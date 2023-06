James Crown, Miliarder Eksekutif JP Morgan yang Meninggal Dunia Kecelakaan di Sirkuit Balap

Bisnis.com, JAKARTA - James Crown, miliarder, investor sekaligus direktur JPMorgan Chase Bank, meninggal dalam kecelakaan tragis persis pada hari ulang tahunnya yang ke-70, Minggu, (25/6/2023)

Menurut pernyataan resmi dari Kantor Koroner Kabupaten Pitkin, James Crown kehilangan nyawanya dalam tabrakan di Aspen Motorsports Park, sebuah sirkuit balap di Woody Creek, Colorado.

Kecelakaan tunggal ini membuatnya meninggal di tempat, lantaran mengalami cedera tumpul akibat benturan dengan penghalang.

Jadi Pengendali JPMorgan

Berdasarkan Livemint, mendiang James Crown merupakan anggota dewan terlama yang pernah menjabat di JPMorgan Chase & Co. Dia telah menjadi direktur bagi bank tersebut sejak 1991.

Selain menjabat dalam posisi eksekutif utama di bank tersebut, pria yang merupakan lulusan hukum dari Stanford University pada 1980 ini juga menjadi pemegang saham utama di JPMorgan.

Dikutip dari Bloomberg, sosok Jim sendiri telah menginvestasikan total 12,4 juta saham yang tersebar dalam rekening pensiun di perusahaan tersebut.

Investasinya dilakukan melalui Crowd Fund dan kendaraan investasi lainnya.

Total sahamnya dalam perusahaan tersebut bernilai lebih dari US$1,7 miliar atau setara dengan Rp25,6 triliun

Jamie Dimon, Chief Executive Officer bank yang berbasis di New York pun mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga Jim.

"Pikiran kami juga bersama semua orang yang mengenal dan mencintai Jim, sebanyak yang saya lakukan. Beliau merupakan bagian integral dari JPMorgan Chase dan kehidupan kita, dan kehadirannya akan sangat dirindukan." ungkapnya pada Senin (26/5/2023)

Tak hanya itu, Walikota Chicago Brandon Johnson dalam pun merasa sangat terpukul mendengar kabar meninggalnya Jim Crown.

"Sebagai warga Chicago sepanjang hayat, Jim memberikan kontribusi bagi kota ini melalui filantropi dan kepemimpinan dalam berbagai dewan kota dan akademik karena beliau sangat berkomitmen untuk berinvestasi di Chicago dan masyarakatnya."

Pemilik Tempat Wisata Termahal di AS

Keterlibatan keluarga Crown dalam Aspen Skiing Co. dimulai pada 1985 ketika mereka membeli separuh perusahaan tersebut, sampai akhirnya memperoleh kepemilikan penuh pada 1993.

Sebagai informasi, Aspen Skiing Co adalah perusahaan yang terintegrasi. Mulai dari sekolah, ritel, kuliner hingga pemilik dari empat gunung tempat rekreasi, Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands and Buttermilk.

Aspen, yang berada di wilayah Colorado, merupakan kota ski paling mahal di Amerika Serikat (AS).

Pada 2017, mereka bermitra dengan KSL Capital Partners untuk mendirikan Alterra Mountain Co.

Di bawah naungannya, Aspen Skiing Co. memperluas ke sektor perhotelan dengan meluncurkan Limelight Hotels di Aspen, Snowmass, Denver, dan Ketchum, Idaho.

Pada 2021, Aspen Skiing Co. memperkenalkan merek Aspen X, yang menampilkan ritel dan pakaian merek, yang sebagian dikembangkan oleh istri James Crown, Paula.

Bahkan, sebagai pengusaha dia pun dikenal memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Barack Obama. Menurut, NBC News. Jim merupakan anggota "lingkaran dalam" Obama

Terbukti, pada 2014, Crown diangkat oleh Obama untuk menjadi anggota dewan penasihat intelijen, dan Ibu Negara Michelle Obama pernah menginap di kediaman Crown di Aspen saat berlibur ski.

Selain kekayaannya yang melimpah, James Crown dan keluarganya juga dikenal banyak terlibat dalam kegiatan sosial.

Nama Crown dihormati dalam lembaga-lembaga di Chicago, termasuk Arie Crown Theatre di McCormick Place, Henry Crown Space Center di Museum of Science and Industry, serta gedung-gedung di University of Chicago dan Northwestern University.

