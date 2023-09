Bertangan Dingin, Ini Sederet CEO Maskapai Penerbangan Terbaik di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mengelola bisnis penerbangan bukan hal mudah, terlebih setelah pandemi di mana mayoritas penerbangan mengalami gangguan hebat.

Namun, beberapa maskapai penerbangan di dunia justru berhasil bangkit dan menjadi yang terbesar di dunia, dari sisi pendapatan, jumlah penumpang, atau dari layanan yang diberikan.

Mengutip CEOworld, ada sejumlah CEO bertangan dingin yang masuk dalam jajaran pimpinan terbaik di bisnis aviasi dunia.

Berikut sederet nama-nama CEO terbaik di bisnis aviasi dunia beserta profilnya:

1. Robert Isom

Robert Isom adalah Chief Executive Officer American Airlines Group dan anak usahanya, American Airlines. Selain menjadi CEO, dia juga menjabat sebagai dewan direksi maskapai.

Robert mengambil alih peran CEO pada Maret 2022. Sebelumnya, Robert sempat menjabat sebagai Presiden American Airlines dari 2016 hingga 2022. Dalam posisi tersebut dia berperan mengawasi aktivitas komersial dan operasi maskapai.

Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif dan Chief Operating Officer American Airlines setelah memegang posisi yang sama di US Airways.

Robert memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang teknik mesin dan Bachelor of Arts di bidang Bahasa Inggris dari University of Notre Dame, serta Master of Business Administration dari University of Michigan.

2. Edward Herman Bastian

Edward Herman Bastian merupakan pria kelahiran 6 Juni 1957 yang merupakan seorang eksekutif bisnis di Amerika dan merupakan CEO Delta Air Lines kesembilan.

Edward telah menduduki jabatan sebagai CEO sejak 2 Mei 2016. Dia bergabung dengan Delta Airlines pada 1998.

Ketika dia bergabung, dia menduduki posisi sebagai wakil presiden keuangan dan pengawasan. Selanjutnya, pada 2000, dia dipromosikan menjadi wakil presiden senior bidang keuangan dan pengawasan.

Dia kemudian meninggalkan Delta pada tahun 2005 untuk menjadi wakil presiden senior dan kepala keuangan di Acuity Brands. Namun, enam bulan kemudian, atas permintaan CEO Delta saat itu, Gerald Grinstein, dia kembali ke maskapai penerbangan tersebut untuk menjabat sebagai chief financial officer.

Pada 2007, Edward kembali diangkat menjadi Chief Financial Officer hingga menjabat sebagai CEO pada Mei 2016. Transisinya menjadi CEO menjadi yang pertama kalinya di mana Delta memilih CEO dari dalam perusahaan sejak 1987.

3. Scott Kirby

Scott Kirby merupakan CEO, United Airlines Holdings, Inc. Dia menjabat sebagai Presiden perusahaan dari 2016 hingga 2020 dan bertanggung jawab atas operasi, pemasaran, penjualan, aliansi, perencanaan jaringan, dan manajemen pendapatan United Airlines.

Selain menjadi CEO yang terpilih pada Desember 2020 lalu, Kirby juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Star Alliance (CEB). Dia juga merupakan anggota Dewan Gubernur Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA).

Sebelum bergabung dengan United, Kirby adalah presiden American Airlines dari 2013 hingga 2016 dan Presiden US Airways dari 2006 hingga 2013.

Sebelum terjun di dunia aviasi, Kirby memulai karirnya di Pentagon dan di sektor teknologi. Dia memiliki gelar sarjana dalam bidang ilmu komputer dan riset operasi dari Akademi Angkatan Udara A.S. dan gelar Master of Science dalam riset operasi dari Universitas George Washington.

4. Carsten Spohr

Carsten Spohr lahir pada 16 Desember 1966, dan merupakan CEO dari Deutsche Lufthansa AG sejak 1 Mei 2014.

Beliau memimpin Grup Lufthansa dengan segmen bisnis Network Airlines, Eurowings, Logistics, MRO dan Catering dengan sekitar 108.000 karyawan di seluruh dunia.

Memiliki gelar teknik industri dari Universitas Karlsruhe, Carsten Spohr memperoleh lisensi pilot komersial di sekolah Pelatihan Penerbangan Lufthansa di Bremen dan Phoenix.

Sebagai anggota kelompok penelitian junior pusat, dia kemudian menyelesaikan program pelatihan di Deutsche Aerospace AG, Munich.

Pada 1994 Carsten Spohr kembali ke Deutsche Lufthansa dan awalnya mengambil alih manajemen pemasaran personalia pusat. Kemudian, sejak 1995 dan seterusnya, dia menjabat sebagai pembicara kepada Ketua Dewan Eksekutif hingga ia mengambil tanggung jawab atas kemitraan regional Lufthansa di Eropa pada 1998.

Sejak meniti karir hampir 10 tahun di Lufthansa, Carsten Spohr kemudian diangkat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Lufthansa Cargo AG yang berlaku efektif sejak 15 Januari 2007.

Selanjutnya, sejak 1 Januari 2011, dia menjadi anggota Dewan Eksekutif Deutsche Lufthansa AG dan Ketua Dewan Eksekutif Lufthansa Passage, dan pada 1 Mei 2014, Carsten Spohr mengambil alih sebagai Chief Executive Officer Deutsche Lufthansa AG.

5. Bob Jordan

Bob Jordan merupakan Presiden & Chief Executive Officer di Southwest Airlines. Bob telah memegang 15 posisi berbeda di Southwest, termasuk peran kepemimpinan di bidang Keuangan, Perencanaan, Pengadaan, Bahan Bakar, Fasilitas, Teknologi, Strategi Perusahaan, dan sebagai Chief Commercial Officer.

Sebelumnya, Bob sempat menjabat sebagai Presiden AirTran Airways dan melakukan integrasi yang sukses. Baru-baru ini, Bob menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Layanan Korporat Southwest Airlines.

Di bawah kepemimpinannya, maskapai Southwest Airlines sendiri juga dinobatkan sebagai salah satu tempat terbaik di Glassdoor untuk bekerja selama 13 tahun berturut-turut.

Selama pandemi global pada tahun 2020, Bob memimpin upaya Perusahaan dalam program pensiun dan cuti sukarela yang penting untuk menghindari pemotongan gaji, PHK, dan cuti serta mempertahankan rekor Southwest yang tidak pernah mengalami satu pun PHK dalam 50 tahun sejarah maskapai penerbangan tersebut.

Bob merupakan lulusan Texas A&M University, yang telah memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu komputer dan gelar master di bidang administrasi bisnis.

Di luar Southwest, Bob menjabat sebagai Dewan Pengawas Yayasan Medis Southwestern dan Dewan Gubernur Airlink. Bob dan istrinya, Kelly, juga merupakan anggota Texas A&M University Legacy Society dan aktif dalam organisasi amal, termasuk Cross Timbers Community Church, Compassion International, SOS International, dan Metropolitan Opera.

