Kalimat Bahasa Inggris Ini Buat Anda Tampak Lebih Profesional

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di era globalisasi dan komunikasi lintas budaya yang semakin intens, penguasaan bahasa Inggris menjadi kebutuhan penting, terutama di dunia profesional.

Tidak hanya soal kemampuan berbicara secara lancar, tetapi juga bagaimana menggunakan frasa atau kalimat yang tepat untuk menyampaikan pesan secara elegan, sopan, dan profesional.

Mengapa Bahasa Inggris Profesional Penting?

Dilansir dari duolingo.con pada Sabtu (17/5/2025), bahasa Inggris profesional bukan sekadar soal tata bahasa (grammar) atau kosakata tingkat lanjut. Lebih dari itu, ini mencakup kemampuan untuk memilih kata yang sesuai dalam konteks kerja. Baik dalam email, rapat, presentasi, maupun percakapan sehari-hari di lingkungan kantor. Penggunaan bahasa yang tepat mencerminkan kecerdasan komunikasi, rasa hormat, dan kepercayaan diri.

Kalimat Profesional yang Dapat Anda Gunakan

Dilansir dari grammarly.com, berikut ini beberapa contoh kalimat bahasa Inggris yang bisa menggantikan frasa sehari-hari agar terdengar lebih profesional.

1. Instead of: “I don’t know.”

Say: “Let me check on that and get back to you.”

Artinya: “Izinkan saya memeriksa terlebih dahulu dan akan saya kabari kembali.”

Kalimat ini menunjukkan bahwa Anda bersikap proaktif dan bertanggung jawab, bukan menyerah begitu saja ketika tidak tahu jawabannya.



2. Instead of: “I think…”

Say: “In my opinion…” atau “From my perspective…”

Artinya: “Menurut pendapat saya…”

Kedua frasa ini memberikan kesan yang lebih formal dan diplomatis daripada hanya mengatakan “I think.”



3. Instead of: “Can you do this?”

Say: “Would you mind taking care of this?”

Artinya: “Apakah Anda bersedia menangani hal ini?”

Kalimat ini terdengar lebih sopan dan menghargai waktu serta kapasitas rekan kerja Anda.



4. Instead of: “That’s not my job.”

Say: “I believe [Name] is the right person to handle this.”

Artinya: “Saya rasa [Nama] adalah orang yang tepat untuk menangani ini.”

Pernyataan ini tetap menjaga profesionalitas tanpa terdengar defensif atau tidak kooperatif.



5. Instead of: “I made a mistake.”

Say: “I take full responsibility and will work to resolve it immediately.”

Artinya: “Saya bertanggung jawab penuh dan akan segera menyelesaikannya.”

Pengakuan kesalahan dengan disertai solusi menunjukkan integritas yang tinggi dalam bekerja.



6. Instead of: “I’m busy.”

Say: “I’m currently tied up with another task, but I’ll follow up as soon as I’m available.”

Artinya: “Saat ini saya sedang sibuk dengan tugas lain, namun saya akan menindaklanjuti segera setelah saya tersedia.”

Kalimat ini menunjukkan bahwa Anda menghargai permintaan orang lain, meskipun sedang tidak bisa langsung membantu.



7. Instead of: “I’ll try to do that.”

Say: “I’ll make sure it gets done.”

Artinya: “Saya akan memastikan hal itu diselesaikan.”

Penggunaan kalimat ini menunjukkan komitmen dan kepercayaan diri.



Manfaat Menggunakan Bahasa Profesional

Mengadopsi kalimat-kalimat profesional dalam bahasa Inggris memiliki berbagai manfaat, antara lain.

• Meningkatkan kredibilitas di mata atasan dan rekan kerja.

• Membantu membangun hubungan kerja yang baik melalui komunikasi yang sopan dan efektif.

• Meningkatkan peluang karier, terutama di perusahaan multinasional atau dengan klien luar negeri.

• Menghindari kesalahpahaman karena penggunaan bahasa yang lebih jelas dan terstruktur.

Kemampuan berbahasa Inggris secara profesional bukan sekadar tuntutan formalitas, melainkan aset penting dalam dunia kerja modern. Dengan mengubah pilihan kata dan struktur kalimat, Anda tidak hanya terlihat lebih profesional, tetapi juga menunjukkan kepekaan komunikasi, integritas, dan kepemimpinan.

Mulailah dari hal kecil, seperti mengganti “I don’t know” dengan “Let me find out for you”—dan secara bertahap, kemampuan komunikasi profesional Anda akan meningkat secara signifikan. (Mianda Florentina)