Pendiri Netflix Marc Randolph Berbagi Tip dan Trik Jadi Pengusaha Sukses

Bisnis.com, JAKARTA - CEO dan salah satu pendiri Netflix pertama, Marc Randolph berbagi kisah dan kunci menjadi pengusaha sukses.

Dalam bukunya yang terlaris di internasional, That Will Never Work: The Birth of Netflix and The Amazing Life of an Idea, maestro Silicon Valley itu berbagi tips, trik, dan rahasia yang ia pelajari selama empat dekade sebagai pengusaha.

“Ini untuk siapa saja yang memiliki ide yang ingin mereka coba dan nyatakan,” katanya dilansir dari Us Weekly.

“Saya juga mencoba untuk menghilangkan beberapa mitos tentang bagaimana rasanya melakukan startup. Saya ingin orang-orang benar-benar melihat bagaimana rasanya ketika Anda benar-benar mencoba mengambil ide gila dan menjadikannya nyata.” tambahnya.

Randolph memang dikenal dengan sosok yang tidak segan mengambil ide-ide gila dan menjadikannya kenyataan.

Salah satu ide gilanya yakni usai mendirikan majalah MacUser, dia dan timnya meluncurkan Netflix pada tahun 1994 dengan jumlah 12 orang pekerja dari kantor mereka yang terletak di gedung tua bekas bank.

Akhirnya, Randolph membantu mengubah layanan DVD pesanan melalui pos menjadi raksasa streaming dengan 200 juta pelanggan yang sekarang memproduksi acara TV dan filmnya sendiri. Tapi, langkahnya bukanlah tanpa kendala.

Jatuh bangun dia alami selama membangun Netflix.

Randolph juga memberikan nasihat berharga di 10 podcast Apple teratasnya, “Itu Tidak Akan Pernah Berhasil,” di mana dia berbicara dengan calon pengusaha tentang berbagai topik mulai dari cara mengumpulkan uang, membentuk dewan, hingga tekanan mental.

“Hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah memulai. Saya pikir kita semua [memiliki] keragu-raguan bawaan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak berhasil atau yang dapat mempermalukan kita,"paparnya.

Dia menegaskan dibutuhkan banyak dorongan untuk menyadari bahwa jika Anda selalu mencoba untuk mempelajari masalah dan memikirkan ini secara menyeluruh dan memastikan itu akan berhasil sebelum Anda melakukannya dengan baik, maka Anda tidak akan pernah memulainya.

