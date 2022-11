Sosok Gita Wirjawan, Pemilik Properti Mewah yang Sempat Jadi Cleaning Service

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok Gita Wirjawan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya properti megah bernama The Maj Collection Hotel and Residences di Bandung, Jawa Barat milik mantan menteri perdagangan Gita Wirjawan itu dilelang oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan harga Rp314,2 miliar.

Seperti diketahui The MAJ Group merupakan pengembang properti yang didirikan oleh Gita Wirjawan.

Selain The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung, ada sejumlah proyek residensial yang sukses dikembangkan di beberapa daerah lainnya, seperti The MAJ Residences di Bekasi, The MAJ Senayan (Jakarta) dan The MAJ Nusa Dua (Bali), yang menawarkan unit apartemen dengan fasilitas mewah.

Lantas, seperti apa sosok dari Gita Wirjawan ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Gita Wirjawan

Melansir dari Asia Tatler, Gita menempuh pendidikannya di University of Texas Amerika Serikat dan lulus sebagai sarjana Administrasi Bisnis pada 1988.

Setahun kemudian, dia pun lulus sebagai magister Administrasi Bisnis di University, Texas pada tahun 1989 dan Magister Administrasi Publik dari Universitas Harvard John F Kennedy School of Government, sebagai Mason Fellow, pada tahun 2000.

Sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang, ternyata Gita pernah mengalami kesulitan secara ekonomi,

Dirinya bercerita dalam salah satu podcast milik kanal Youtube CXO Media bahwa meski dirinya datang dari keluarga menengah di Jakarta. Namun ketika sampai di Amerika untuk studi di University of Texas, Austin, kemampuan finansialnya pun menjadi sangat terbatas.

Sehingga, Gita lantas memanfaatkan kemampuannya dalam bermain piano untuk mendapatkan penghasilan. Tak hanya itu, dia juga sempat menjadi tukang cuci piring, cleaning service hingga pelayan di sebuah restoran.

Gita melakukan pekerjaan ini setiap hari setelah dia selesai kuliah. Untungnya Gita pintar dalam membagi waktu antara bekerja dan kewajibannya untuk menuntut ilmu.

Perjalanan Karier Gita Wirjawan

Gita mengawali kariernya di Goldman Sachs Singapura, bank yang didirikan oleh Marcus Goldman. Melansir dari Standford University, diketahui berkat kepiawaiannya dalam mengelola perusahaan, membuat dirinya sempat memegang posisi kepemimpinan di Citibank, JP Morgan Indonesia, dan perusahaan sejenis lainnya.

Kemudian, setelah mengundurkan diri dari JP Morgan Indonesia, Gita pun mendirikan perusahaan bernama Ancora Capital, yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama di anak usaha yang bergerak dalam bisnis pertambangan, baik itu penggalian maupun kontraktor.

Atas kerja keras dan kecermatannya melihat peluang, dalam hitungan bulan, perusahaan ini pun mengambil alih beberapa saham seperti PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Multi Nitrat Kimia, perusahaan properti di Jakarta, dan sebuah perusahaan properti di Bali.

Dia meninggalkan grup Ancora pada tahun 2009, dan menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, di mana dia sukses membuat investasi asing di Indonesia tumbuh hingga hampir dua kali lipat.

Atas prestasi luar biasa Wirjawan sebagai anggota kabinet, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkannya Bintang Mahaputra Adipradana, bintang yang diberikan kepada pejabat negara yang berprestasi. Gita juga sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan selama kabinet Yudhoyono pada tahun 2011.

Sebagai mantan Menteri Perdagangan era SBY yang dikenal telah mengembangkan jaringan bisnis yang luas dan punya pengetahuan pasar yang mendalam, membuat dirinya sejak tahun 2018 menjabat sebagai Founding Partner & Chairman Ikhlas Capital.

Ini merupakan perusahaan ekuitas swasta dan berbasis di Singapura, yang saat ini tengah berinvestasi pada sektor keuangan, teknologi, logistik dan consumer, dengan lebih dari US$300 juta aset yang dikelola.

Harta Kekayaan Gita Wirjawan

Tidak diketahui pasti berapa harta kekayaan Gita Wirjawan saat ini. Namun, diketahui saat ini Gita telah merambah ke dunia Youtube, di mana isi kontennya berisi tentang prediksi dan potensi perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan Social Blade pada Kamis (24/11/2022), diketahui channel Gita Wirjawan sudah mempunyai 494.000 subscribers dengan total penanyangan mencapai 43 juta. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, total penayangan naik sebesar 19 persen.

Adapun, kisaran pendapatan Gita dari Youtube adalah Rp93 juta per bulan. Sementara per tahunnya, angka tersebut bisa mencapai Rp1 miliar.

