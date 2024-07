Para Pencari Kerja, Ini Cara Mudah Kenali Penipuan Berkedok Lowongan Kerja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN – Beragam cara digunakan para scammer, penipu yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menjaring korban.

Para penipu biasanya mendapat informasi tentang korban dari internet, lalu mengatasnamakan perusahaan atau orang yang dikenal korban dengan tujuan melakukan pemerasan terhadap korban.

Informasi lowongan pekerjaan yang beredar luas di internet, misalnya, menjadi salah satu yang tak bebas dari modus scamming. Para penipu memanfaatkan kebutuhan seseorang akan pekerjaan untuk keuntungan pribadi mereka.

Baru-baru ini Bareskrim Polri bahkan menguak kasus penipuan dengan modus lowongan pekerjaan part time atau paruh waktu berjejaring internasional. Lebih dari 800 orang menjadi korban kasus ini dengan total kerugian mencapai Rp59 miliar.

Country Marketing Manager-Indonesia Jobstreet by SEEK Sawitri mengatakan, ada acara paling mudah untuk mengenali scamming atau penipuan dalam informasi lowongan kerja.

“Yang paling jelas, pasti dia to good to be true atau terlalu fantastis misalnya gaji yang ditawarkan untuk lowongan yang dia buka. Pekerjaannya ringan, tapi gajinya misalnya bisa sampai dua digit, itu patut dicurigai,” kata Sawitri di Medan, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Lebih lanjut dalam beberapa kasus penipuan berkedok lowongan kerja, scammer yang telah berhasil meyakinkan calon korban dengan mengatasnamakan perusahaan tertentu juga kerap meminta ditransfer sejumlah uang sebagai jaminan maupun lainnya.

Sawitri mengimbau para pencari kerja untuk tidak menanggapi mereka yang menawarkan pekerjaan namun terlebih dahulu meminta sejumlah uang kepada calon kandidat pekerjanya.

Dia juga menyarankan para pencari kerja untuk jeli mengecek nama maupun website perusahaan yang menawarkan lowongan tersebut untuk menghindari terkena jerat penipuan online berkedok lowongan kerja.

Agar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang valid, para pencari kerja bisa mengunjungi akun-akun media sosial resmi milik perusahaan tujuan. Atau bisa pula memantau laman resmi pemerintah maupun swasta yang memang dikhususkan mewadahi informasi lowongan pekerjaan.

Di Jobstreet, kata Sawitri, para pencari kerja bisa menemukan beragam jenis pekerjaan di daerah manapun dan untuk posisi apapun dengan mudah. Dia juga menjamin informasi lowongan kerja yang dipublikasikan salah satu platform pencarian kerja terkemuka di Indonesia tersebut aman dan bebas dari scamming atau penipuan.

Sawitri mengungkap, saat ini pihaknya tengah melakukan kampanye #NextMillionJobs yang mendorong perusahaan untuk memasang iklan lowongan pekerjaan tanpa batas. Menurutnya hal ini akan membuka kesempatan lebih luas bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan impian.

“Inisiatif ini juga dirancang oleh Jobstreet by SEEK untuk memberikan wadah yang aman di tengah ramainya isu lowongan kerja palsu yang kerap merugikan semua pihak, baik sisi pencari kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan yang valid maupun sisi perusahaan yang namanya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya. (K68)