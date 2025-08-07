Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI

Para miliarder seperti Jensen Huang, Sam Altman, dan Alexandr Wang meraup kekayaan dari AI yang mengubah industri. Mereka memimpin inovasi di sektor teknologi, data, dan game.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:45
Share
CEO OpenAI sekaligus pendiri ChatGPT Sam Altman saat bertemu awak media di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Bisnis/Hendri T Asworo
CEO OpenAI sekaligus pendiri ChatGPT Sam Altman saat bertemu awak media di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Bisnis/Hendri T Asworo

Bisnis.com, JAKARTA - Kecerdasan Buatan (AI) terus berkembang, dari yang sebelumnya hanya sekedar konsep futuristik yang bakal terwujud di masa depan, kini telah menjadi kebutuhan sehari-hari dan memengaruhi berbagai industri mulai dari perawatan kesehatan dan keuangan hingga hiburan dan komunikasi.

AI kini telah mampu mengotomatiskan tugas-tugas rutin, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi seperti ChatGPT, layanan terjemahan berbasis AI, dan pengalaman bermain game virtual.

Tak hanya itu, pertumbuhan AI juga telah menciptakan miliarder baru, beberapa di antaranya telah membangun perusahaan dari nol, sementara yang lain telah mengalihkan bisnis mapan ke peluang yang digerakkan oleh AI. 

Didukung oleh investasi besar-besaran dari Microsoft, Apple, Meta, dan pemain global lainnya, para individu ini mewakili ujung tombak teknologi dan kewirausahaan.

Dari kerajaan perangkat keras Jensen Huang hingga solusi infrastruktur data Alexandr Wang, dan dari inovasi AI Sam Altman hingga platform game virtual Yao Runhao, para miliarder ini menggambarkan bagaimana AI membentuk kembali industri dan mendefinisikan ulang kewirausahaan.  

Berikut ini daftar miliarder AI terkaya menurut data Forbes:

1. Jensen Huang

Jensen Huang, salah satu pendiri dan CEO Nvidia, menduduki puncak daftar miliarder AI dengan kekayaan bersih yang mencengangkan, yaitu US$113 miliar.

Baca Juga

Nvidia awalnya berfokus pada unit pemrosesan grafis (GPU) canggih untuk gaming dan visualisasi profesional. Namun, seiring dengan pesatnya adopsi AI, GPU ini menjadi standar untuk melatih dan menjalankan model bahasa besar seperti ChatGPT dan Meta AI.

Visi strategis Huang mengubah Nvidia menjadi tulang punggung industri AI. Pada Juli 2025, perusahaan mencapai valuasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar US$4 triliun, mencerminkan betapa pentingnya perangkat keras mereka bagi infrastruktur AI.

Dengan kepemilikan 3% saham Nvidia, kekayaan Huang tumbuh lebih dari 300% hanya dalam satu tahun, menjadikannya salah satu dari 20 orang terkaya di dunia.

2. Alexandr Wang

Di usianya yang baru 26 tahun, Alexandr Wang telah mengukuhkan posisinya sebagai miliarder termuda yang merintis usahanya sendiri di sektor AI. Dia mendirikan Scale AI pada usia 19 tahun, setelah keluar dari MIT, untuk berfokus pada penyediaan layanan pelabelan dan anotasi data yang penting untuk pelatihan AI.

Scale AI bekerja sama dengan lebih dari 300 klien terkemuka, termasuk Meta, Google, dan General Motors, menyediakan infrastruktur data yang dibutuhkan untuk membangun model pembelajaran mesin.

Valuasi perusahaan tersebut mencapai US$14 miliar pada tahun 2024, dan kepemilikan saham Wang sebesar 14% meningkatkan kekayaan bersihnya menjadi US$2,7 miliar. 

Kesuksesannya menunjukkan bagaimana layanan AI niche pun dapat menghasilkan kekayaan yang sangat besar.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Google Bantah Fitur AI Turunkan Trafik Penerbit

Google Bantah Fitur AI Turunkan Trafik Penerbit

OpenAI Masih Tertinggal Jauh dari Google Perihal Pengguna Aktif AI

OpenAI Masih Tertinggal Jauh dari Google Perihal Pengguna Aktif AI

OpenAI Luncurkan Dua Model Penalaran AI Terbuka yang Lebih Baik dari R1 DeepSeek

OpenAI Luncurkan Dua Model Penalaran AI Terbuka yang Lebih Baik dari R1 DeepSeek

Kelebihan dan Kekurangan AI untuk Bisnis

Kelebihan dan Kekurangan AI untuk Bisnis

OpenAI Klaim Pengguna ChatGPT Bakal Tembus 700 Juta Pekan Ini

OpenAI Klaim Pengguna ChatGPT Bakal Tembus 700 Juta Pekan Ini

Apple Kembangkan Aplikasi AI Pesaing ChatGPT, Ini Bocorannya

Apple Kembangkan Aplikasi AI Pesaing ChatGPT, Ini Bocorannya

Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune

Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI
Tokoh Bisnis
1 jam yang lalu

Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI

Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune
Tokoh Bisnis
2 jam yang lalu

Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing
Tokoh Bisnis
4 jam yang lalu

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

Pentingnya Nama Brand untuk Pebisnis UMKM
Tips Bisnis
06 Agt 2025 | 16:10 WIB

Pentingnya Nama Brand untuk Pebisnis UMKM

Dapat Paket Gaji Rp474 Triliun, Elon Musk Bertahan Jadi CEO dengan Bayaran Tertinggi Sepanjang Sejarah
Tokoh Bisnis
06 Agt 2025 | 15:20 WIB

Dapat Paket Gaji Rp474 Triliun, Elon Musk Bertahan Jadi CEO dengan Bayaran Tertinggi Sepanjang Sejarah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

2

Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune

3

Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Crazy Rich Jensen Huang Prediksi AI Bakal Makin Banyak Cetak Miliarder

Crazy Rich Jensen Huang Prediksi AI Bakal Makin Banyak Cetak Miliarder

CEO OpenAI Sam Altman Sebut Pekerjaan Ini Tak Aman dari AI, Bahkan Dokter Sekalipun

CEO OpenAI Sam Altman Sebut Pekerjaan Ini Tak Aman dari AI, Bahkan Dokter Sekalipun

Lapangan Kerja Seret, Coba Jadi Solopreneur!

Lapangan Kerja Seret, Coba Jadi Solopreneur!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

2

Simak Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis Tahun 2025 Versi Fortune

3

Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI