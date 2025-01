4 Tips Keuangan Robert Kiyosaki Agar Masa Pensiun Tenang dan Sehat Finansial

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Semua orang yang bekerja di perusahaan pasti akan menghadapi masa pensiun. Masa tersebut akan membawa perubahan finansial yang besar.

Untuk menghadapi momentum tersebut, Robert Kiyosaki, yang juga dikenal sebagai “Rich Dad”, punya banyak tips yang mungkin berbeda dari panduan tradisional yang ada selama ini.

Robert Kiyosaki memberikan tips agar orang-orang bisa memasuki masa pensiun dan menghindari "bencana" finansial.

Dilansir Go Banking Rates, berikut 4 tips utama Kiyosaki menikmati masa pensiun dan tetap sehat secara finansial:

1. Jangan Bergantung pada Program Dana Pensiun

Secara umum, jika Anda bekerja di perusahaan, sebagian upah akan disisihkan untuk masuk ke program dana pensium. Hal ini membuat orang-orang terlalu santai karena berasumsi bahwa uang tersebut akan bertahan lama sepanjang masa setelah pensiun. Namun, Kiyosaki menegaskan bahwa hal ini tidak benar.

Dalam sebuah postingan di X pada September 2024, dia berbagi cerita tentang makan malam bersama seorang teman, generasi baby boomer, yang mengatakan bahwa banyak teman sebayanya yang keluar dari masa pensiun karena inflasi telah menghabiskan sebagian besar simpanannya di dana pensiun mereka untuk hidup sehari-hari.

“Mencetak uang 'palsu' menyebabkan aset seperti emas, perak, dan Bitcoin naik harganya. Mencetak uang 'palsu' juga menyebabkan harga makanan, bahan bakar, dan hiburan naik juga," tulisnya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Dia mengatakan dengan pemerintah mencetak uang, mungkin membuat pemerintah federal lebih kaya, tetapi menyebabkan orang miskin dan kelas menengah kehilangan uang.

Di situs web “Rich Dad” miliknya, dana pensiun membuat orang tidak merasa perlu memiliki pendidikan keuangan yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana pensiun mereka.

2. Pertimbangkan Investasi Alternatif

Kiyosaki sangat menyarankan untuk berinvestasi pada aset yang memiliki arus kas, seperti real estat, sumur minyak, bisnis, emas, perak, dan mata uang kripto. Hal ini dikarenakan keyakinannya bahwa pasar keuangan tradisional bisa jadi tidak pasti, sehingga pasar uang, pasar saham, dan bank sentral tidak boleh sepenuhnya dipercaya.

Dalam bukunya “Who Stole My Pension?: How You Can Stop the Looting,” dia mendedikasikan satu bab untuk jenis investasi ini.

Di dalamnya, dia menulis, “Begitu Anda memahami istilah pengembalian tak terbatas, Anda tidak perlu lagi bekerja untuk mendapatkan uang."

3. Kurangi Beban Pajak Anda

Pajak adalah bagian dari kehidupan, tetapi Kiyosaki mengatakan tidak semua orang mematuhi aturan yang sama. Di situs web “Rich Dad” miliknya, dia menekankan pentingnya menemukan cara untuk menginvestasikan uang Anda dengan cara yang meningkatkan kekayaan dan menurunkan beban pajak Anda.

Meskipun ini tidak akan berhasil untuk semua orang, dia menjelaskan bahwa pemilik bisnis dapat menurunkan beban pajak mereka dengan membeli aset melalui perusahaan mereka dan membayar pajak atas sisa uang.

Sebaliknya, karyawan dipaksa untuk membayar pajak terlebih dahulu, lalu menginvestasikan apa yang mereka bisa dari sisa uang.

4. Sadar bahwa Anda Tidak Akan Lebih Hemat di Masa Pensiun

Tidak jarang orang menganggap dengan pensiun pengeluaran bisa jadi lebih hemat, karena pengeluaran Anda akan lebih rendah. Namun, Kiyosaki mengatakan untuk tidak sepenuhnya percaya pada hal tersebut.

Dalam sebuah postingan di LinkedIn, dia menjelaskan bahwa karena harapan hidup yang lebih panjang dan gaya hidup yang lebih sehat, para pensiunan kini dapat hidup lebih lama dan justru ingin menjalani gaya hidup yang lebih memuaskan daripada di masa lalu.

Oleh karena itu, orang justru cenderung menghabiskan lebih banyak uang di masa pensiun daripada saat mereka bekerja, setidaknya di tahun-tahun awal.

Selain itu, dia mencatat bahwa orang cenderung tidak ingin menurunkan standar hidup mereka di masa pensiun. Di luar itu, biaya seperti perawatan kesehatan cenderung meningkat drastis, yang membutuhkan sejumlah uang yang besar.