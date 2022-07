Daftar 10 Perusahaan Termahal di Dunia Per Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Tolak ukur perusahaan termahal dapat didasarkan pada kapitalisasi pasar.

Hal ini karena, nilai kapitalisasi pasar akan memberikan informasi tentang besarnya pertumbuhan sebuah perusahaan. Makin tinggal nilai tentunya menunjukkan semakin banyak jumlah investor pada perusahaan tersebut, sehingga kinerja perusahaan dapat dinilai baik.

Kapitalisasi pasar sendiri adalah sebuah istilah bisnis yang merujuk ke harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan, yaitu sebuah harga yang harus dibayar seseorang untuk membeli seluruh perusahaan.

Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalikan jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan nilai satu lembar saham tersebut.

Melansir dari Companies Market Cap pada Kamis (28/7/2022), berikut deretan perusahaan termahal di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Simak ulasannya.

1. Apple

Bagi para penggemar gadget tentu sudah tidak asing mendengar brand ini. Apple memang dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi papan atas dunia. Mereka dikenal akan produknya yang revolusioner, elegan, dan memiliki tingkat ekslusifitas yang tinggi.

Meski Banyak pesaing-pesaing baru muncul di pasar dengan beragam strategi dan fitur yang mengejutkan. Tapi, Apple seakan tidak bergeming dan berdiri kokoh di puncak. Ini dibuktikan dengan kapitalisasi pasar saat ini US$2.537 triliun

Melansir dari Read Nigeria Network, saat ini perusahaan Apple sedang mempekerjakan lebih dari 147.000 dan mengoperasikan ribuan kantor, toko merek, dan pusat layanan yang tersebar di seluruh dunia.

2. Saudi Aramco

Kapitalisasi pasar Saudi Aramco saat ini mencapai sekitar US$2.327 triliun Saudi Aramco merupakan perusahaan minyak raksasa milik negara Arab. Dikutip dari Economic Times, Aramco pertama kali ditemukan oleh Standard Oil Company milik keluarga Rockefeller pada tahun 1938.

Awalnya perusahaan dinamakan Perusahaan Minyak Amerika Arab dan produksi minyak mentahnya mencapai 500,00 barel per hari pada tahun 1949. Kemudian pada 1980, pemerintah Saudi membeli semua pemegang saham asli dan memiliki 100% saham perusahaan.

Pada delapan tahun kemudian, perusahaan minyak Arab Saudi (Saudi Arabian Oil Co/Saudi Aramco) secara resmi didirikan. Banyaknya cadangan minyak perusahaan menjamin kemakmuran di Arab Saudi. Perusahaan yang memiliki cadangan minyak mentah terbanyak kedua dan penghasil minyak harian terbesar di dunia ini turut mengendalikan pergerakan di pasar minyak dunia.

3. Microsoft

Perusahaan termahal ketiga adalah Microsoft dengan nilai kapitalisasi market US$2.009 triliun. Perusahaan yang dikenal secara internasional ini didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates, yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia saat ini.

Microsoft adalah perusahaan perangkat lunak pertama yang menyarankan agar perangkat lunak paket diadopsi untuk komputer rumahan, membuat pengalaman PC lebih ramah pengguna dan intuitif. Sistem itu penting dalam perkembangan dan profitabilitas perusahaan yang luar biasa.

4. Alphabet (Google)

Alphabet Inc. adalah perusahaan holding dan konglomerat bentukan Google. Perusahaan ini menaungi beberapa usaha yang dimiliki oleh atau terpisah dari Google, termasuk Google itu sendiri. Kapitalisasi pasarnya mencapai US$1.492 triliun

Perusahaan induk itu dimaksudkan untuk membuat aktivitas dari perusahaan teknologi raksasa itu "lebih bersih dan bertanggungjawab" karena bidang usahanya diperluas, dari hanya mesin pencarian internet, ke bidang usaha lain seperti mobil tanpa pengendara.

Alphabet didirikan pada 2015 sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan Google, oleh Larry Page dan Sergey Brin. Lalu, pada tahun 2013 jabatan CEO Google diambil alih oleh Sundar Pichai dan pada 2019 dia juga menjadi CEO Alphabet.

