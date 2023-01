Syarat dan Cara Beli Franchise Shaburi, Restoran Jepang yang Populer di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut cara membeli dan syarat franchise restoran Jepang Shaburi berkonsep shabu-shabu dengan peluang yang menjanjikan.

Makanan khas Jepang kian diminati di Indonesia bahkan tren kuliner rebus-rebusan ini dinilai sangat cocok disantap saat cuaca dingin guna menghangatkan tubuh.

Shaburi, restoran asal Jepang yang menggunakan konsep one pot style all you can eat juga selalu ramai dikunjungi tamu.

Sebagai informasi, shabu-shabu sendiri merupakan makanan yang terdiri dari irisan tipis daging sapi. Irisan daging itu dicelupkan ke dalam panci khusus berisi kuah kaldu mendidih yang ditaruh di atas meja makan.

Lantas, seperti apa peluang bisnisnya? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Bisnis Shaburi

Dining Innovation Group merupakan kelompok usaha yang menaungi banyak brand, mulai dari yakiniku, yakitori, hingga shabu-shabu yang berbasis di Shibuya-ku, Tokyo, Jepang.

“Kami menetapkan target 3.924 restoran pada tahun 2030,dan menargetkan penjualan sekitar 825,9 miliar yen termasuk restoran waralaba. Kami akan melakukan pengembangan agar restoran bermerek kami pasti berlokasi di negara-negara di seluruh dunia seperti UNIQLO,” jelas Representative Director and Chairman of Dining Innovation Ltd Tomoyoshi Nishiyama dilansir dari Franchise JAPAN, Senin (30/1/2023).

Tak heran, jika Dining Innovation Group selalu memperluas peluang franchise-nya ke wilayah global, mulai dari Inggris, Amerika, Singapura, Indonesia, Hong Kong, Kambodia, Jepang, Taiwan, Filipina, China dan Thailand.

Melansir dari situs resminya, di Indonesia sendiri kelompok usaha ini berada di bawah naungan PT Inovasi Kuliner Indonesia yang mengelola empat brand, mulai dari Shaburi, Kintan, Kintan Buffet dan Yakiniku Like.

Syarat Bisnis Franchise Restoran Shaburi

Melansir dari situs resminya, calon mitra harus mengisi formulir soal informasi personal sampai negara mana calon mitra ingin membuka bisnisnya. Di sini, Dining Innovation Group membuka kesempatan bisnis baik itu ke korporasi atau individu.

Nantinya, calon mitra juga harus menentukan kesanggupan kapan waktu yang diinginkan pebisnis untuk memulai franchise. Beberapa pilihan waktunya, mulai dari 3-6 bulan, 6-12 bulan dan di atas 12 bulan.

Selain itu, calon mitra juga harus memastikan bahwa lokasi usaha harus strategis dan mendapat jaminan legal sebelum menginvestasikan dana serta calon mitra pun harus bertanya tentang hak dan kewajiban mitra.

Biaya Bisnis Franchise Restoran Shaburi

Sayangnya, tidak disebutkan biaya untuk membuka franchise restoran shabu-shabu yang satu ini. Meski demikian secara umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana calon mitra harus bersiap mengalokasikan beberapa biaya yang tidak termasuk ke dalam paket kemitraan.

Misalnya, biaya royalti yang pada umumnya dibebankan pada perusahaan yang menjalankan franchise sebesar 5 persen per bulan dari penjualan kotor dan biaya belanja iklan untuk skala nasional.

Lalu, melihat lokasi Shaburi didirikan di pusat perbelanjaan, maka Anda harus mengalokasikan biaya untuk sewa tempat.

Tidak hanya itu, calon mitra juga harus memperkirakan seberapa banyak biaya yang diperlukan untuk renovasi, karena bisa jadi gerai yang dibangun harus menyesuaikan dengan standar interior yang telah ditetapkan oleh pihak Shaburi Indonesia.

Tahapan Gabung Bisnis Franchise Restoran Shaburi

Jika tertarik akan peluang bisnis franchise dari Shaburi, maka calon mitra wajib menghubungi pihak manajemen untuk memastikan terkait opsi kerja sama yang tersedia melalui PT Inovasi Kuliner Indonesia guna menghindari ancaman penyalahgunaan merek dagang.

Biasanya, tim franchise Shaburi akan meninjau permohonan. Setelah uji tuntas awal selesai, akan dilakukan negosiasi tentang rencana bisnis, rencana lokasi dan berapa modal yang dimiliki sebagai panduan untuk menjalankan bisnis.

Apabila telah mencapai kesepakatan, maka calon mitra akan diminta untuk memberikan semua dokumen hukum dan status keuangan. Jika memenuhi semua kriteria yang diperlukan, maka mitra akan menerima surat persetujuan menjadi franchise Shaburi.

