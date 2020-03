Banyak Anak Muda Sukses Berbisnis Kemitraan

Bisnis.com, JAKARTA -- Perkembangan industri franchise atau kemitraan di Indonesia dalam dua dekade ini didominasi oleh Business Opportunity (BO) yang kebanyakan dirintis oleh anak-anak muda dengan produk dan konsep bisnis yang unik dan kekinian.

Fenomena ini membuktikan bahwa kewirausahaan sudah mulai tumbuh pada generasi muda Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Meski demikian, anak-anak muda pelaku usaha BO juga perlu pendampingan serta terus dimotivasi agar usaha mereka bisa lebih maju dan berkembang.

Rofian Akbar Pemimpin Majalah Franchise mengatakan, di sinilah peran Pemerintah, Asosiasi dan Media untuk berkontribusi lebih besar kepada mereka. Atas dasar itupula Majalah Franchise Indonesia sebagai media yang sangat concern terhadap tumbuh kembangnya kewirausahaan di Indonesia memandang perlu untuk memberikan anugerah Best to Invest Awards 2020.

Anugerah ini diberikan sebagai motivasi para pelaku bisnis BO agar usahanya bisa berkembang menjadi besar, sustain dan berdaya saing. Dengan jumlah BO yang mencapai ribuan, menentukan BO mana saja yang potensial, dalam arti yang benar-benar bisa menjadi alternatif berwirausaha bagi masyarakat, menguntungkan dan bisa bertahan lama tidaklah mudah.

Majalah Franchise dalam penentuan BO potensial menggunakan metode penelitian desk research serta penjurian oleh tim riset Majalah Franchise Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap 100 BO di seluruh kategori bisnis, di bawah usia 3 tahun, yang terdata di database Majalah Franchise Indonesia.

Metode Desk Research dilakukan dengan cara melakukan penelitiaan melalui sumber-sumber yang tersedia di publik, seperti dari brosur, media cetak maupun digital (Google), website, dan social media seperti FB, Twitter, dan Instagram.

Sementara untuk penjuriannya dilakukan melalui scoring dengan 4 aspek yang dinilai, yaitu Business Potentiality Aspect, Business Development Aspect, Brand Development Aspect, serta Management Aspect.

“Tujuan survei Best to Invest adalah memicu spirit para pengusaha BO yang baru tumbuh untuk memiliki komitmen jangka panjang dan selalu melakukan perbaikan, sehingga bisnisnya tetap sustain dan kompetitif di masa depan. Syukur-syukur bisa menjadi franchise unggulan di masa mendatang,” ujarnya, dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Rabu (18/3/2020).

Para peraih The Best to Invest Awards 2020 ialah Ayam Dadar Bandung, Kopi Ruang Hati, Ngikan Yuk, Dapur serundeng, Mr Crispy, Hey Steak, Nasi Kulit Malam Minggu, Asetehe, Kuch2hotahu, Naakthaibun, Trians Brownies, Uncledazs, dan Nyopee.

