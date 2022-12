Daftar Miliarder dengan Sumbangan Sosial Terbesar, Ada yang Habiskan Seluruh Kekayaan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jika tahun pertama pandemi COVID-19 mencetak rekor jumlah miliarder baru , maka tahun 2022 menjadi tahun di mana para miliarder melakukan donasi filantropi besar-besaran.

Sepanjang tahun, ada banyak pengumuman dari miliarder yang memberikan dana kepada kelompok atau bahkan yayasan yang mereka bentuk sendiri mulai dari guna memerangi perubahan iklim hingga memberantas kemiskinan.

Berikut adalah donasi terbesar, di mana orang terkaya di dunia tahun ini telah menyumbang lebih dari US$1 miliar. Simak ulasannya.

1. Warren Buffett

Pada pesta musim panas tahunannya di bulan Juni, Warren Buffett mengumumkan bahwa dia telah memberikan sumbangan senilai US$4 miliar atau setara dengan Rp63 triliun ke Berkshire Hathaway dalam bentuk saham. Donasi ini menjadi yang ke-17 kalinya Buffett memberi sumbangan tahunan pada yayasan tersebut. Adapun, total dari donasi yang diberikan Buffett selama ini adalah US$48 milia atau setara dengan Rp756 triliun.

Bahkan, pada 2026, Buffett membuat janji untuk menyumbangkan 99 persen dari seluruh kekayaannya ke yayasan filantropi dan memberikan sumbangan setiap tahun ke lima yayasan yang sama, yaitu the Susan Thompson Buffett Foundation, the Sherwood Foundation, the Howard G. Buffett Foundation, the NoVo Foundation, and the Bill and Melinda Gates Foundation.

Sebagai informasi, keempat yayasan ini adalah milik anak-anak Buffett, kecuali Bill and Melinda Gates Foundation.

Baca Juga : Kaleidoskop 2022: Cara Unik Miliarder Habiskan Uang

Namun tidak seperti donasi tahunannya yang biasanya Buffett sebagai ketua memberikan jumlah terbesar kepada Bill and Melinda Gates Foundation.

Tahun ini Buffett memberikan kejutan donasi sebesar US$750 juta atau setara dengan Rp11 triliun dalam bentuk saham kepada Berkshire Hathaway pada malam Thanksgiving, ini pertama kalinya pria yang berusia 92 tahun itu memberikan dua hadiah besar di tahun yang sama.

Buffett mengatakan penerima donasi kedua bukanlah kebetulan dan itu adalah caranya berterima kasih kepada anak-anaknya atas kerja amal mereka.

Baca Juga : Ritesh Agarwal, Pendiri Penginapan OYO Sekaligus Miliarder Termuda di India

"Saya memiliki kebanggaan pribadi tentang bagaimana anak-anak saya berubah. Saya merasa senang dengan fakta bahwa mereka tahu saya merasa nyaman dengan mereka. Ini adalah dukungan utama pada anak-anak saya, dan ini adalah pernyataan tegas bahwa anak-anak saya tidak ingin menjadi kaya secara dinasti,” jelasnya.

2. Bill dan Melinda Gates

Salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates, bergabung dengan Buffett tahun ini dalam rencana untuk memberikan seluruh kekayaannya.

“Ketika saya melihat ke masa depan, saya berencana untuk memberikan hampir semua kekayaan saya kepada yayasan,” tulis Gates dalam sebuah tweet di bulan Juli, ketika dia mengumumkan bahwa dia menyumbangkan US$20 miliar atau setara dengan Rp315 triliun lagi ke Bill & Melinda Gates Foundation.

“Saya memiliki kewajiban untuk mengembalikan sumber daya saya kepada masyarakat dengan cara yang memiliki dampak terbesar untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kehidupan. Dan saya berharap orang lain yang memiliki kekayaan besar dan hak istimewa akan meningkat pada saat ini juga,” tulis Gates dalam tweet.

Gates dan mantan istrinya Melinda French Gates telah menjanjikan lebih dari US$50 miliar atau Rp788 triliun kepada yayasan tersebut sejak tahun 1994.

Supaya Bill dapat mencapai tujuan mulianya untuk memberikan seluruh kekayaannya, itu berarti US$116 miliar lagi atau setara dengan Rp1.829 triliun akan disumbangkan untuk yayasan amal melawan penyakit dan kemiskinan di seluruh dunia.

