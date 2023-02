Bill Gates Borong Saham Heineken Senilai Rp13,9 Triliun, Walau Bukan Peminum Bir

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bill Gates telah mengakuisisi saham minoritas di Heineken Holding NV, pemegang saham pengendali pembuat bir terbesar kedua di dunia, dengan harga sekitar US$902 juta atau sekitar Rp13,9 triliun. (kurs Rp15.500)

Pendiri Microsoft itu membeli 3,8 saham dari Heineken Holding, menurut pengajuan oleh regulator Belanda AFM.

Dia membeli 6,65 juta saham di Heineken Holding, dengan uang pribadinya, dan 4,18 juta saham lainnya melalui Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Saham tersebut bernilai US$902 juta, menurut perhitungan Bloomberg pada nilai penutupan harga saham pada 17 Februari.

Gates mengakuisisi saham tersebut pada hari yang sama ketika Fomento Economico Mexicano SAB meluncurkan penjualan saham dan ekuitas senilai €3,7 miliar untuk sebagian kepemilikannya di Heineken.

Femsa, sebutan untuk pembotolan Coca-Cola Meksiko dan operator toko serba ada, minggu lalu mengumumkan rencana untuk melepas sahamnya di Heineken setelah tinjauan strategis.

Femsa mengatakan penawaran bookbuild yang dipercepat sebesar €1,9 miliar saham di Heineken NV dengan harga €91 per lembar, dan €1,3 miliar saham di Heineken Holding dijual seharga €75 per lembar.

Heineken Holding mengontrol 50% dari Heineken NV, pembuat bir senama serta Amstel, Moretti, dan Sol.

Yayasan Bill & Melinda Gates Foundation Trust juga telah berinvestasi di toko grosir online Belanda Picnic BV dan memegang 1,34% saham di produsen pupuk Belanda OCI NV.

Yayasan tersebut telah lama menjadi pusat kekuatan di dunia nirlaba, mempekerjakan hampir 1.800 orang dan menghabiskan hampir US$80 miliar sejak tahun 2000. Heineken dan Yayasan Bill & Melinda Gates tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bukan peminum bir

Adalah hal yang cukup menarik alasan Bill Gates membeli saham bir tersebut.

Pasalnya, dia bukan peminum bir. Hal itu berulang kali diungkapkannya.

Pada wawancara "Ask Me Anything" di Reddit pada tahun 2018, Gates ditanya apa bir favoritnya.

"Saya bukan peminum bir," tulis Gates sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Dia menambahkan bahwa jika dia pergi ke pertandingan bisbol, misalnya, dia akan "minum bir ringan untuk mendapatkan suasana dari semua peminum bir lainnya."

Juli lalu, sebuah penelitian diterbitkan tentang risiko kesehatan dari konsumsi alkohol yang menerima dana dari Bill & Melinda Gates Foundation.

Studi tersebut menemukan bahwa "intervensi yang lebih kuat" diperlukan, khususnya untuk pemuda untuk mengurangi kerugian kesehatan global yang substansial yang disebabkan oleh alkohol.

