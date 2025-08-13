Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

RedDoorz, didirikan oleh Amit Saberwal pada 2015, merayakan 10 tahun dengan 40 juta malam inap di Asia Tenggara, mengoperasikan 4.500 properti di 257 kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform akomodasi multi-brand RedDoorz merayakan 10 tahun perjalanannya, dengan membukukan 40 juta lebih malam inap di seluruh Indonesia.

Sedekade perjalanannya, RedDoorz menegaskan perannya sebagai salah satu platform perhotelan berbasis teknologi dengan pertumbuhan tercepat.

Sejak didirikan tahun 2015, RedDoorz telah hadir di 257 kota, dengan total 4.500 properti yang tersebar di Indonesia dan Filipina.

RedDoorz juga telah berhasil menggalang dana hampir US$150 juta dari sejumlah investor ternama, seperti Asia Partners, Jungle Ventures, SIG, Qiming, dan Mirae Asset, dan terus menyediakan akomodasi berkualitas dengan harga terjangkau bagi jutaan pelancong.

Sejalan dengan tren saat ini, di mana para pelancong cenderung memilih akomodasi dengan harga yang lebih hemat, selama paruh pertama tahun 2025, RedDoorz berhasil mencatat performa yang memuaskan yakni pertumbuhan pendapatan 25% secara tahunan (YoY).

RedDoorz juga telah mengembangkan sejumlah brand di bawah naungannya, seperti SANS dan UrbanView, yang turut menyumbang pertumbuhan pesat.

Masing-masing brand tersebut tumbuh lebih dari 10 kali lipat sejak diluncurkan di masa pandemi. Dua brand ini mencatatkan penjualan kamar yang tumbuh 30% pada semester satu 2025 (YoY).

Sosok di Balik RedDoorz

Di balik kesuksesan RedDoorz berlayar selama 10 tahun, ada peran Amit Saberwal, selaku Founder dan CEO RedDoorz, serta inovator di balik platform manajemen dan pemesanan hotel online terbesar dan tercepat pertumbuhannya di Asia Tenggara.

Saat ini, perusahaan yang berbasis di Singapura itu telah berkembang menjadi kekuatan regional yang beroperasi di Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam, dengan visi membangun platform akomodasi multi-brand generasi baru yang terkemuka di kawasan tersebut.

Amit dikenal sebagai seorang hotelier dan teknolog sejati- setelah menghabiskan awal karirnya di hotel-hotel ternama di India, yaitu Sarovar Hotels & Resorts, di mana dia sempat menjabat sebagai Regional Sales Manager, sebelum dia pindah ke The Park Hotels sebagai Director of Sales and Marketing.

Sebelum RedDoorz, Amit adalah Chief Business Officer untuk hotel dan pasar internasional di MakeMyTrip.com, situs pemesanan perjalanan dan penerbangan terkemuka di India.

Setelah dua dekade berkecimpung di industri perhotelan dan teknologi perjalanan, dia melihat adanya peluang untuk membantu konsumen kelas menengah yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan pemilik hotel murah yang sedang kesulitan.

Dia menggabungkan pembelajarannya dari awal sebagai pengusaha hotel dan pengalamannya di industri teknologi perjalanan dan mendirikan RedDoorz pada tahun 2015.

Di bawah kepemimpinannya, properti RedDoorz dapat ditemukan di lebih dari 300 kota di Asia Tenggara dan berjumlah lebih dari 4.400 properti.