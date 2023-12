Tempat Liburan Natal dan Tahun Baru Favorit Para Miliarder Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Natal dan tahun baru menjadi momen liburan yang tidak akan dilewatkan banyak orang termasuk para orang terkaya dunia alias miliarder.

Beberapa orang terkaya di dunia memang memilih untuk menghabiskan hari Natal di rumah, tapi tunggu dulu, rumah di sini maksudnya kebanyakan adalah rumah liburan mereka.

Yah, sudah umum diketahui jika para miliarder dunia memiliki properti bertebaran di berbagai dunia, termasuk juga jenis properti rumah liburan.

Dilansir dari Bussiness Insider, Nicole Pollard Bayme, pendiri perusahaan penataan gaya dan belanja mewah LaLaLuxe mengatakan banyak orang terkaya di dunia membangun rumah besar di Aspen karena alasan tersebut, sehingga seluruh keluarga dapat pergi dan menghabiskan waktu bersama saat liburan.

Ada juga yang punya peternakan di Wyoming atau rumah pantai di Martha's Vineyard.

Mungkin tidak ada tempat seperti rumah kedua untuk liburan, chalet mewah di Gstaad, kapal pesiar di lepas pantai St. Barts, atau hotel seharga $3.000 per malam di Karibia.

Menurut Wealth-X, resor ski Colorado memiliki kepadatan tertinggi di antara resor ski senilai US$30 juta atau lebih di AS, dengan satu resor ski untuk setiap 67 penduduk, dan miliarder seperti Jeff Bezos dan Michael Dell pernah terlihat di sana.

Resor ski populer lainnya di AS termasuk Danau Tahoe di California dan Nevada dan Vail, Colorado, kata Winston Chesterfield, pendiri Barton, sebuah perusahaan konsultan yang berfokus pada kemewahan dan orang kaya.

Di Eropa, Gstaad dan Verbier di Swiss; Kitzbühel di Austria, terkenal dengan lomba ski alpine tahunannya; dan Courchevel 1850 di Pegunungan Alpen Prancis, berkuasa. Yang terakhir ini diketahui menjadi tuan rumah bagi para VIP seperti David dan Victoria Beckham, Elton John, Pangeran William, dan Kate Middleton.

“Mereka suka pergi ke tempat-tempat yang kotanya sudah mapan dan memiliki tempat-tempat mewah untuk dikunjungi,” kata Chesterfield tentang orang-orang ultra-kaya.

Kitzbühel memiliki cabang restoran Jepang Zuma, dan Courchevel memiliki pos terdepan di hotel mewah Cheval Blanc.

Bagi mereka yang lebih menyukai kehangatan, atau ingin menghabiskan waktu seminggu di pantai untuk mencairkan es setelah berada di lereng, Karibia tetap menjadi tujuan populer, baik melalui darat maupun laut.

Barts, tujuan wisata yang sangat populer untuk Malam Tahun Baru, telah menjadi tuan rumah bagi Bezos dan tunangannya Lauren Sánchez dan kapal pesiar milik miliarder David Geffen, Sergey Brin, Bernard Arnault, dan Barry Diller serta istrinya Diane Von Furstenberg semuanya telah dikunjungi.

Yang lain memilih resor tertentu dan berbondong-bondong mengunjunginya tahun demi tahun.

Jumby Bay, sebuah resor di Antigua tempat Oprah Winfrey dan Richard Branson dilaporkan memiliki rumah, adalah salah satu resor yang populer. Kamar di sana mulai dari $2.700 per malam, meskipun para miliarder kemungkinan besar akan berbelanja secara Royal di vila seharga $13.300 per malam. Aman di Republik Dominika, yang memiliki kamar seharga $2.900 hingga $4.200 per malam, adalah pilihan populer lainnya.

Di sisi lain dari persamaan cuaca hangat adalah Afrika, tujuan populer bagi pasangan dan keluarga, Elisabeth Brown, manajer klien di perusahaan perjalanan dan gaya hidup-pramutamu Knightsbridge yang berbasis di New York, mengatakan kepada BI.

Orang kaya menyewa vila pribadi di tempat konservasi, seperti Ol Jogi di Kenya dan Taman Nasional Pulau Saanane di Tanzania, yang biayanya bisa mencapai $40.000 per malam.

Jika itu tidak cukup jauh, selalu ada ruang. Seperti yang dikatakan Pollard Bayme, pergi ke orbit adalah "kemampuan paling fleksibel bagi kelas miliarder".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News