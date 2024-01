Morgan Stanley Bayar Gaji James Gorman Sebesar Rp573 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Morgan Stanley membayarkan gaji sang CEO James Gorman sebesar 17% untuk tahun terakhirnya sebagai CEO. Kenaikan ini membuat Gorman mendapat gaji sebesar US$37 juta atau sekitar Rp573 miliar.

Dilansir dari Bloomberg, tiga perempat dari bonus Gorman akan dibayarkan dalam bentuk saham ditangguhkan selama tiga tahun, kata perusahaan yang berbasis di New York itu dalam pengajuan peraturan pada hari Jumat.

Selain gaji pokoknya sebesar US$1,5 juta, ia menerima bonus tunai hanya di bawah $9 juta.

Selama menjabat sebagai CEO dan pada tahun 2023, Gorman “membentuk kembali perusahaan menjadi institusi yang lebih kuat dan lebih seimbang yang diposisikan untuk pertumbuhan jangka panjang,” kata bank tersebut dalam pengajuannya. “Selain itu, Tuan Gorman berhasil menyelesaikan proses perencanaan suksesi CEO selama beberapa tahun yang teratur.”

Gorman, 65, digantikan sebagai CEO awal bulan ini oleh Ted Pick. Selama 14 tahun menjalankan perusahaan, Gorman merancang transformasi Morgan Stanley dengan manajemen kekayaan sebagai intinya setelah perusahaan tersebut hampir bangkrut selama krisis keuangan tahun 2008. Gorman sekarang menjadi ketua eksekutif bank tersebut.

Hal yang jarang terjadi di Wall Street, dua eksekutif yang kehilangan jabatan CEO setuju untuk tetap di Morgan Stanley, dengan Wakil Presiden Andy Saperstein mendapatkan pengawasan atas manajemen aset selain perannya memimpin manajemen kekayaan, dan Dan Simkowitz menggantikan Pick sebagai wakil presiden yang memimpin divisi perbankan investasi dan perdagangan. Pada bulan Oktober, Morgan Stanley memberikan bonus khusus masing-masing senilai $20 juta kepada Pick dan dua wakilnya.

Morgan Stanley mengatakan komite kompensasi dewan menyetujui, berlaku surut hingga 1 Januari, gaji pokok baru sebesar $1,5 juta untuk Pick – sebuah langkah yang dilakukan untuk menyamakan gajinya dengan gaji pokok Gorman ketika dia menjadi CEO. Pick sebelumnya menerima gaji pokok sebesar $1 juta per tahun.

Kenaikan gaji Gorman pada tahun 2023 mengikuti pemotongan tahun sebelumnya. Kompensasinya dikurangi 10% pada tahun 2022, tahun di mana laba Morgan Stanley anjlok dan sahamnya merosot lebih dari 13%. Tahun lalu, sahamnya naik 9,7% bahkan ketika laba bersih merosot 18% menjadi $9,09 miliar. Namun pendapatannya sedikit meningkat menjadi $54,1 miliar.

Kenaikan gaji untuk Gorman terjadi setelah kenaikan gaji kepala JPMorgan Chase & Co. Pada hari Kamis, bank terbesar AS mengumumkan bahwa mereka menaikkan gaji CEO Jamie Dimon sebesar 4,3% menjadi $36 juta untuk tahun 2023, tahun di mana perusahaannya mencatatkan rekor tertinggi. keuntungan dalam sejarah perbankan AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News