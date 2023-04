Program MM PPM SoM Persiapkan Lulusannya Luwes di Dunia Kerja

Bisnis.com, JAKARTA - PPM School of Management (PPM SoM) merupakan pelopor pendidikan magister manajemen (MM) pertama di Indonesia, sejak tahun 1967. Saat ini, PPM SoM memiliki empat program MM yang disesuaikan berdasarkan karakteristik dan profil mahasiswanya. Keempat program tersebut ialah MM Wijawiyata Manajemen (MM-WM) regular, MM WM Entrepreneurship, MM Eksekutif Muda, dan MM Eksekutif.

Program MM WM menyasar para sarjana baru lulus (fresh graduate) dengan karakteristiknya yang muda, dinamis, dan selalu menggali potensi diri untuk berkembang. Masa tempuh studi yang dibutuhkan program ini sekitar 20-24 bulan. Program ini melatih peserta pada keahlian manajemen, mengembangkan pandangan hidup, serta sikap kerja yang luhur, sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

Selain program MM WM, PPM SoM membuka program MM Eksekutif Muda (MM-EM) untuk para pengusaha muda yang telah memiliki pengalaman kerja. Sasaran program ialah mempersiapkan peserta menjadi pemimpin masa depan dengan keterampilan manajerial yang unggul sehingga membawa perubahan dan perbaikan di lingkungan kerja. Sementara, untuk para manajer dapat mendaftar ke program MM Eksekutif. Program ini bertujuan mempersiapkan para manajer untuk mengembangkan diri menjadi manajer puncak dan pemimpin perubahan strategis.

PPM SoM merupakan sekolah tinggi yang telah terakreditasi secara nasional dan internasional. PPM SoM meraih peringkat tertinggi dalam penilaian akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). PPM SoM menjadi 1 dari 49 perguruan tinggi (PT) yang terakreditasi unggul di antara 307 PT yang ada di wilayah Jakarta dan termasuk dari 4,23% Perguruan Tinggi yang meraih Akreditasi Unggul se-Indonesia. Akreditasi Unggul tidak hanya berpredikat A tapi meliputi nilai baik pada sistem penjaminan mutu, akreditasi program studi, dan publikasi ilmiah.

Sekolah tinggi yang berada di kawasan Jakarta Pusat ini merupakan kampus swasta pertama di Indonesia yang terakreditasi Internasional The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization (ABEST 21) dan sedang berproses untuk mendapatkan Akreditasi Internasional Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Tak hanya itu, PPM SoM memiliki jaringan profesional yang luas sehingga memungkinkan peserta program memiliki peluang belajar ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Salah satunya, peserta dapat mengikuti program double degree dengan University of Queensland, Australia.

“Dengan memiliki peringkat unggul, artinya PPM SoM memiliki akuntabilitas publik dan daya saing internasional yang terbaik. PPM SoM siap untuk berkiprah tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di lingkup regional maupun internasional,” tutur Pepey Riawati Kurnia, Acting Dean PPM SoM.

Pepey menambahkan, kelebihan yang membuat PPM SoM berbeda dari kampus-kampus lainnya, adalah pendampingan soft skill development yang telah terintegrasi kurikulum, sehingga mempermudah lulusannya semakin luwes dalam dunia kerja, serta menjadi pemimpin beretika bisnis, menjunjung nilai moral dan berdedikasi tinggi. Calon peserta yang ingin mengetahui informasi seputar program MM PPM SoM dapat memperolehnya melalui laman ini https://ppmschool.ac.id/program/magister-manajemen-ppm-school/

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News