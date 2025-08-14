Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Bisnis.com, JAKARTA — Siapa bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Menurut Robert Kiyosaki, tentu saja bisa dengan membeli 5 hal ini.

Nama Robert Kiyosaki dikenal luas setelah menerbitkan "Rich Dad, Poor Dad" pada tahun 1997. Buku tersebut menjadi buku keuangan pribadi nomor satu sepanjang masa, terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam lusinan bahasa.

Kiyosaki dikenal dengan ucapannya, "Uang bisa memperbesar jati diri Anda. Jika Anda bahagia, lebih banyak uang akan membuat Anda lebih bahagia. Jika Anda tidak bahagia, lebih banyak uang malah akan membuat Anda sengsara."

Filosofi ini menggarisbawahi keyakinannya bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan alat yang memperkuat karakter yang sudah ada.

Kiyosaki mengajarkan bahwa uang adalah alat untuk mencapai hal-hal yang benar-benar penting, kebebasan waktu, kesehatan, hubungan keluarga, kemampuan untuk berbagi, kesempatan bepergian, dan keamanan finansial.

Pendekatannya secara fundamental berbeda dari pemikiran ketenagakerjaan tradisional dengan menekankan aset yang menghasilkan pendapatan pasif, alih-alih menukar waktu dengan uang.

Dia menjelaskan hal ini melalui ajarannya yang terkenal, bahwa "Orang kaya membeli aset. Orang berpenghasilan rendah hanya memiliki pengeluaran. Kelas menengah membeli liabilitas yang mereka anggap sebagai aset."

Menurut Kiyosaki, aset seharusnya memasukkan uang ke dalam saku Anda, sementara liabilitas mengeluarkan uang dari saku Anda.

Daripada mencari kebahagiaan melalui pembelian atau konsumsi materi, Kiyosaki menganjurkan untuk membangun kebebasan finansial sebagai jalan menuju kepuasan hidup.

Dia meyakini bahwa ketika pendapatan pasif melebihi pengeluaran, seseorang bisa memperoleh kebebasan untuk mengejar aktivitas dan hubungan yang bermakna yang membawa kepuasan sejati.