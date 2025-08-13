Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

RedDoorz, didirikan oleh Amit Saberwal pada 2015, merayakan 10 tahun dengan 40 juta malam inap di Asia Tenggara, mengoperasikan 4.500 properti di 257 kota.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 09:32
Share
Penginapan Red Doorz
Penginapan Red Doorz

Bisnis.com, JAKARTA — Platform akomodasi multi-brand RedDoorz merayakan 10 tahun perjalanannya, dengan membukukan 40 juta lebih malam inap di seluruh Indonesia.

Sedekade perjalanannya, RedDoorz menegaskan perannya sebagai salah satu platform perhotelan berbasis teknologi dengan pertumbuhan tercepat. 

Sejak didirikan tahun 2015, RedDoorz telah hadir di 257 kota, dengan total 4.500 properti yang tersebar di Indonesia dan Filipina. 

RedDoorz juga telah berhasil menggalang dana hampir US$150 juta dari sejumlah investor ternama, seperti Asia Partners, Jungle Ventures, SIG, Qiming, dan Mirae Asset, dan terus menyediakan akomodasi berkualitas dengan harga terjangkau bagi jutaan pelancong.

Sejalan dengan tren saat ini, di mana para pelancong cenderung memilih akomodasi dengan harga yang lebih hemat, selama paruh pertama tahun 2025, RedDoorz berhasil mencatat performa yang memuaskan yakni pertumbuhan pendapatan 25% secara tahunan (YoY).

RedDoorz juga telah mengembangkan sejumlah brand di bawah naungannya, seperti SANS dan UrbanView, yang turut menyumbang pertumbuhan pesat.

Baca Juga

Masing-masing brand tersebut tumbuh lebih dari 10 kali lipat sejak diluncurkan di masa pandemi. Dua brand ini mencatatkan penjualan kamar yang tumbuh 30% pada semester satu 2025 (YoY).

Sosok di Balik RedDoorz 

Di balik kesuksesan RedDoorz berlayar selama 10 tahun, ada peran Amit Saberwal, selaku Founder dan CEO RedDoorz, serta inovator di balik platform manajemen dan pemesanan hotel online terbesar dan tercepat pertumbuhannya di Asia Tenggara. 

Saat ini, perusahaan yang berbasis di Singapura itu telah berkembang menjadi kekuatan regional yang beroperasi di Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam, dengan visi membangun platform akomodasi multi-brand generasi baru yang terkemuka di kawasan tersebut.

Amit dikenal sebagai seorang hotelier dan teknolog sejati- setelah menghabiskan awal karirnya di hotel-hotel ternama di India, yaitu Sarovar Hotels & Resorts, di mana dia sempat menjabat sebagai Regional Sales Manager, sebelum dia pindah ke The Park Hotels sebagai Director of Sales and Marketing. 

Sebelum RedDoorz, Amit adalah Chief Business Officer untuk hotel dan pasar internasional di MakeMyTrip.com, situs pemesanan perjalanan dan penerbangan terkemuka di India.

Setelah dua dekade berkecimpung di industri perhotelan dan teknologi perjalanan, dia melihat adanya peluang untuk membantu konsumen kelas menengah yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan pemilik hotel murah yang sedang kesulitan. 

Dia menggabungkan pembelajarannya dari awal sebagai pengusaha hotel dan pengalamannya di industri teknologi perjalanan dan mendirikan RedDoorz pada tahun 2015.

Di bawah kepemimpinannya, properti RedDoorz dapat ditemukan di lebih dari 300 kota di Asia Tenggara dan berjumlah lebih dari 4.400 properti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
10 menit yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
1 jam yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Properti RedDoorz di Jabar Tumbuh 218%, Okupansi Setahun Capai 1,47 Juta Kamar

Properti RedDoorz di Jabar Tumbuh 218%, Okupansi Setahun Capai 1,47 Juta Kamar

Kisah Pasutri Sulap Rumah Jadi Hotel, Ide Bisnis untuk Masa Pensiun

Kisah Pasutri Sulap Rumah Jadi Hotel, Ide Bisnis untuk Masa Pensiun

Kampanye Dukung Perjalanan Dan Okupansi Hotel Di Indonesia Saat Liburan

Kampanye Dukung Perjalanan Dan Okupansi Hotel Di Indonesia Saat Liburan

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

Sosok Kuok Khoon Hong, Raja Minyak Sawit di Balik Wilmar yang Kini Melebarkan Sayap di India

Sosok Kuok Khoon Hong, Raja Minyak Sawit di Balik Wilmar yang Kini Melebarkan Sayap di India

Ambisi Mitsuyuki Tominaga, Bawa ASICS Jadi Brand Olahraga Nomor 1 Dunia

Ambisi Mitsuyuki Tominaga, Bawa ASICS Jadi Brand Olahraga Nomor 1 Dunia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara
Tokoh Bisnis
7 menit yang lalu

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

Cerita Nicky Clara Dorong Perempuan dan Disabilitas Kembangkan Wirausaha Lewat SheAblepreneur
Manajemen
54 menit yang lalu

Cerita Nicky Clara Dorong Perempuan dan Disabilitas Kembangkan Wirausaha Lewat SheAblepreneur

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena
Tokoh Bisnis
17 jam yang lalu

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun
Tokoh Bisnis
19 jam yang lalu

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar
Peluang Bisnis
22 jam yang lalu

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

2

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"

3

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar

4

Cerita Nicky Clara Dorong Perempuan dan Disabilitas Kembangkan Wirausaha Lewat SheAblepreneur

5

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Simak 7 Ide Bisnis dengan Modal Nyaris Rp0!

Simak 7 Ide Bisnis dengan Modal Nyaris Rp0!

Profil Dimas Surya Yaputra, CEO Baru Tiket.com

Profil Dimas Surya Yaputra, CEO Baru Tiket.com

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Produksi Ikan Nasional Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

2

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"

3

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar

4

Cerita Nicky Clara Dorong Perempuan dan Disabilitas Kembangkan Wirausaha Lewat SheAblepreneur

5

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara