MIND ID Pacu Alternatif Pembiayaan bagi Pelaku UMK

Bisnis.com, JAKARTA - BUMN holding industri pertambangan MIND ID terus memacu daya saing bisnis lokal. Aksi ini dilakukan salah satunya dengan upaya melakukan kemitraan dengan pelaku bisnis rumahan.

Salah satunya, Istana Roti Bakery, usaha rumahan di Tanjung Enim, awalnya hanya sibuk di pagi hari. Pada 2020, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini mendapat bantuan melalui Program Kemitraan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Pasalnya, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah pelaku usaha yang bergerak di kategori mikro, kecil, dan menengah pada 2022 telah mencapai 58,87 juta orang.

Di antaranya, pelaku usaha mikro adalah yang paling banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun yang sama, yaitu diprediksi sekitar 265 juta jiwa, angka ini cukup besar.

Artinya, jumlah pelaku UMK di Indonesia tergolong sangat banyak. Meskipun masih dalam taraf mikro, kehadiran UMK menjadi salah satu penggerak roda perekonomian secara global di Indonesia.

Salah satu bantuan yang diperoleh adalah alat berupa mesin pengaduk pembuat kue dengan kapasitas 5 kilogram (kg).

Pemilik Istana Roti Bakery, Diana Wati pun mengakui Istana Roti Bakery miliknya kian berkembang, dan kesibukan tak lagi hanya di pagi hari.

"Dulu kami hanya memiliki mesin pembuat roti tawar. Baru setelah ada tambahan modal dari Bukit Asam, Istana Roti Bakery mulai mengalami peningkatan produksi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7/2023)

Saat ini Diana memiliki 4 orang karyawan. Dalam sehari, pabriknya menghabiskan 75-100 kg terigu.

Ada sekitar 8 jenis roti yang diproduksi setiap hari. Permintaan roti terus meningkat seiring berjalannya waktu. Diana telah memiliki lebih dari 20 pelanggan tetap.

Tak hanya bantuan modal dan alat produksi, Diana menambahkan, PTBA juga memberikan pengarahan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan bisnis yang sedang dihadapi. Pelatihan dan pembinaan rutin diberikan setiap bulan melalui Rumah BUMN Bukit Asam.

PTBA memberikan bantuan kepada Istana Roti Bakery dalam bentuk modal usaha dan peralatan produksi, seperti satu mesin pengaduk pembuat kue dengan kapasitas lima kilogram.

Selain itu, PTBA juga memberikan pengarahan, pelatihan, dan pembinaan rutin terkait bisnis yang dijalankan oleh Istana Roti Bakery melalui Rumah BUMN Bukit Asam.

Sementara itu, Heri Yusuf, Sekretaris Perusahaan MIND ID mengapresiasi program PTBA dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) tersebut.

Program PTBA tersebut sejalan dengan tujuan Grup MIND ID dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama tujuan 1 untuk mengakhiri kemiskinan dan tujuan 3 untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera.

"Ya sesuai dengan noble purpose kami, we explore natural resources for civilization, prosperity, and a brighter future," kata Heri Yusuf.

