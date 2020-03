Visa Gencarkan Pemberdayaan Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka Bulan Perempuan Internasional, Visa mengumumkan dua kemitraan baru dalam rangka memperkuat komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.

Hand In Hand International dan IFundWomen akan bekerja sama dengan Visa dalam menyediakan program edukasi dan pendanaan bagi pelaku usaha perempuan di seluruh dunia untuk membantu mereka membangun dan mengembangkan bisnisnya.

Saat ini, jumlah pelaku usaha perempuan di seluruh dunia meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah pelaku usaha laki-laki1, di mana lebih dari 250 juta perempuan yang menjalani usaha sendiri di seluruh dunia2.

"Perempuan semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian di seluruh dunia dan menciptakan lapangan kerja baru," ujar Al Kelly, CEO dan Chairman, Visa dalam siaran persnya.

Dia mengatakan Visa berkomitmen memanfaatkan kekuatan jaringan, merek, dan sumber daya finansial kami untuk mendukung pelaku usaha perempuan dalam mengejar impian mereka.

Kemitraan Visa dan Hand in Hand International bertujuan menyediakan edukasi bisnis dan memperluas akses terhadap layanan keuangan ke lebih dari 10.000 usaha mikro di Kenya, yang mana 75% usaha mikro dikelola oleh perempuan. Kemitraan ini diharapkan akan memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan, yang memiliki manfaat yang berlipat3 mendorong pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan yang lebih baik.

Riko Abdurrahman, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, mengungkapkan program pemberdayaan perempuan juga sudah gencar diinisiasi Visa di Indonesia melalui program Literasi Keuangan #IbuBerbagiBijak.

"Berkaca dari hal tersebut, tahun ini kami berencana memperluas manfaat #IbuBerbagiBijak tidak hanya seputar manajemen keuangan, tetapi juga sharing strategi memperoleh akses permodalan bagi pelaku usaha perempuan untuk membantu mereka mengembangkan bisnisnya,” ungkap Riko.

Visa telah mewujudkan komitmen jangka panjang untuk memberdayakan perempuan melalui serangkaian kemitraan, program, dan sponsor. Inisiasi terbaru perusahaan meliputi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perempuan berupa Kemitraan Visa dengan Female Founder Collective, Women’s World Banking: Pada tahun 2017, dimana Visa Foundation menyalurkan bantuan dana senilai USD 20 juta kepada Women’s World Banking untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh perempuan.

Kemudian pada tahun 2019, Visa meluncurkan program pemberdayaan pelaku usaha perempuan, She’s Next, Empowered by Visa, yang meliputi sejumlah pelatihan di New York, Atlanta, Toronto, dan Cape Town saat penyelenggaraan World Economic Forum di Afrika Selatan, pemberdayaan Atlit Perempuan:

Peluncuran The Second Half; sebuah program pengembangan karir untuk mendukung atlet pesepakbola perempuan di Eropa memiliki karir tambahan.

Terakhir, Visa juga mensponsori atlet Olympic dan Paralympic, di mana lebih dari 50% atlet perempuan bergabung dalam Team Visa sejak pertama kali dibentuk. Untuk ajang Tokyo 2020, Visa mendukung lebih dari 50 atlet Olympic dan Paralympic perempuan dari seluruh dunia.