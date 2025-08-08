Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Jelang 17 Agustus, manfaatkan peluang usaha dengan menjual bendera, pernak-pernik, makanan, jasa kostum, desain grafis, foto, piala, dekorasi, dan mainan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang hari kemerdekaan RI, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan momen ini untuk menarik pelanggan dengan berbagai pernak-pernik bertema nasionalisme.

Perayaan HUT RI juga kerap diramaikan dengan berbagai kegiatan, baik acara perayaan, doa bersama, konser, pesta, lomba-lomba dan menghias lingkungan akan digelar oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.

Dari berbagai kegiatan ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk menangkap peluang usaha. Berbagai ide bisnis musiman, mulai dari makanan, jasa, sampai pernak-pernik bertema 17 Agustus bisa menjadi ladang cuan dan peluang meraup untung besar.

Lantas, usaha apa saja yang berpotensi meraup untuk besar di momen hari kemerdekaan? Simak berikut ini:

1. Menjual Bendera dan Dekorasi Hari Kemerdekaan

Menyambut hari kemerdekaan, biasanya setiap rumah maupun gedung akan ramai-ramai memasang bendera merah putih, bahkan dari sejak memasuki Agustus, untuk menunjukkan sikap nasionalisme.

Oleh karena itu, bendera sangat dicari dan dibutuhkan menjelang hari kemerdekaan. Pada momen ini, Anda bisa menjual bendera dalam berbagai ukuran.

Selain dalam bentuk kain, Anda juga bisa menjual bendera berukuran kecil sebagai dekorasi, yang memungkinkan orang untuk membeli dalam jumlah banyak, untuk menghias jalan, lapangan, hingga ruang kantor.

2. Pernak-pernik Kemerdekaan

Selain bendera, Anda juga bisa membuat berbagai pernak-pernik dan atribut bertema Merah Putih, mulai dari umbul-umbul, kaos, payung, totebag, jam dinding atau aksesoris seperti bando, gelang, stiker, gantungan kunci, atau gantungan di mobil yang bisa dipakai untuk memeriahkan hari kemerdekaan.

3. Jasa Sewa Kostum Pakaian Adat dan Tata Rias

Saat perayaan hari kemerdekaan, akan ada banyak acara yang meminta menggunakan pakaian adat daerah untuk memaknai kemerdekaan dalam keberagaman dan berbagi budaya. Beberapa acara seperti pawai anak-anak, acara sekolah dan kantor akan meningkatkan permintaan akan jasa sewa kostum beserta tata riasnya.

Sediakan kostum dan baju adat yang beragam dari seluruh adat di Indonesia, dan sediakan dalam berbagai ukuran, karena penyewa bisa mulai dari anak-anak TK hingga orang dewasa.

Selain menyewakan baju, Anda juga bisa menawarkan paket bundling dengan tata riasnya, sebagai peluang mendapatkan pendapatan tambahan.

4. Berjualan Makanan dan Minuman Bertema Kemerdekaan

Berjualan kuliner tak pernah salah. Menjelang hari kemerdekaan, Anda bisa mulai menawarkan dan menjual beberapa makanan khas untuk perayaan, seperti Nasi Tumpeng, jajanan pasar, kue atau es bernuansa merah putih sebagai pelepas dahaga.

5. Jasa Desain Grafis

Selain menjual barang, menjelang hari kemerdekaan, akan ada banyak juga kelompok baik warga di RT/RW, di sekolah, atau kantor yang akan membuat spanduk atau banner untuk acara.

Apabila Anda memiliki kemampuan desain grafis, momen ini juga tepat untuk menawarkan jasa Anda membuat desain spanduk, banner, brosur, desain kaos, sertifikat, piala atau piagam penghargaan, sampai sovenir hadiah lomba.

6. Jasa Foto dan Video

Apabila Anda memiliki usaha jasa fotografi dan videografi, keahlian ini juga bisa ditawarkan di momen hari kemerdekaan. Karena akan ada banyak kelompok atau instansi yang ingin mendokumentasikan acaranya, seperti pada saat upacara atau perlombaan warga.

Mulai tawarkan jasa Anda baik lewat media sosial atau langsung ke perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, atau di lingkungan masyarakat jauh-jauh hari sebelum 17 Agustus.

Apabila Anda mengambil foto secara sukarela, Anda juga bisa menjualnya sebagai produk digital ke situs stock photo dan video di internet untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

7. Jual Piala atau Medali

Selain bisa menawarkan desainnya, Anda juga bisa menangkap peluang dari menjual piala atau medali bagi pemenang lomba. Anda bisa bekerja sama dengan perajin piala atau mencari pemasok piala dan medali yang bisa memberi harga rendah tapi tetap berkualitas untuk menambah keseruan lomba.

8. Jasa Dekorasi Panggung

Di lingkungan warga, pasti akan ada perayaan lomba dan akan menggelar panggung baik untuk kegiatan sampai acara puncak. Momen ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk menawarkan jasa menghias panggung bertema kemerdekaan.

9. Menjual mainan

Di tengah banyaknya aktivitas masyarakat berlomba di 17 Agustus, akan ada banyak anak-anak yang juga turut berkumpul. Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk menjual mainan untuk anak-anak.

Anda bisa mencari pemasok mainan dengan harga terjangkau dan kemudian membuka lapak di tempat-tempat ramai yang sedang mengadakan lomba.