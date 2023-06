Ini Pemilik Hotel Mewah Fairmont Jakarta Tempat Menginap Pemain Timnas Argentina

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Indonesia vs Argentina telah usai digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, pada Senin (19/6/2023).

Menariknya, selama Timnas Argentina berada di Jakarta, lokasi penginapan tim tersebut sangat dirahasiakan.

PSSI pun memilih bungkam dan tak mengungkapkan apapun soal kedatangan Argentina demi keamanan dan juga kenyamanan.

Akan tetapi, tersiar kabar pula soal rombongan Timnas Argentina yang ternyata memilih menginap di Hotel Fairmont Senayan Jakarta pada Jumat (16/6/2023) sekitar pukul 22.50 WIB.

Hotel Fairmont sendiri merupakan hotel mewah yang terkenal dan menjadi pilihan akomodasi bagi para tamu yang menginginkan fasilitas dan layanan yang berkualitas tinggi.

Lantas, siapa sebenarnya pemilik dari Hotel Fairmont Jakarta?

Melansir dari Linkedin, pemilik dari Fairmont Hotel Jakarta ini adalah PT Senayan Trikarya Sempana (STS), sebuah perusahaan patungan antara Kajima Overseas Asia Pte, Ltd dan Badan Pengelola Gelora Bung Karno.

STS bertanggung jawab sebagai pengembang dan operator Senayan Square yang terdiri dari beberapa fasilitas, antara lain Plaza Senayan, Plaza Senayan Arcadia, Sentral Senayan I, II, III (menara perkantoran), Apartemen Plaza Senayan, dan hotel Fairmont.

Hotel ini memiliki total 488 kamar hotel dan suite.

Sebanyak 380 kamar hotel terdiri dari Fairmont Room (49 meter per segi), Deluxe Room (65 meter per segi ), Fairmont Suite (113 meter per segi), dan juga kamar dengan kategori Fairmont Gold yang memberikan akses eksklusif ke Gold Lounge di lantai 21.

Sebagai hotel mewah, bangunan ini memiliki akses langsung ke Plaza Senayan dan perkantoran Sentral Senayan melalui terowongan bawah tanah.

Di sisi lain, terdapat 108 kamar Sky Suites yang menawarkan apartemen untuk tamu yang menginap dalam jangka waktu lama.

Presidential Suite (303 meter per segi) juga merupakan salah satu kamar terewah di Jakarta dengan fasilitas berupa iPad, ruang tamu, ruang makan, dekorasi mewah bergaya Bali, lukisan karya Affandi, ruang kerja, dan ruang fitness canggih.

Signature Suite terdiri dari 3 kamar dengan ukuran 129 meter per segi dan 2 kamar dengan ukuran 172 meter per segi, yang masing-masing memiliki 1 dan 2 kamar tidur.

Dengan lokasinya yang strategis di pusat kota, Fairmont juga menyediakan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Terdapat ruangan seluas 3.500 meter per segi, termasuk Grand Ballroom seluas meter per segi.

Seperti diketahui, dari situs jual beli tiket online rate harga per malam Hotel Fairmont di kamar paling murah yakni Rp 3 juta.

