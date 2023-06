Adik Elon Musk Ceritakan Susahnya Punya Saudara Super Kaya di Dunia

Bisnis.com, JAKRTA - Adik perempuan Elon Musk yang bernama Tosca Musk menceritakan susahnya punya saudara super kaya di dunia.

Misalnya Tosca menceritakan beberapa produk yang dia beli harganya dilambungkan hanya karena memiliki nama belakang ‘Musk’.

Berkat nama belakangnya yang terkenal di seantero jagat itu pernah membuatnya menerima harga yang melambung tinggi untuk lokasi syuting.

Harga lokasi syuting yang harusnya bisa dibayar dengan 5.000 dolar AS per hari melambung tinggi menjadi 25.000 dolar AS per hari.

"Lokasi itu akan menelan biaya $5.000 sehari. Tetapi ketika mereka mendengar nama saya dan menganggap kami kaya, mereka memutuskan untuk menagih kami $25.000,” katanya dikutip dari Daily Mail.

Menurut Tosca, orang berasumsi meskipun ia memperoleh harga yang mahal, CEO SpaceX itu pasti akan membayarnya.

Keadaan itu seringkali menyulitkan Tosca, misalnya jika dia mengaku Elon tidak mau membayar tagihan, orang lain menganggap pendiri Tesla itu mengabaikannya.

Tetapi kenyataannya tidak demikian, Tosca harus berjuang sendiri untuk memperoleh kekayaannya.

"Orang mengira kita terlahir kaya dan itu seperti: ah, tidak!" ungkap Tosca.

Tosca adalah adik dari Elon dan Kimbal Musk dan anak ketiga dari Errol dan Maye Musk, yang bercerai pada tahun 1981.

Diketahui Tosca merupakan CEO dan pendiri Passionflix, layanan streaming yang juga merangkap sebagai perusahaan produksi film romantis.

Dia telah memproduksi film selama lebih dari dua dekade dan telah mengerjakan lebih dari 55 film.