5. Amazon

Perusahaan kelima yang terdaftar dalam 10 perusahaan termahal di dunia pada tahun 2022 adalah Amazon. Sekarang melengkapi daftar lima perusahaan paling berharga. Pada tahun 1994, Jeff Bezos mendirikan perusahaan. Saat ini, perusahaan tersebut punya nilai kapitalisasi pasar mencapai US$1.230 triliun.

Amazon adalah perusahaan ritel yang didirikan di Amerika Serikat yang menjual dan mendistribusikan berbagai produk melalui Internet. Situs web Amazon, yang berfungsi sebagai pasar online, memungkinkan konsumen, pemasok, dan produsen untuk menawarkan banyak hal sendiri. Operasi utama dari perusahaan ini adalah penjualan barang. Barang-barang berkualitas tinggi, harga yang wajar, pengiriman yang cepat, dan variasi yang bervariasi telah mendongkrak popularitas layanan ini.

6. Tesla

Tesla adalah produsen mobil listrik, panel surya, dan baterai terbesar di dunia. Untuk memfasilitasi transisi semua kendaraan AS ke traksi listrik, Tesla dan 27 perusahaan AS lainnya membentuk Zero Emission Transport Association (ZETA) menjelang akhir 2020. Saat ini Tesla memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$861.14 miliar

7. Berkshire Hathaway Inc.

Perusahaan yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat ini dikenal karena pemilik permanennya, seorang investor dan pengusaha Amerika bernama Warren Buffett. Nilai kapitalisasi pasarnya mengalahkan Meta, yakni sebesar US$640.91 miliar.

Perusahaan konglomerasi ini memiliki banyak perusahaan anak perusahaan. Namun, inti bisnis dari Berkshire Hathaway adalah asuransi, termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsuransi dan asuransi khusus yang tidak standar. Adapun, perusahaan yang berafiliasi di antaranya, GEICO (asuransi mobil), General Re (reasuransi), Berkshire Hathaway Primary Group (asuransi), Berkshire Hathaway Reinsurance Group (asuransi dan reasuransi), BNSF — (transportasi rel), Berkshire Hathaway Energy (persediaan listrik dan gas) dan McLane Company (perdagangan grosir).

8. UnitedHealth

Salah satu perusahaan termahal per Juli 2022 adalah UnitedHealth yang berbasis di Minnetonka, Minnesota, sebuah organisasi perawatan kesehatan dan asuransi global Amerika.

UnitedHealth Group adalah perusahaan terbesar kedelapan di dunia berdasarkan pendapatan. Tak hanya itu, perusahaan ini juga menempati posisi sebagai perusahaan perawatan kesehatan terbesar kedua berdasarkan pendapatan (CVS Health), dan perusahaan asuransi terbesar berdasarkan premi bersih. UnitedHealthcare menyumbang 80% dari seluruh pendapatan Grup.

9. Meta Platforms (Facebook)

Meta Platforms, Inc., sebelumnya dikenal sebagai Facebook, Inc. dan TheFacebook , Inc., adalah konglomerat teknologi multinasional Amerika yang berkantor pusat di Menlo Park, California. Facebook, Instagram, dan WhatsApp, di antara anak perusahaan lainnya, semuanya dimiliki oleh perusahaan.

Kini, nilai pasarnya tengah mencapai US$458.93 miliar yang merupakan indikator popularitas yang luar biasa bagi suatu proyek internet.

10. Johnson & Johnson (J&J)

Johnson & Johnson (J&J) adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1886 untuk memproduksi peralatan medis, obat-obatan, dan barang konsumsi.

Perusahaan ini dibentuk oleh tiga bersaudara – Robert Wood Johnson, James Wood Johnson, dan Edward Mead Johnson – pada tahun 1886. Awalnya, kakak adik ini memproduksi perban dan plester. Kemudian, di tahun 1893, mereka mulai memproduksi bedak bayi.

Ada sekitar 250 perusahaan afiliasi yang terletak di 60 negara dan menjual ke lebih dari 175 negara yang menjadi bagian dari perusahaan ini. Lokasi kantor pusatnya adalah di kota New Brunswick, New Jersey, AS.

