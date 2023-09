Profil Pendiri KrediFazz, Pinjol Legal dengan Aset Terbesar 2022

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengguna pinjaman online semakin tinggi, terutama di kota-kota besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan, juga untuk memenuhi gaya hidup.

Merujuk data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2022, sebanyak 1,4 persen penduduk Indonesia pernah menggunakan layanan pinjol legal. Adapun, mayoritas pengguna pinjol legal adalah lulusan SMA dan berpenghasilan Rp1 juta-Rp5 juta.

Sementara itu, ada sekitar 10 penyelenggara dengan aset besar di atas Rp80 miliar. Pada urutan pertama pinjol terbesar berdasarkan aset ada KrediFazz dengan total aset pada 2022 mencapai Rp731 miliar.

KrediFazz menyajikan pinjaman dana tunai atau personal loan KrediFazz. Adapun limit pinjaman bisa mencapai Rp5 juta dengan suku bunga 9 persen per bulan, serta tenor 61 hari. Ini dia, sosok di balik KrediFazz sebagai penyedia pinjaman online dengan aset terbesar di Indonesia.

Mengutip laman resmi KrediFazz, pria bernama Tan Alie merupakan Direktur KrediFazz. Dia merupakan warga negara Indonesia, yang lahir pada 1981.

Dia diangkat sebagai Direktur PT FinAccel Digital Indonesia pada 28 April 2022. Sebelumnya an Alie sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT FinAccel Digital Indonesia dari tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan susunan pemegang saham PT FinAccel Digital Indonesia, Tak Alie memegang 15 persen saham PT FinAccel Digital Indonesia dengan sisanya 85 persen dipegang oleh FinAccel Pte. Ltd.

Tan Alie sempat mengenyam pendidikan di Universitas Bina Nusantara, jurusan Informasi Teknologi – Computer Science. Dia menjadi salah satu Co-founder dan Chief Technology Officer FinAccel Pte. Ltd.

Sebelum bergabung dengan FinAccel, dia juga pernah berpengalaman menjabat antara lain sebagai Chief Technology Officer PT Etobee Teknologi Indonesia pada 2015, dan Director of Operations and Presales AppWeavers pada 2013-2014.

Dia juga sempat meniti karier dan menjabat sebagai Associate Director - Product Affle Media Lab pada 2012-2013, Product/Project Manager Affle Pte Ltd 2010-2012, Sr. Software Engineer Affle Pte Ltd pada 2006-2010, dan Application Developer InTouch Pte Ltd pada 2005-2006.

