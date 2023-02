Kenalin Nih, Callista Aldenia, Pemilik 'Dressedlikeparents' yang Pikat Billie Eilish

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jenama custom outfit ‘Dressedlikeparents’ yang dibuat oleh Callista Aldenia, seorang remaja asal Bandung sukses mencuri perhatian penyanyi Billie Eilish dan memesan desain tersebut untuk dirinya pakai ketika konser World Tour di Los Angeles dan California.

Kabar ini beredar luas ketika sang Ibu membagikan cerita tentang pesanan baju Billie Eilish tersebut di TikTok miliknya @dewiiisonia pada Minggu (12/2/2023).

Dalam video tersebut Dewi menceritakan bahwa putrinya itu memang memiliki hobi menggambar dari sejak kecil. Berkat ketekunannya dalam membuat desain yang ciamik, secara tak terduga tim stylist Billie Eilish pun mengontak dan berencana memesan baju pada Callista Aldenia.

"Suatu hari dapat email yang bikin SHOCK! BILLIE EILISH minta dibikinin baju untuk konsernya!! Langsung nangis terharu, sujud syukur, koq bisaaaa???," tulis @dewiiionia dalam videonya yang dilansir pada Selasa (28/2/2023).

Adapun, pesanan itu dibuat pada Mei 2022, kala Callista berumur 15 tahun.

Lantas, seperti apa sebenarnya sosok dari Callista Aldenia yang juga sekaligus pemilik bisnis dari Dressedlikeparents? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Callista Aldenia bersekolah pondok di SMA Genrus Nusantara Boarding School (GNBS), Kendal. Sebagai siswi yang tengah duduk di bangku 11, sosoknya memang terkenal sangat detail dan serius, apalagi ketika dia menekuni kesenangannya.

Tak heran, jika sang Ibu pun menilai sang anak memiliki bakat menjadi seorang desainer.

Melalui TikTok sang Ibu, banyak warganet yang bertanya soal di mana Callista mengasah bakat menggambarnya, dan Ibunya pun mengatakan bahwa sang anak tidak pernah ikut kursus apapun.

“Ita nggak pernah kursus apapun, cuma sering kepoin akun reworked cloth luar negeri,” ungkapnya.

Dalam proses produksinya, setelah melihat referensi desain baju dari desainer luar negeri, maka Callista membuat desainnya sendiri dan semua yang dihasilkan adalah hasil pekerjaan tangannya sendiri.

Sang Ibu mengatakan, bakat Callista didapatkan dari sang Ayah yang merupakan seorang grafik desainer.

Selain menggambar, ternyata Callista sendiri punya jiwa bisnis. Terbukti, dia mendirikan bisnis thrift bernama ‘Dressedlikeparents’ sejak 2020.

“Saya memberi nama itu, karena awalnya jualan baju bekas dengan vibes vintage kan. Dan baju-baju itu terkesan hanya untuk orang tua,” jelas Callista dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Selasa (28/2/2023).

Lalu, tak lama dia pun melihat pasar akan bisnis baju bekas kian menjamur. Adapun, ide membuat dia ingin membedakan bisnisnya dari pebisnis lainnya, ketika Callista melihat banyak desainer luar negeri yang mendesain ulang baju bekas. Alhasil, dia pun terinspirasi untuk membuat hal serupa.

“Karena kebetulan punya hobi menggambar, jadi saya manfaatkan,” jelasnya.

Saat ditanya bagaimana awal mula produknya bisa menembus pasar luar negeri. Callista pun membeberkan jika dia menggunakan alat pemasaran TikTok dan membuat caption bahasa Inggris.

“Sepertinya itu karena algoritma Instagram, sehingga produk saya masuk explore tim Billie Eilish,” ujarnya.

Kini, Instagramnya bisnisnya telah tumbuh dengan sangat pesat. Followers-nya pun telah mencapai 55.800 seakan membuktikan bahwa produknya kian diminati oleh publik

Sebagai anak kedua yang juga memiliki hobi fotografi dia menyebutkan sudah ada beberapa nama publik figur yang sudah memesan baju darinya.

“Ada Grimes ini [mantan] istrinya Elon Musk, dia penyanyi juga. Daniel Caesar dan siapa lagi. Ada beberapa tapi yang saya ingat segitu,” kata Callista.

Meskipun demikian, untuk saat ini Callista belum bisa menerima pesanan lagi demi berfokus pada sekolahnya.

“Saya enggak nge-handle semuanya karena saya kan sedang mondok. Apalagi baju-baju kayak gini [buatannya] membutuhkan waktu lama,” ucap Callista.

Dirinya memang memutuskan untuk fokus sekolah sampai lulus. Namun, Callista tak menutup kemungkinan dia akan kembali membuka brand bajunya lagi ketika sudah lulus kuliah.

