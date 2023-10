Mengenang Karl Benz di Balik Kesuksesan Merek Mobil Mewah Mercedes Benz

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi penggemar mobil kelas atas dan mewah, pasti sudah tidak asing dengan mobil Mercedes Benz.

Merek mobil yang sudah ada hampir 100 tahun lalu, tepatnya 97 tahun, ternyata merupakan produsen mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia.

Tak hanya menjual mobil mewah dengan bebagai kelas, Mercedes Benz juga sudah melebarkan sayap dengan memiliki usaha karoseri dan bus.

Sejarah Mercedes Benz

Dikutip dari berbagai sumber, merek mobil yang di Indonesia dikenal dengan nama Mercy ini adalah merek otomotif kendaraan mewah dan komersial Jerman yang didirikan pada tahun 1926 oleh Karl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, dan Emil Jellinek. Nama Mercedes sendiri diambil dari nama anak perempuan Jellinek.

Mercedes Benz mengawali lajunya di jalanan sebagai mobil berbahan bakar bensin beroda tiga pertama di dunia yang dipatenkan bulan Januari 1886 Benz Patent Motorwagen.

Beberapa bulan kemudian, Gottlieb Daimler dan chief engineer-nya Wilhelm Maybach meluncurkan kendaraan roda empat yang ditenagai oleh mesin Daimler miliknya.

Mercedes kemudian pertama kali dibuat dan dijual pada 1901, tak lama setelah kematian Daimler. Mobil roda empat tersebut dibangun oleh Maybach yang kemudian dipesan oleh Emil Jellinek, salah satu distributor utama Daimler, dan akhirnya diberi nama sesuai nama putri Jellinek, Mercedes.

Adapun, mobil pertama yang memakai merek Mercedes-Benz diproduksi pada 1926 setelah adanya merger antara perusahaan Benz dengan Daimler menjadi perusahaan Daimler-Benz.

Perusahaannya dibangun dengan lambang bintang berujung tiga yang dilingkari dengan daun salam. Bintang ini sebelumnya diimpikan oleh Daimler beberapa tahun sebelum merek mobil ini dibangun.

Sedangkan, tiga ujung bintangnya menandakan bahwa mesinnya digunakan pada kendaraan yang melakukan perjalanan darat, udara, dan laut.Mercedes-Benz AG, anak perusahaan Mercedes-Benz Group yang didirikan pada tahun 2019, berkantor pusat di Stuttgart, Baden-Württemberg, Jerman.

Mercedes-Benz AG memproduksi kendaraan mewah konsumen dan kendaraan komersial ringan yang diberi label Mercedes-Benz. Pada 2018, Mercedes-Benz menjadi perusahaan independen merek kendaraan premium terbesar di dunia, telah menjual 2,31 juta mobil penumpang.

Kemudian, mulai November 2019 dan seterusnya, kendaraan niaga berat seperti truk dan bus berlencana Mercedes-Benz dikelola oleh Daimler Truck, sebagai bekan bagian dari Grup Mercedes-Benz yang berubah menjadi perusahaan independen pada akhir 2021.

Di balik kesuksesan Mercedes Benz sebagai mobil mewah saat ini, ada nama Karl Benz yang lahir pada 25 November 1844.

Dia adalah seorang legenda yang merancang mesin dan seorang insinyur otomotif. Benz Patent Motorcar buatannya pada tahun 1885 dianggap sebagai mobil pertama yang diproduksi secara massal.

Dia mendapat paten atas mobil buatannya tersebut pada 1886.Benz lahir pada 25 November 1844 dari kedua orang tua bernama Josephine Vaillant yang merupakan seorang masinis, dan Johann Georg Benz dan memberinya nama Karl Friedrich Michael Vaillant. Saat berusia dua tahun, ayah Benz meninggal akibat pneumonia.

Untuk mengenang sang ayah, dia pun berganti nama menjadi Karl Friedrich Benz.Benz kecil menempuh pendidikan dasar pada 1853, di usianya yang 9 tahun, dia mulai bersekolah dengan orientasi ilmiah di Lyceum. Atas prestasinya yang cemerlang dia melanjutkan pendidikan di politeknik Karlsruhe di bawah bimbingan dari Ferdinand Redtenbacher.

Minatnya pada dunia otomotif berawal dari keinginan Benz mengikuti jejak sang ayah dengan mempelajari teknik lokomotif hingga masuk ke Karlsruhe.

Benz kemudian lulus dari program studi tersebut di usianya yang baru 19 tahun. Setelah lulus, Benz menjalani pelatihan profesional selama tujuh tahun di sejumlah perusahaan, tetapi tidak ada perusahaan yang membuatnya merasa cocok.

Dia kemudian berpindah ke Mannheim untuk bekerja sebagai penggambar teknik dan perancang di sebuah pabrik timbangan. Pada tahun 1871, di usia 27 tahun, dia bersama August Ritter mendirikan Iron Foundry and Mechanical Workshop di Mannheim, yang kemudian diubah namanya menjadi Factory for Machines for Sheet-metal Working.

Perusahaanya itu sempat jatuh namun kemudian berhasil diatasi setelah keluarga Bertha Ringer, tunangan Benz, membeli saham perusahaan tersebut menggunakan mahar pernikahannya.

Di bawah perusahaan yang dibeli istrinya tersebut, Benz memulai pengembangan mesin baru. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pada tahun 1878 dia mulai mengerjakan produk paten baru. Benz kemudian menyelesaikan mesin dua taknya pada 31 Desember 1879, dan mendapatkan hak paten pada 28 Juni 1880.

Namun, perjalanan bisnis mesinnya yang tak mulus membawa Benz kembali membangun bengkel sepeda di Mannheim. Dia mendirikan bengkel sepeda tersebut bersama Max Rose dan Friedrich Wilhelm Eblinger.

Kemudian, dengan pengalamannya di bidang mesin, pada 1883, ketiganya mendirikan perusahaan baru yang memproduksi mesin industri dan diberi nama Benz & Companie Rheinische Gasmotoren-Fabrik, yang kerap disebut sebagai Benz & Cie.

Atas kesuksesan perusahaan tersebut, Benz kembali terjun membangun kereta tak berkuda dan menciptakan mobil. Benz menyelesaikan ciptaannya pada 1885 dan menamakannya "Benz Patent-Motorwagen".Motorwagen mendapat paten pada 29 Januari 1886 sebagai mobil berbahan bakar gas pertama.

Benz kemudian mulai menjual kendaraan tersebut pada 1888, dan menjadikannya mobil pertama yang tersedia secara komersial dalam sejarah.

