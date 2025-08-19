Kisah Valencia Nathania Kembangkan Brand Skincare Lokal Harlette Beauty

Valencia Nathania mendirikan Harlette Beauty pada 2019, mengubah pengalaman pribadi menjadi bisnis skincare lokal yang inovatif dan siap menembus pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA - Produk skincare lokal kini kian menjamur, menjadikan banyak pilihan bagi konsumen.

Hal ini karena makin tingginya permintaan masyarakat atas kebutuhan skincare.

Salah satu brand lokal yang kini muncul yakni Harlette Beauty, brand skincare lokal milik generasi muda Valencia Nathania.

Valencia adalah seorang content creator sekaligus pengusaha yang berhasil mengubah pengalaman pribadi menjadi bisnis dengan prospek besar.

Valencia mendirikan Harlette Beauty pada 2019, berawal dari masalah kulit yang ia alami sendiri. Setelah menemukan formula yang tepat, Valen mulai memberanikan diri untuk memproduksi secara massal Harlette Beauty.

"Saya tertarik mengembangkan bisnis skincare karena awalnya saya mengalami masalah kulit, khususnya jerawat. Dari pengalaman pribadi itu, saya mulai belajar tentang formulasi dan akhirnya melihat peluang besar di industri kecantikan," ungkap Valencia.

Mengusung konsep superfood skincare, Harlette hadir dengan formulasi yang aman, gentle, dan cocok digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Brand ini tumbuh pesat dari satu produk sleeping mask hingga memiliki rangkaian andalan seperti facial wash, day cream, sleeping mask, hingga serum.

Menurut Valencia, prospek bisnis skincare masih sangat menjanjikan. Meski begitu, wanita lulusan Dongguk University, Seoul, Korea Selatan itu menyebut terus berinovasi adalah kunci untuk tetap bertahan di dunia skincare.

"Meskipun persaingannya ketat, kebutuhan masyarakat akan produk perawatan kulit tidak pernah berhenti, bahkan semakin meningkat," kata Valencia.

Dia mengatakan tantangannya dalam bisnis ini adalah bagaimana menghadirkan produk yang bukan hanya efektif, tetapi juga relevan dengan tren dan kebutuhan konsumen masa kini. Kuncinya ada pada inovasi.

Kini, melalui PT Valencia Organika Global, Harlette mempekerjakan puluhan karyawan dan tengah bersiap menembus pasar internasional. Amerika Serikat dan Eropa dipilih sebagai langkah awal ekspor, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan pusat tren kecantikan dunia.

"Kami ingin membuktikan kalau brand lokal dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, bisa diterima secara global. Jika Harlette bisa menembus pasar Amerika dan Eropa, jalannya untuk dikenal lebih luas akan semakin terbuka," ujar Valencia dengan penuh keyakinan.

Dengan strategi marketing berbasis komunitas, kehadiran aktif Valencia di media sosial, serta persiapan matang dari segi legalitas hingga distribusi, Harlette Beauty membuktikan diri sebagai salah satu brand lokal yang paling siap untuk bersaing di panggung dunia.