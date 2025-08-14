Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Miliarder di Balik Le Minerale, Salah Satu AMDK Raksasa Nasional

Le Minerale, merek AMDK favorit Gen Z, diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya, anak perusahaan PT Mayora Indah Tbk yang dimiliki miliarder Jogi Hendra Atmadja.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 10:45
Share
PT Mayora Indah/mayoraindah
PT Mayora Indah/mayoraindah

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain tren olahraga, anak muda masa kini terutama Generasi Z alias Gen Z juga punya pilihan favorit untuk air minum dalam kemasan. (AMDK). 

Menurut Marketeers Youth Choice Award 2025, Le Minerale meraih penghargaan tertinggi, Gold, untuk kategori merek air mineral pilihan Gen Z, mengungguli beberapa brand pesaingnya. 

Le Minerale menjadi pilihan mayoritas dari 1.183 mahasiswa di 44 universitas yang mengikuti survei pada Juni 2025.  

Le Minerale sendiri merupakan merek air mineral dalam kemasan (AMDK) asli 100% asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk. 

Pemilik Le Minerale

Di balik air minum favorit para Gen Z, ada miliarder yang memiliki PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) dengan kekayaan mencapai Rp71,27 triliun. Dia adalah Jogi Hendra Atmadja. 

Pria keturunan Tionghoa yang lahir di Jakarta pada 1946 itu sempat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti. 

Baca Juga

Namun, alih-alih menjadi dokter, Jogi justru memulai kariernya dengan mengembangkan bisnis selepas lulus S1. Dia turut mengembangkan usaha biskuit keluarganya yang sudah dirintis sejak 1948. 

Pada 1977, dia mendirikan PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group bersama sahabatnya, Raden Soedigdo dan Darmawan Kurnia dengan beberapa produk pada awal berdiri di antaranya biskuit Roma dan permen Kopiko yang menjadi andalan bisnis keluarganya hingga kini.

Di bawah tangan dinginnya, Jogi mengantarkan PT Mayora Indah menjadi perusahaan terbuka dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1990 dengan kode saham MYOR. 

Kini, beberapa produk Mayora Group makin banyak yang tenar termasuk kopi Torabika dan produk minuman lainnya seperti Energen, Teh Pucuk Harum, dan termasuk Le Minerale. 

Berdasarkan data Forbes, dia sempat menjadi orang terkaya di Indonesia pada 2023 dengan kekayaan hingga mencapai US$4,4 miliar atau setara dengan Rp71,27 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal
Premium
43 menit yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

8 Taipan Indonesia yang Raup Cuan dari Bisnis Air Mineral Kemasan

8 Taipan Indonesia yang Raup Cuan dari Bisnis Air Mineral Kemasan

Pembatasan Plastik di Bali Memaksa Industri AMDK Reorientasi Produk

Pembatasan Plastik di Bali Memaksa Industri AMDK Reorientasi Produk

Danone Tidak Setuju Hentikan Produksi Minuman Kemasan Kecil di Bali

Danone Tidak Setuju Hentikan Produksi Minuman Kemasan Kecil di Bali

Hermanto Tanoko Kebut Pabrik CLEO di Pontianak, Cek Investasinya

Hermanto Tanoko Kebut Pabrik CLEO di Pontianak, Cek Investasinya

Gunakan Galon PET Guna Ulang, Danone-Aqua Klaim Aman

Gunakan Galon PET Guna Ulang, Danone-Aqua Klaim Aman

Deretan Konglomerat Pemilik Bisnis Air Minum dalam Kemasan di Tanah Air

Deretan Konglomerat Pemilik Bisnis Air Minum dalam Kemasan di Tanah Air

Perjuangan Siti Manggopoh: Tokoh Wanita Tangguh dari Agam

Perjuangan Siti Manggopoh: Tokoh Wanita Tangguh dari Agam

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki
Tokoh Bisnis
1 jam yang lalu

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Miliarder di Balik Le Minerale, Salah Satu AMDK Raksasa Nasional
Tokoh Bisnis
1 jam yang lalu

Miliarder di Balik Le Minerale, Salah Satu AMDK Raksasa Nasional

Kisah Ana Khairani, Kembangkan Usaha Batik Organik dengan Konsep Keberlanjutan
Tips Bisnis
4 jam yang lalu

Kisah Ana Khairani, Kembangkan Usaha Batik Organik dengan Konsep Keberlanjutan

Crazy Rich di Balik Garuda Food, Perusahaan asal Pati yang Bukan Kacangan
Tokoh Bisnis
17 jam yang lalu

Crazy Rich di Balik Garuda Food, Perusahaan asal Pati yang Bukan Kacangan

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara
Tokoh Bisnis
13 Agt 2025 | 09:32 WIB

Sosok di Balik RedDoorz, Sedekade Bangun Jaringan Hotel Terjangkau di Asia Tenggara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Crazy Rich di Balik Garuda Food, Perusahaan asal Pati yang Bukan Kacangan

2

Kisah Ana Khairani, Kembangkan Usaha Batik Organik dengan Konsep Keberlanjutan

3

Miliarder di Balik Le Minerale, Salah Satu AMDK Raksasa Nasional

4

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Simak 7 Ide Bisnis dengan Modal Nyaris Rp0!

Simak 7 Ide Bisnis dengan Modal Nyaris Rp0!

Profil Dimas Surya Yaputra, CEO Baru Tiket.com

Profil Dimas Surya Yaputra, CEO Baru Tiket.com

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Profil David Baszucki, Sosok di Balik Game Roblox yang Dianggap Berbahaya untuk Anak

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp4.425 Triliun, Salip Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Crazy Rich di Balik Garuda Food, Perusahaan asal Pati yang Bukan Kacangan

2

Kisah Ana Khairani, Kembangkan Usaha Batik Organik dengan Konsep Keberlanjutan

3

Miliarder di Balik Le Minerale, Salah Satu AMDK Raksasa Nasional

4

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki