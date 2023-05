Dari Hobi, Pemuda Gen Z Ini Bangun Startup

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pemuda Gen Z Andry Hakim berniat membangun startup soal investasi saham bernama Stockwise.

Dia menggandeng rekannya Douglas dalam rencana pembuatan startup tersebut.

Menurutnya, Stockwise membuka kelas edukasi setiap bulannya untuk membantu dan mengajarkan masyarakat indonesia untuk dapat mulai berinvestasi saham dengan baik dan benar menggunakan pendekatan fundamental dan value investing.

Perusahaan Stockwise miliknya juga sebagai tempat konsultasi untuk teman-temannya yang mau melakukan IPO perdana, tetapi masih awam dengan dunia pasar modal.

“Kedepannya Stockwise berencana untuk launching aplikasi edukasi milik kami sendiri sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan akses edukasi financial yang lebih mudah, efektif, dan affordable,” ujarnya.

Andry juga dikenal sebagai investor saham muda yang seringkali cuan dalam investasinya.

Sebelumnya, dia juga merupakan founder dari perusahaan bernama Hakimson.

Hakimson adalah perusahaan induk investasi Indonesia di sektor keuangan, teknologi, real estat, dan pertambangan.

Pada 2020-2021, portofolio investasi perusahaan memperoleh peningkatan nilai lebih dari 2500%.

Dikutip dari laman resminya,, mereka juga memiliki investasi di perusahaan tambang tanah liat kaolin terbesar di Asia Tenggara, berlokasi di Indonesia.

"Dibutuhkan manajemen uang yang hebat, kesabaran, disiplin, dan kejujuran untuk mencapai posisi kita saat ini," tulis laporan perusahaan dalam websitenya.

Berikut profile dari Andry Hakim dikutip dari Linkedin

Financial Engineer. Professional Investor.

MBA Graduate from San Francisco, USA.

• Cofounder of 2 Indonesian public companies.

• Investor in the Indonesia Stock Exchange and US Stock Exchange.

• Early Investor of Bank Jago since 2019.

• 2500% Stock Market Annual Return (2021).

• Rank 13 Mirae HOTS Trading Championship Season 6.

Pendidikan

University of San Francisco : Bachelor of ScienceBusiness Administration and Entrepreneurship 2008 - 2010

Golden Gate University: Master of ScienceBusiness Marketing and Operation Management 2010 - 2011

San Francisco School of Digital Filmmaking: Film Directing and Editing 2011 - 2011

Diablo Valley College: Associate DegreeBusiness Administration: 2006 - 2008

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News