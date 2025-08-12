Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"

Indomaret dan Alfamart tetap untung meski ada fenomena "rojali". Anthoni Salim dan Feny Djoko Susanto, taipan di balik kedua minimarket ini, terus meraih laba besar.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:45
Share
Pengunjung berbelanja di gerai Alfamart di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Bisnis/Abdurachman
Pengunjung berbelanja di gerai Alfamart di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA --  Di tengah penurunan daya beli masyarakat, muncul fenomena yang kembali ramai, yakni "rojali" alias rombongan jarang beli. 

Rojali kerap menyerang pusat-pusat perbelanjaan, di mana orang-orang yang datang kebanyakan hanya keliling melihat-lihat tanpa membeli apa pun, atau lebih dikenal dengan "window shopping". 

Namun, fenomena tersebut agaknya tak berpengaruh pada pusat belanja minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, di mana orang yang berkunjung biasanya sudah punya tujuan untuk membeli barang tertentu, alih-alih hanya melihat-lihat. 

Hal ini juga tercermin pada kinerja positif kedua minimarket terbesar di Indonesia tersebut. Mulai dari pengelola peritel Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang mampu laba bersih sebesar Rp1,88 triliun sepanjang semester I/2025.

Sementara itu, pengelola Indomaret, PT Indomarco Prismatama membukukan kinerja yang positif sepanjang paruh pertama tahun 2025. Indomaret mampu membukukan laba bersih sebesar Rp1,18 triliun pada periode ini.

Selain mirip dari sisi kinerja, keduanya juga dimiliki oleh para taipan terkaya di Indonesia. 

Baca Juga

Indomaret 

Di balik indomaret ada taipan terkaya keempat di Indonesia, Anthoni Salim, dengan kekayaan US$17,8 miliar atau sekita Rp291,63 triliun, dengan kekayaannya bertumbuh US$4,87 miliar sepanjang 2025 berjalan. 

Salah satu sumber kekayaan pendiri Grup Salim ini adalah dengan menjadi pemilik PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET), perusahaan induk yang berinvestasi di Indomarco, Indomaret. 

Salim Group melakukan penyertaan modal kepada perusahaan yang awalnya merupakan penyedia layanan internet tersebut, dan melakukan peralihan bisnis untuk berinvestasi di Indomaret, Sari Roti (ROTI), dan KFC Indonesia (FAST). 

Sampai dengan Agustus 2025, dalam perusahaan DNET, Anthoni Salim menggenggam 3.588.278.023 saham senilai Rp897,06 miliar atau sebesar 25,30%. 

Alfamart

Tak hanya Indomaret yang didukung taipan dan miliarder Indonesia, di balik Alfamart juga didukung oleh Feny Djoko Susanto, dengan kekayaan US$3,8 miliar atau sekitar Rp61,72 triliun. 

Djoko Susanto merupakan founder Alfamart, dan memulainya sebagai sebuah toko kelontong pada tahun 1989. Sedekade kemudian, perusahaan tersebut mulai beralih ke bisnis minimarket dengan mengakuisisi 141 toko Alfaminimart pada tahun 2002 dan mengubah namanya menjadi ‘Alfamart’. 

Perseroan kemudian berkembang hingga mempunyai anak perusahaan yaitu PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamart Retail Asia), PT Sumber Indah Lestari (DAN+DAN), PT Sumber Trijaya Lestari (Alfacart e-commerce), PT Sumber Wahana Sejahtera (logistik), dan PT Global Loyalti Indonesia. 

Sampai dengan Agustus 2025, Feny Djoko Susanto menggenggam 0,64% saham Alfamart sebanyak 266.326.400 saham senilai Rp2,66 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
59 menit yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Warga RI Lebih Sering Kunjungi Minimarket Dibandingkan Global karena Medsos

Warga RI Lebih Sering Kunjungi Minimarket Dibandingkan Global karena Medsos

Adu Laris Kinerja Alfamart (AMRT) vs Indomaret (DNET) di Semester I/2025

Adu Laris Kinerja Alfamart (AMRT) vs Indomaret (DNET) di Semester I/2025

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin

Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Tertekan Pelemahan Saham BBNI, BBCA & BRIS

Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Tertekan Pelemahan Saham BBNI, BBCA & BRIS

Retail Stocks in H1/2025: Who Fell Behind, Who Came Out Ahead?

Retail Stocks in H1/2025: Who Fell Behind, Who Came Out Ahead?

Rapor Laba Alfamart (AMRT) Vs Indomaret (DNET) Semester I/2025, Mana Paling Cuan?

Rapor Laba Alfamart (AMRT) Vs Indomaret (DNET) Semester I/2025, Mana Paling Cuan?

Sweet Sales Rivalry: Cimory’s (CMRY) Sales in Indomaret (DNET) and Alfamart (AMRT)

Sweet Sales Rivalry: Cimory’s (CMRY) Sales in Indomaret (DNET) and Alfamart (AMRT)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena
Tokoh Bisnis
44 menit yang lalu

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun
Tokoh Bisnis
2 jam yang lalu

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar
Peluang Bisnis
5 jam yang lalu

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar

Sosok Kuok Khoon Hong, Raja Minyak Sawit di Balik Wilmar yang Kini Melebarkan Sayap di India
Tokoh Bisnis
11 Agt 2025 | 11:45 WIB

Sosok Kuok Khoon Hong, Raja Minyak Sawit di Balik Wilmar yang Kini Melebarkan Sayap di India

Labua Snack, UMKM Hasil Karya Warga Binaan Lapas Atambua
Manajemen
11 Agt 2025 | 08:40 WIB

Labua Snack, UMKM Hasil Karya Warga Binaan Lapas Atambua

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar

2

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

3

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Simak 7 Ide Bisnis dengan Modal Nyaris Rp0!

Simak 7 Ide Bisnis dengan Modal Nyaris Rp0!

Profil Dimas Surya Yaputra, CEO Baru Tiket.com

Profil Dimas Surya Yaputra, CEO Baru Tiket.com

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sederet Bisnis Sampingan Para Miliarder yang Kini Jadi Bernilai Miliaran Dolar

2

Profil Miliarder Singapura di Balik Nippon Paint Goh Cheng Liang, Wafat di Usia 98 Tahun

3

Adu Kekayaan Taipan di Balik Indomaret dan Alfamart yang Tak Terpengaruh Fenomena "Rojali"