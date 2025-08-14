Miliarder di Balik Le Minerale, Salah Satu AMDK Raksasa Nasional

Le Minerale, merek AMDK favorit Gen Z, diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya, anak perusahaan PT Mayora Indah Tbk yang dimiliki miliarder Jogi Hendra Atmadja.

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain tren olahraga, anak muda masa kini terutama Generasi Z alias Gen Z juga punya pilihan favorit untuk air minum dalam kemasan. (AMDK).

Menurut Marketeers Youth Choice Award 2025, Le Minerale meraih penghargaan tertinggi, Gold, untuk kategori merek air mineral pilihan Gen Z, mengungguli beberapa brand pesaingnya.

Le Minerale menjadi pilihan mayoritas dari 1.183 mahasiswa di 44 universitas yang mengikuti survei pada Juni 2025.

Le Minerale sendiri merupakan merek air mineral dalam kemasan (AMDK) asli 100% asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk.

Pemilik Le Minerale

Di balik air minum favorit para Gen Z, ada miliarder yang memiliki PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) dengan kekayaan mencapai Rp71,27 triliun. Dia adalah Jogi Hendra Atmadja.

Pria keturunan Tionghoa yang lahir di Jakarta pada 1946 itu sempat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti.

Namun, alih-alih menjadi dokter, Jogi justru memulai kariernya dengan mengembangkan bisnis selepas lulus S1. Dia turut mengembangkan usaha biskuit keluarganya yang sudah dirintis sejak 1948.

Pada 1977, dia mendirikan PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group bersama sahabatnya, Raden Soedigdo dan Darmawan Kurnia dengan beberapa produk pada awal berdiri di antaranya biskuit Roma dan permen Kopiko yang menjadi andalan bisnis keluarganya hingga kini.

Di bawah tangan dinginnya, Jogi mengantarkan PT Mayora Indah menjadi perusahaan terbuka dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1990 dengan kode saham MYOR.

Kini, beberapa produk Mayora Group makin banyak yang tenar termasuk kopi Torabika dan produk minuman lainnya seperti Energen, Teh Pucuk Harum, dan termasuk Le Minerale.

Berdasarkan data Forbes, dia sempat menjadi orang terkaya di Indonesia pada 2023 dengan kekayaan hingga mencapai US$4,4 miliar atau setara dengan Rp71,27 triliun.