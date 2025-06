Bukan Ambani, Ini Satu-satunya Triliuner India yang Diundang di Acara Pernikahan Jeff Bezos

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ada seorang konglomerat dan miliarder cantik dari India yang diundang di pernikahan Jeff Bezos dan Lauren Sánchez.

Sebagaimana diketahui, pernikahan Jeff Bezos dan Lauren sudah dilaksanakan pada Jumat waktu setempat.

Dengan kurang dari 200 tamu, upacara tersebut diperuntukkan bagi keluarga dekat dan segelintir elit global.

Di antara nama-nama terkenal yang diundang adalah Ivanka Trump, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, dan Orlando Bloom.

Namun, jika berbicara tentang perwakilan India, bukan para pemimpin bisnis biasa seperti keluarga Ambani atau Adani. Sebaliknya, satu-satunya tamu India yang diundang adalah Natasha Poonawalla.

Siapa Natasha Poonawalla?

Natasha Poonawalla, 43, adalah ikon mode, filantropis, dan pebisnis yang terkenal. Lahir pada tanggal 26 November 1981, di Pune, Mumbai, ia adalah putri dari Pramesh dan Minnie Aurora.

Ia menikah dengan Adar Poonawalla, CEO Serum Institute of India (SII), pada tahun 2006.

Keduanya dilaporkan bertemu di sebuah pesta Malam Tahun Baru yang diselenggarakan oleh Vijay Mallya di Goa. Mereka sekarang memiliki dua putra, Cyrus dan Darius.

Natasha memegang beberapa posisi penting dalam kerajaan Poonawalla. Ia menjabat sebagai Ketua Villoo Poonawalla Foundation, Direktur Eksekutif Serum Institute of India, Direktur Poonawalla Science Park di Belanda, Direktur Villoo Poonawalla Racing and Breeding Pvt Ltd.

Ia meraih gelar sarjana dari Savitribai Phule Pune University dan menyelesaikan gelar masternya di London School of Economics pada tahun 2004.

Menurut laporan, Natasha Poonawalla diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar ₹660 crore (sekitar $80 juta USD). Ia dan keluarganya tinggal di Lincoln House yang ikonik di Mumbai, yang bernilai ₹750 crore.

Bagian dari pesta lajang Sánchez yang bertabur bintang

Natasha juga termasuk di antara 14 tamu yang diundang ke pesta lajang eksklusif Lauren Sánchez di Paris, sebuah acara yang menjadi berita utama di seluruh dunia.

Tamu lainnya termasuk Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, dan Eva Longoria. Foto-foto dari perayaan glamor itu dibagikan secara luas, dengan Poonawalla yang menonjol di antara kerumunan orang yang mengenakan busana kelas atas.

Dengan kehadirannya di pesta lajang dan pernikahan, Natasha Poonawalla telah mengukuhkan tempatnya di antara kaum elit global dan membuktikan sekali lagi bahwa gaya, filantropi, dan pengaruh dapat memberi Anda tempat duduk di salah satu acara paling eksklusif di dunia.