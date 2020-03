Tunaiku Salurkan Pendanaan ke 100.000 UMKM

Bisnis.com, JAKARTA - Tunaiku mencatat telah menyalurkan pendanaan modal usaha kepada lebih dari 100.000 UMKM.

Kepala Kredit Retail Tunaiku Abraham Lumban Batu, mengungkapkan, selain komitmen mewujudkan inklusi keuangan melalui pendanaan kredit mikro, visi yang mereka usung adalah teknologi harus memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf hidup seseorang.

"Oleh karenanya, Tunaiku memberikan kemudahan akses pinjaman modal usaha dalam perannya mendorong pertumbuhan UMKM utamanya usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami bersyukur sekaligus bangga, hingga saat ini manfaat dari Tunaiku telah dirasakan oleh lebih dari 100.000 UMKM utamanya pengusaha mikro.” ujarnya seperti dikutip dari siaran persnya.

Dia mengatakan dukungan Amar Bank terhadap pertumbuhan usaha UMKM sejalan dengan fokus pembangunan pemerintah Indonesia. Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM per 2018, sebanyak 98.7% usaha di Indonesia merupakan UMKM dan sektor ini menyumbang 60% dari total PDB Indonesia. Atas angka tersebut, UMKM dinilai mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sulitnya akses pinjaman untuk modal usaha dan bunga yang tinggi merupakan tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh pengusaha mikro karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki agunan.

"Untuk menjawab tantangan dan kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, Tunaiku hadir melalui layanan kredit tanpa agunan dengan proses yang cepat dan periode angsuran yang relatif lama sampai 20 bulan, sehingga pembayaran setiap bulannya tergolong ringan untuk perputaran arus kas pengusaha mikro," katanya.

Salah seorang pengusaha warung pempek, Yulaika, membagikan pengalamannya bersama Tunaiku. Yulaika memiliki usaha pempek yang dimulai sejak 4 tahun lalu, di tahun 2017 Yulaika mengenal Tunaiku dan sudah 3 kali mendapatkan pendanaan dari Tunaiku untuk modal usahanya dengan total R25 juta.

“Awalnya, saya membutuhkan tambahan modal usaha karena saat itu, kondisi keuangan dan keuntungan dari usaha saya sedang mengalami penurunan. Padahal, usaha dan uangnya harus terus diputar untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sekolah anak saya dan untuk usaha. Saya mengetahui Tunaiku dari hasil pencarian melalui Google Play Store. Saya akhirnya memilih Tunaiku karena pinjamannya bisa diangsur hingga 20 bulan. Selain itu, jumlah pinjamannya juga besar hingga 20 juta,” ujarnya.

Pada pinjaman ketiga, Yulaika mengikuti program Top Up dari Tunaiku. Program Top Up merupakan penambahan jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Top Up dapat dilakukan setelah pembayaran ke 8 dari total waktu angsuran apabila mengambil periode pinjaman lebih dari 8 bulan.

“Sebenarnya saya pernah mencoba pengajuan ke tempat lain, tetapi tidak diteruskan prosesnya karena pemberitahuan persetujuan di Tunaku lebih cepat. Dengan proses yang cepat, saya merasa sangat terbantu. Saya rasa Tunaiku sangat membantu saya apalagi dengan proses yang tidak ribet dan tanpa agunan. Untuk perhitungan bunga, saya merasa di tempat lain bunganya lebih besar dibanding Tunaiku,” kenangnya.

Saat ini warung pempek Yulaika pindah ke tempat yang lebih strategis yakni di depan apotik yang menghadap langsung ke jalan raya yang banyak dilalui orang. Biasanya Yulaika mulai berjualan pukul 4 sore hingga 12 malam.

“Sekarang Alhamdulillah pembelinya lebih banyak dan terus berdatangan. Setiap harinya saya bisa membuat 200 hingga 300 pempek. Pempek saya jual mulai dari Rp3.000 hingga Rp12.000 dan keuntungan perbulan sekitar Rp10 juta. Saya juga menjadi merchant untuk ojek online sehingga pemasukannya lebih besar lagi dan saya juga menerima pesanan jumlah besar untuk acara dan perusahaan,” tutupnya.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!