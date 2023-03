Benefit Teh Artisan dan Toko Online Lokal yang Menjualnya

Bisnis.com, JAKARTA - Menikmati teh merupakan sebuah kebiasaan mayoritas masyarakat Indonesia karena bahan dasarnya yang tersebar. Indonesia juga memiliki perkebunan teh yang luas lahannya terbesar kelima di dunia.

Teh di Indonesia terkenal memiliki antioksidan alami tinggi dan aroma yang khas. Teh yang sering beredar di pasaran biasanya hanya berbahan daun teh yang sudah dikemas secara apik di kantung teh. Namun, kita juga bisa menikmati teh yang berbeda dari pasaran, yakni teh yang berbahan dasar bunga atau bahan lain yang disebut sebagai teh artisan.

Teh artisan kerap disebut dengan teh bunga karena bahan dasarnya tidak hanya daun teh, tetapi juga bunga kering atau tanaman kering lainnya. Dilansir dari indiatimes.com, teh artisan dibuat oleh pengrajin ahli dan merupakan buatan tangan yang melibatkan tingkat keahlian dan keterampilan. Walaupun demikian, teh artisan bisa memiliki kualitas buruk apabila menggunakan bahan dasar yang berkualitas rendah.

Campuran dalam teh artisan bermacam-macam, salah satu yang paling terkenal dan banyak di pasaran adalah mawar dan kamomil. Prosesnya dengan cara dikeringkan terlebih dahulu sama seperti daun teh. Bunga-bunga tersebut diambil bagian-bagian tertentu, kelopaknya, untuk dikeringkan dan dicampur dengan bahan lainnya, seperti buah lemon, daun teh, atau kayu manis.

Adapun manfaat mengonsumsi teh artisan sebagai berikut:

1. Kaya akan vitamin C

Karena berbahan dasar campuran bunga, buah, dan daun, teh artisan menjadi kaya akan nutrisi dan vitamin, terutama vitamin C. Biasanya buah-buahan yang dicampurkan dalam olahan teh artisan memang mengandung banyak vitamin C, seperti jeruk.

2. Menenangkan dan membantu tidur nyenyak

Teh memang mengandung kafein, tetapi ada jenis teh artisan yang tidak mengandung kafein, contohnya dalam teh kamomil. Oleh karena itu, teh tanpa kafein merangsang tidur agar lebih lelap dan juga menenangkan.

3. Menguatkan imun tubuh

Teh artisan memanfaatkan campuran tanaman yang ada di dunia termasuk rempah-rempah yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh.

Teh artisan mungkin cenderung mahal dan sulit didapatkan. Sekarang, banyak kafe dan restoran yang menyediakan menu teh artisan Namun, Anda bisa membeli dan menyeduh sendiri teh artisan ini di toko daring atau e-commerce yang ada di Indonesia.

Berikut merek lokal yang menjual teh artisan di Indonesia:

1. Chauan Tea

Salah satu merek lokal Indonesia yang menjual berbagai macam teh artisan. Nama-nama tehnya menggunakan bahasa Indonesia dan ada enam varian. Mereka juga menjual teh cold brew yang bisa langsung diminum. Harga produk Chauan dibanderol mulai Rp10.000.

2. Sila Tea

Merek lokal Sila Tea sudah banyak dikenal oleh masyarakat karena sering berkolaborasi dengan acara-acara tertentu. Teh artisan milik Sila Tea menawarkan rasa-rasa yang beragam dengan rempah-rempah Indonesia, seperti jahe. Harganya mulai Rp15.000.

3. To A Tea

To A Tea tidak hanya menjual teh artisan, tetapi juga menjual bubuk teh, seperti matcha. Lalu, To A Tea juga menjual teh-teh khas negara lain, seperti Jepang, Thailand, dan Vietnam. Harga per 10 gramnya dijual mulai dengan harga Rp4.999.

