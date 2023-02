Profil Park Ji Won, CEO Agensi Boyband BTS yang Akuisisi SM Entertainment

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Chief Eksekutif Officer (CEO) HYBE, label yang menaungi boyband Kpop BTS, Park Ji won sedang ramai dibicarakan lantaran rencananya mengakuisisi SM Entertainment.

Dilansir dari Hypeabis.id, HYBE mengumumkan secara resmi sebagai pemegang saham terbesar SM Entertainment pada Rabu (22/2/2023). CEO HYBE Park Ji-won menyampaikan bahwa transfer 14,8 persen saham antara perusahaannya dengan pendiri SM, Lee Soo-man telah rampung. Hal tersebut diumumkan melalui surat terbuka.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada penggemar, karyawan, dan pemegang saham SM Entertainment, Park Ji-won sekali lagi meyakinkan semua orang bahwa mereka akan sepenuhnya menghormati keputusan SM Entertainment dan rencananya untuk SM 3.0.

“HYBE sepenuhnya menghormati arah yang ditetapkan dalam strategi pertumbuhan SM 3.0, serta nilai dan visi yang telah diciptakan karyawan dan seniman SM,” tulis Park Ji-won dalam suratnya.

Sebelumnya, Park menilai kehadiran SM yang kuat di Jepang dan China akan membantu memperluas portofolio musik Hybe yang berorientasi ke Amerika Serikat (AS). Hal ini pada gilirannya akan memberikan kedua perusahaan tersebut pengaruh yang lebih besar secara mendunia.

Meski demikian, tawaran Hybe mendapat tentangan keras dari manajemen dan karyawan SM. SM yang berbasis di Seoul, yang telah setuju untuk bermitra dengan Kakao Corp, menurut SM pengambilalihan oleh Hybe akan menghasilkan monopoli.

Profil CEO HYBE Park Ji won:

Dilansir dari HITC, Park Ji won adalah seorang yang besar di industri hiburan Korea Selatan (Korsel). Dia merupakan penulis sekaligus sutradara serial 'Squid Game' di Netflix dan pernah masuk daftar sukses majalah hiburan di Amerika Serikat (AS) yang berisi 500 pemimpin bisnis paling berpengaruh dalam industri media global.

Park menduduki posisi sebagai pernah menjadi anggota dewan di 5 Ants Games S.L., Pixelberry Studios, Embark Studios AB dan Nexon Us Holdings, Inc. Dalam karir sebelumnya, Park menduduki posisi Chief Operating Officer & Director di Nexon Co, Ltd dan Global Chief Operating Officer di NEXON Korea Corp, yakni anak perusahaan dari Nexon Co, Ltd.

Sebelum menjadi CEO HYBE yang baru menggantikan posisi pendiri HYBE Bang Si Hyuk, Park merupakan mantan CEO HYBE HQ, namun sekarang telah lulus menjadi pemimpin tertinggi.

Profil perusahaan HYBE

Selain pergantian CEO, HYBE Labels juga melakukan restrukturisasi dan ekspansi besar-besaran.

Hybe adalah perusahaan di balik sensasi K-pop global BTS dan grup-grup boyband lainnya, seperti Seventeen, Tomorrow X Together, dan Enhypen.

Setelah bermitra dengan Universal Music Group dan Ithaca Holdings, perusahaan ini mengumumkan pengenalan HYBE America yang dikelola oleh CEO Yoon Seok Joon dan Scooter Braun. Ekspansi di AS ini akan mengawal pasar Kpop di wilayah Barat.

Adapun, sebuah label independen bernama HYBE Japan juga telah didirikan sebagai bagian dari perubahan pada perusahaan. HYBE Japan akan melayani pasar Jepang dan saat ini sedang mencari boyband baru yang berbasis di Jepang, sedangkan CEO Han Hyuk Rok akan mengelola label ekspansi global ini.

