Kenalan dengan Darwin Indigo, Sang Bos Muda Penerus Wilmar Group

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Darwin Indigo kini menuai perhatian publik. Pasalnya, keponakan konglomerat Martua Sitorus, tersebut tercatat menjadi pemegang saham baru PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

Sebagai informasi, Darwin Indigo adalah anak dari Ganda Sitorus, yang merupakan saudara konglomerat Martua Sitorus. Ganda dan Martua bersama-sama mendirikan konglomerasi perusahaan kelapa sawit Wilmar.

Adapun, saat ini Darwin Indigo tengah menjabat sebagai Country Head Indonesia untuk Wilmar International Limited sekaligus menjadi Direktur Non-Eksekutif sejak tahun 2013.

Lantas, seperti apa profilnya? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Darwin Indigo lulus dari Curtin University dengan gelar Bachelor of Commerce (Keuangan) pada tahun 2002 dan masuk dalam daftar Wakil Rektor. Beliau juga meraih gelar Master of Business Administration dari University of Technology, Sydney.

Melansir dari Wallmine, KAmis (26/1/2023) Meski, dirinya masih tergolong muda, yakni berusia 32 tahun. Namun, bukan berarti sosoknya minim pengalaman.

Berkat kecakapannya dalam berbisnis, alhasil kiprahnya pun tidak main-main. Hal ini dibuktikan, dengan usianya yang muda, dirinya telah dipercaya untuk menjadi Manajer dan selang beberapa tahun kemudian, dia diangkat kembali untuk mengisi posisi stategi sebagai Direktur di PT Wilmar Nabati.

Dikutip dari situs PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), dirinya pun diangkat pertama kali menjabat Presiden Komisaris Perusahaan dalam RUPST pada bulan Juni 2019.

PT Wilmar Cahaya Indonesia sendiri merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dengan nama Cahaya Kalbar hingga tahun 2013. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 1996.

Melansir dari Data Indonesia, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. merupakan perusahaan di bawah Grup Wilmar International Limited (“WIL”) yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura. Entitas induk perusahaan adalah PT Sentratama Niaga Indonesia dan entitas pengendali pemegang saham perusahaan adalah Wilmar International Limited.

