekitar Rp849,53 triliun dan membeli pinjaman SVB senilai US$72 miliar atau sekitar Rp1.092,32 triliun.

Melansir dari Forbes, First Citizens memang rajin mengakuisisi lebih dari 35 bank di AS sejak 1971.

Tentunya, kesepakatan pembelian SVB akan berkontribusi pada pertumbuhan pesat First Citizens. Aset senilai US$72 miliar itu akan meningkatkan total aset akhir tahun 2022 sekitar 70 persen— tanpa memperhitungkan aset baru yang telah ditambahkannya dalam tiga bulan pertama tahun 2023.

Lantas, siapa Frank B Holding, Jr. ini?

Melansir dari situs perusahaan, Frank Holding, Jr. merupakan Ketua dan CEO First Citizens BancShares, Inc., dan First-Citizens Bank & Trust Company, perusahaan induk bank swasta terbesar di Amerika Serikat.

Lahir pada 14 Januari 1957 di Raleigh, Carolina Utara, Amerika Serikat, dirinya merupakan cucu dari R.P. Holding, pendiri First Citizens yang dulunya bernama Bank of Smithfield pada 1898.

Sayangnya, tanggal kelahiran tersebut bersamaan dengan tahun, di mana sang Kakek harus tutup usia setelah 17 tahun memimpin operasional bank First-Citizens Bank & Trust Company.

Sebagai informasi, bank ini semula adalah satu-satunya bank di Johnston County dan melayani pelanggan pertanian. Di mana, sang Kakek memulai bisnis perbankan dengan modal hanya US$10.000 atau saat ini setara dengan Rp150,8 juta. Namun, berkat kegigihan, cabang bank ini pun kian melebar dari Raleigh ke Carolina Utara bagian Timur pada 1935.

Sebagai generasi ketiga Holdings, Frank Holding bergabung dengan First Citizens Bank pada tahun 1986 dan mulai menjabat sebagai CEO pada tahun 2008.

Sejak itu, dia telah memimpin bank ini melalui beberapa akuisisi dan pengembangan bisnis, sehingga meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan kehadiran bank di berbagai wilayah di Amerika Serikat.

Frank dikenal sebagai seorang CEO yang berfokus pada pelanggan dan inovasi, serta memperhatikan kepentingan karyawan dan pemegang saham. Dia telah menerima banyak penghargaan selama karirnya, termasuk penghargaan "CEO of the Year" oleh Triangle Business Journal pada tahun 2018.

Pengaruhnya pun tak terbatas di perbankan. Frank sendiri adalah ketua dewan Blue Cross dan Blue Shield of North Carolina, perusahaan asuransi kesehatan terbesar di negara bagian itu, dan juga dewan direksi Mount Olive Pickle Company, perusahaan acar independen terbesar di AS.

Dia juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat dan filantropi. Misalnya dengan menjabat sebagai Direktur di National Fish and Wildlife Foundation, dan juga sebagai anggota dewan di American Bankers Association.

Terkait pendidikan, Frank menyelesaikan pendidikannya di Universitas Carolina Utara di Chapel Hill, di mana ia memperoleh gelar Bachelor of Arts pada tahun 1979. Dia juga lulus dengan gelar MBA dari The Wharton School of Finance, University of Pennsylvania pada 1986.

Melansir dari Celebrity Net Worth, perkiraan kekayaan Frank sendiri berkisar US$51,7 juta atau sekitar Rp779,9 miliar per 9 Maret 2023.

Sosoknya memiliki lebih dari 165 unit saham First Citizens Bancshares, Inc (NC) senilai lebih dari US$47.664.306 dan selama 20 tahun terakhir dia menjualnya Saham FCNCA bernilai lebih dari US$0. Selain itu, dia menghasilkan US$4.024.340 sebagai Ketua Dewan dan Chief Executive Officer perusahaan dan FCB di First Citizens Bancshares, Inc (NC).

