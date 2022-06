Daftar Para CEO Hebat asal India, Termasuk Sundai Pichai

Bisnis.com, JAKARTA – Banyak para pemimpin hebat berasal dari negara India yang memimpin perusahaan global.

Beberapa berasal sebagai ahli di dalam dunia teknologi hingga kini namanya sudah dikenal luas di masyarakat dikarenakan memimpin beberapa bisnis dan perusahaan yang sukses di seluruh dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut merupakan 11 pemimpin hebat yang berasal dari India.

1. Sundai Pichai – Alfabet

Sundai Pichai merupakan lulusan dari IIT Kharagpur. Dirinya memegang posisi sebagai CEO Google pada 2015, dan kemudian diangkat sebagai perusahaan induk Google, Alphabet Inc pada Desember 2019.

2. Satya Nadella – Microsoft

Menempuh pendidikan di Manipal University of Technology dan melanjutkan studi di University of Wisconsin-Milwaukee dan University of Chicago.

Dirinya menjadi ketua eksekutif dan CEO Microsoft pada 2014.

3. Parag Agrawal – Twitter

Parag Agrawal, lulusan dari IIT Bombay dan belajar di Universitas Stanford. Dirinya diangkat sebagai CEO Twitter pada November 2022.

4. Leena Nair – Chanel

Leena Nair, adalah Alumnus XLRI-Xavier School of Management dan Walchand College of Engineering. Sebelumnya dirinya menjabat sebagai Chief Human Resource Officer Unilever.

5. Shantanu Narayen - Adobe Inc

Shantanu Narayen, menempuh pendidikan di Universitas Osmania. Setelahnya ia melanjutkan ke Universitas Negeri Bowling Green dan Universitas California. Dirinya menjabat sebagai presiden dan CEO dari Adobe Inc.

6. Arvind Krishna – IBM

Setelah menempuh pendidikan IIT, Arvind Krishna melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana-Champaign. Setelah diangkat sebagai CEO IBM pada April 2020, dirinya diangkat lebih lanjut sebagai ketua pada Januari 2021.

7. Sanjay Mehrotra - Micron Technology

Sanjay Mehrotra, merupakan salah satu pendiri Sandisk dan pada 2016 menjabat sebagai CEO. Dirinya menjadi CEO Micron Technology pada 2017.

8. Nikesh Arora - Palo Alto Networks

Lulus dari Boston College dan Northeastern University, dirinya diangkat sebagai CEO dan ketua Palo Alto Networks pada Juni 2018.

9. Jayshree Ullal - Arista Networks

Jayshree Ullal yang lahir di London dan dibesarkan di India berbagi masalah almanya dengan Universitas Santa Clara dan Universitas Negeri San Francisco.

Dia adalah CEO & Presiden Arista Networks dan telah menjabat di posisi tersebut sejak Oktober 2008.

10. Amrapali Gan - Only Fans

Amrapali Gan adalah alumnus California State University. Menggantikan Tim Stokely, dirinya diangkat sebagai CEO Only Fans pada Desember 2021.

11. Ajaypal Singh Banga - Mastercard

Ajaypal Singh Banga, memulai karirnya di Nestle dan kemudian pindah ke PepsiCo. Naik dari COO, dirinya menjadi CEO dan anggota dewan direksi Mastercard pada pertengahan 2010. Pada tahun 2015, Presiden Barack Obama menunjuknya ke Komite Penasihat Presiden untuk Kebijakan dan Negosiasi Perdagangan.