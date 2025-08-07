Bisnis Indonesia Premium
Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune

Fortune merilis daftar 100 tokoh bisnis paling berpengaruh 2025, dipimpin Jensen Huang dari NVIDIA. Daftar ini mencakup 28 industri global.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:10
CEO NVIDIA JENSEN HUANG Founder & CEO Nvidia Jensen Huang saat acara Indonesia AI Day 2024 di Jakarta, Kamis (14/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
CEO NVIDIA JENSEN HUANG Founder & CEO Nvidia Jensen Huang saat acara Indonesia AI Day 2024 di Jakarta, Kamis (14/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Majalah Fortune baru saja merilis daftar terbaru 100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Bisnis, yang menampilkan para pengganggu yang tangkas, raksasa merek ternama, CEO Fortune 500, dan para pelaku bisnis terkuat di balik layar.

Peringkat tahunan kedua untuk tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis ini mewakili 28 industri di seluruh dunia, termasuk keuangan, teknologi, ritel, dan otomotif. 

Sebanyak 19 CEO dan pemimpin dalam daftar tersebut adalah perempuan, termasuk Julie Sweet dari Accenture di nomor 11, Jane Fraser dari Citigroup di peringkat ke-12, Lisa Su dari AMD di peringkat 14, dan Ana Botín dari Banco Santander di posisi 20.

Jensen Huang memimpin setelah perusahaan miliknya, NVIDIA baru-baru ini menjadi perusahaan pertama yang melampaui kapitalisasi pasar US$4 triliun, didorong oleh lonjakan permintaan chip AI-nya. 

Tonggak sejarah ini menggarisbawahi peran penting NVIDIA dalam ledakan AI generatif, yang mentransformasi lanskap teknologi global dan mendorong banyak perusahaan teknologi terkemuka lainnya yang CEO-nya muncul dalam daftar Fortune. 

"Perusahaan Jensen memang menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan mapan dan startup, tetapi seperti yang dicatat Fortune, belum ada yang menjadi ancaman serius bagi dominasi NVIDIA," ungkap Alyson Shontell, Pemimpin Redaksi dan Chief Content Officer Fortune. 

Wajah-wajah baru dalam daftar tahun ini juga termasuk tiga Wanita Paling Berpengaruh dalam Bisnis versi Fortune, Tan Su Shan dari DBS Group (28), Beth Ford dari Land O'Lakes (51), dan Bonnie Chan dari Bursa Efek dan Kliring Hong Kong (53), serta Liang Wenfeng dari DeepSeek (72) dan Vlad Tenev dari Robinhood Markets (73).

Daftar ini mencakup para eksekutif dari 62 perusahaan yang berbasis di AS, 17 dari kawasan Asia, 13 dari Eropa, dan satu dari Timur Tengah. Tujuh perusahaan memiliki dua eksekutif dalam daftar, termasuk Alphabet, Palantir, Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway, Blackstone, dan Oracle.

Fortune menggunakan metodologi miliknya untuk mengidentifikasi individu-individu dengan kekuasaan dan pengaruh yang signifikan. Kategori dan kriteria utama meliputi ukuran dan kesehatan bisnis para pemimpin, serta inovasi, pengaruh, dan dampak dari para pemimpin itu sendiri.

Berikut ini 10 teratas dalam daftar tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis versi Fortune 2025:

1. Jensen Huang, Pendiri dan CEO, NVIDIA

2. Satya Nadella, CEO dan Chairman, Microsoft

3. Mark Zuckerberg, CEO, Chairman, dan Pendiri, Meta

4. Elon Musk, CEO dan Co-founder, serta peran lainnya, Tesla, SpaceX, xAI, dan lainnya

5. Wang Chuanfu, CEO, Chairman, dan Pendiri, BYD

6. Sundar Pichai, CEO, Alphabet (Google)

7. Ren Zhengfei, CEO dan Pendiri, Huawei Technologies

8. Sam Altman, CEO dan Co-founder, OpenAI

9. Jamie Dimon, CEO dan Chairman, JPMorgan Chase

10. Mary Barra, CEO dan Chairman, General Motors

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Share