Dalam posting blog yang diterbitkan pada bulan Juli, Gates menulis bahwa Gates Foundation, yang dia dirikan bersama istrinya pada tahun 2000, berencana untuk meningkatkan pengeluaran tahunannya sebesar 50 persen menjadi US$9 miliar atau setara dengan Rp141 triliun pada tahun 2026, naik dari US$6 miliar atau setara dengan Rp84 triliun untuk saat ini.

“Sekarang jelas bahwa kebutuhan di semua area tempat kami bekerja lebih besar dari sebelumnya. Krisis besar di zaman kita mengharuskan kita semua untuk berbuat lebih banyak,” tulis Gates.

Dia menambahkan bahwa kemunduran global yang sangat besar mulai dari pandemi COVID-19 hingga invasi Rusia ke Ukraina, seharusnya tidak menyurutkan niat orang untuk mencoba menjadikan dunia lebih baik. “Fokus menjadi bagian dari solusi lebih baik daripada menyerah dalam keputusasaan,” tulisnya.

3. Jeff Bezos

Orang lain yang juga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia yang memberikan seluruh kekayaan mereka adalah pendiri Amazon Jeff Bezos.

Bezos mengumumkan pada bulan November bahwa dia berencana untuk memberikan sebagian besar kekayaannya senilai US$122 miliar ­­­atau setara dengan Rp1.923 triliun setelah bertahun-tahun dikritik karena kurangnya filantropi dibandingkan dengan rekan-rekan miliardernya.

Bezos jelas hilang dari daftar penandatangan Giving Pledge, sebuah kampanye yang didirikan oleh Buffett dan Gates yang mendorong orang terkaya di dunia untuk memberikan setengah dari kekayaan bersih mereka untuk amal.

Tapi, orang terkaya keempat di dunia membuat janjinya setelah memberikan US$100 juta atau setara dengan Rp1,5 triliun kepada penyanyi country Dolly Parton untuk diberikan kepada badan amal pilihannya sebagai bagian dari penghargaan tahunan Bezos’s Courage and Civility award.

4. MacKenzie Scott

Sejak mengambil alih kekayaan pasca-perceraiannya dengan Jeff Bezos, Scott menyumbangkan lebih dari US$12 miliar atau setara dengan Rp189 triliun dari kekayaan bersihnya yang kini hanya berjumlah US$27 miliar atau setara dengan Rp425 triliun hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Dalam postingan blog Medium pertama yang dia terbitkan, dalam rangkaian esai dua tahunan yang mengumumkan donasinya, Scott menulis: “Tahun lalu saya berjanji untuk mengembalikan sebagian besar kekayaan saya kepada masyarakat dengan cara yang bijaksana,”

Saat kisah donasi besarnya pertama kali menghebohkan publik, Scott kemudian memberikan donasi secara berturut-turut, pertama di bulan Juni sebesar US$3,9 miliar atau setara dengan Rp61 triliun. Lalu, pada November dia kembali memberikan US$2 miliar lagi atau setara dengan Rp31 triliun kepada lebih dari 300 organisasi.

5. Gautam Adani

Orang terkaya ketiga di dunia Gautam Adani turut di bulan Juni untuk menyumbangkan sekitar US$7,7 miliar atau setara dengan Rp121 triliun untuk berbagai tujuan sosial untuk menandai ulang tahunnya yang ke-60 dan membayar upeti untuk tahun keseratus kelahiran ayahnya, Shantilal Adani.

Orang terkaya India telah dikritik di masa lalu karena tidak menyumbang lebih banyak untuk kegiatan filantropis.

Laporan Filantropi India 2021 oleh firma konsultan global Bain and Co. menemukan bahwa rata-rata orang super kaya di negara itu dengan kekayaan bersih lebih dari 500 miliar rupee, telah menyumbangkan 0,5 persen dari kekayaan mereka.

Donasi tersebut langsung mendorong Adani ke jajaran dermawan Barat yang telah menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka.

Dana tersebut, yang akan dikelola oleh Adani Foundation, yang nantinya akan digunakan untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, dengan fokus khusus pada wilayah pedesaan India.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : daftar miliarder donasi orang terkaya