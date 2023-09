Gelato Secrets, Artisan Gelateria yang Mengawali Bisnis dari Pulau Dewata

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – ‘Best Product comes from Best Ingredients’, itulah moto yang dipegang Gelato Secrets, sebuah gelateria yang mengawali perjalanannya di Ubud, Bali.

Gelato Secrets adalah salah satu brand Gelato yang didirikan pada tahun 2009 di Ubud, Bali.

Dengan konsep ‘East Meet West’, Gelato Secrets memadukan resep autentik pembuatan gelato dari Italia dengan beberapa bahan lokal. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung para petani setempat dan memanfaatkan hasil pangan Indonesia.

Saat ini, Gelato Secrets sudah memiliki gerai di beberapa kota di Indonesia, yaitu Jakarta dan Medan. Selain membeli dari gerai, konsumen juga dapat memesan via daring melalui berbagai platform, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Harga dan Menu Gelato Secret

Gelato Secret memiliki 24 varian gelato dan sorbetto dengan beberapa pilihan ukuran. Setiap gelato dan sorbetto dari Gelato Secrets mengandung bahan alami tanpa pewarna dan perisa tambahan ataupun pengawet.

Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp35 ribu untuk yang ukuran small, hingga Rp135 ribu untuk ukuran Party Pack 500ml.

Selain gelato, Gelato Secrets juga menyediakan beberapa menu lain, seperti sorbet, waffles, cold drinks, serta milkshake. Tersedia juga homemade cone dengan 2 macam varian, yaitu classic cone dan bamboo charcoal cone yang dibuat tanpa menggunakan telur pada adonannya.

Adapun menu gelato yang menjadi andalan adalah Salted Butter Caramel Gelato dan Dark Chocolate Gelato. Untuk sorbet, yang menjadi signature dan best sellingnya adalah Strawberry Sorbetto.

Franchise Gelato Secret

Untuk saat ini, Gelato Secret tidak menjelaskan mengenai sistem kemitraan yang ditawarkannya. Namun, bagi Anda yang tertarik untuk bekerja sama dengan Gelato Secrets, mereka membuka kesempatan kerja sama melalui kolaborasi, partnership, atau event.

Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website resmi atau Instagram resmi Gelato Secret dan menghubungi team manajemen mereka melalui akun sosial media mereka di @gelatosecrets. (Kresensia Kinanti)

